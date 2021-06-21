РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10708 посетителей онлайн
Новости Спорт
41 827 417
Австрия (734) сборная по футболу (284) футбол (3539) Евро-2020 (105)

Евро-2020: Украина уступила Австрии (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Евро-2020: Украина уступила Австрии (обновлено)

21 июня сборная Украины в третьем матче группового этапа Евро-2020 уступила сборной Австрии со счетом 0:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 21-й минуте сборная Австрии повела в счете. После подачи стандарта Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и пробил в угол ворот Георгия Бущана.

Николай Шапаренко ударом попытался атаковать, однако его отразил вратарь австрийцев, а нога Андрея Ярмоленко не дотянулась на добивание.

Также смотрите: Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - х#йло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов. ВИДЕО

Вместе с тем, у австрийцев были два момента для увеличения счета. В частности, Марко Арнаутович сперва не попал в ворота метров с 12-ти, а под завершение тайма футболист сборной Австрии не сумел переиграть Бущана.

Во втором тайме существенных изменений в игре не произошло. Австрия контролировала игру, едва не забив в свои ворота. До конца тайма австрийцы потеряли несколько моментов для удвоения результата. В одном случае Бущан совершил сейв после удара Штефана Лянйера, в другом ошибся Арнаутович.

В целом, Австрия играла по счету и не дала шансов Украине отыграться на положительный результат.

Также читайте: Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Сборная Австрии теперь встретится со сборной Италии. 

А нашей сборной для того, чтобы попасть  в 1/8 финала со своими тремя очками, необходимо, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трех баллов, либо имели худшую разницу мячей.

В группе С, кроме Украины и Австрии, играют Нидерланды и Северная Македония. Их последняя игра в групповом этапе происходила одновременно с игрой украинцев - Нидерланды победили со счетом 3:0.

Сборная Украины изначально была фаворитом матча. Коэффициент на ее победу был равен 3.40. Победу Австрии оценивали в 3,75, а ничью - в 1,91.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+58
стоячий футбол ..ракли позорища
показать весь комментарий
21.06.2021 20:55
+58
Хтось може мені пояснити-шото пілят було?!
показать весь комментарий
21.06.2021 20:56
+38
Позор. Дворовой футбол, столько брака и практически без ударов по воротам… ждали автогола от австрийцев? Уберите этого Марлоса из сборной…вообще пешеход. От команды, которая играла с Нидерландами осталось лишь одно название.
показать весь комментарий
21.06.2021 20:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Головный позитив цего поединку, - це пiсня про хутiн - муйло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-а, у виконаннi зведеного хору вболiвальникiв.
показать весь комментарий
22.06.2021 03:13 Ответить
У единому поривi дружба перемогла.
показать весь комментарий
22.06.2021 03:16 Ответить
Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 271
показать весь комментарий
22.06.2021 06:47 Ответить
Смешная картинка. Хех
Но по факту - наши на голову выше кацапов. Даже не смотря на такую ушлёпочную игру.
Те вообще просто вышли не пойми зачем...
показать весь комментарий
22.06.2021 09:38 Ответить
Дрова.
показать весь комментарий
22.06.2021 06:42 Ответить
Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 3639
показать весь комментарий
22.06.2021 08:51 Ответить
Ну какой-же Зеля шестой, он пол шестого. Во всем. А с текстом я согласен. Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 9553
показать весь комментарий
22.06.2021 08:56 Ответить
НЕ Пятый позвонит и всё порешает!
показать весь комментарий
22.06.2021 12:41 Ответить
Шевченко и Марлоса на мыло!!!
показать весь комментарий
22.06.2021 13:26 Ответить
Українську в Україні, де живуть все життя не знають, а ви вимагаєте якийсь футбол міжнародного рівня!... Хоча, коли грають за інші країни за пару сезонів вже починають розмовляти тими мовами.

"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."Т.Г.Шевченко
показать весь комментарий
22.06.2021 13:54 Ответить
Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 3695
показать весь комментарий
22.06.2021 14:33 Ответить
Я надеюсь Шева все расчитал, и отдых вчера на поле тоже
показать весь комментарий
22.06.2021 16:12 Ответить
Я знаю, хто винен у програші...Інфа сотка...Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 2678
показать весь комментарий
22.06.2021 19:25 Ответить
как обычно наших разве что ленивый не обыграет
показать весь комментарий
22.06.2021 19:55 Ответить
Не уступила.а полностью обосра...ась третий раз подряд..
показать весь комментарий
22.06.2021 20:56 Ответить
Страница 5 из 5
 
 