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Євро-2020: Україна поступилася Австрії (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Євро-2020: Україна поступилася Австрії (оновлено)

21 червня збірна України в третьому матчі групового етапу Євро-2020 поступилася збірній Австрії з рахунком 0:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 21-й хвилині збірна Австрії повела в рахунку. Після подачі стандарту Крістоф Баумгартнер випередив Іллю Забарна і пробив у кут воріт Георгія Бущана.

Микола Шапаренко ударом спробував атакувати, проте його відбив воротар австрійців, а нога Андрія Ярмоленка не дотяглася на добивання.

Водночас, у австрійців були два моменти для збільшення рахунку. Зокрема, Марко Арнаутович спершу не влучив у ворота метрів з 12-ти, а під завершення тайму футболіст збірної Австрії не зумів переграти Бущана.

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У другому таймі суттєвих змін у грі не відбулося. Австрія контролювала гру, ледь не забивши у свої ворота. До кінця тайму австрійці втратили кілька моментів для подвоєння результату. В одному випадку Бущан зробив сейв після удару Штефана Лянєра, в іншому помилився Арнаутович.

Загалом, Австрія грала за рахунком і не дала шансів Україні відігратися на позитивний результат.

Збірна Австрії тепер зустрінеться зі збірною Італії.

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А нашій збірній для того, щоб потрапити в 1/8 фіналу зі своїми трьома очками, необхідно, щоб дві з п'яти команд, що зайняли треті місця в інших групах, або набрали менше трьох балів, або мали гіршу різницю м'ячів.

У групі С, крім України та Австрії, грають Нідерланди і Північна Македонія. Їхня остання гра в груповому етапі відбувалася одночасно з грою українців - Нідерланди перемогли з рахунком 3:0.

Збірна України спочатку була фаворитом матчу. Коефіцієнт на її перемогу дорівнював 3.40. Перемогу Австрії оцінювали в 3,75, а нічию - в 1,91.
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Топ коментарі
+58
стоячий футбол ..ракли позорища
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21.06.2021 20:55
+58
Хтось може мені пояснити-шото пілят було?!
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21.06.2021 20:56
+38
Позор. Дворовой футбол, столько брака и практически без ударов по воротам… ждали автогола от австрийцев? Уберите этого Марлоса из сборной…вообще пешеход. От команды, которая играла с Нидерландами осталось лишь одно название.
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21.06.2021 20:59
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Головный позитив цего поединку, - це пiсня про хутiн - муйло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-а, у виконаннi зведеного хору вболiвальникiв.
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22.06.2021 03:13 Відповісти
У единому поривi дружба перемогла.
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22.06.2021 03:16 Відповісти
Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 271
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22.06.2021 06:47 Відповісти
Смешная картинка. Хех
Но по факту - наши на голову выше кацапов. Даже не смотря на такую ушлёпочную игру.
Те вообще просто вышли не пойми зачем...
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22.06.2021 09:38 Відповісти
Дрова.
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22.06.2021 06:42 Відповісти
Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 3639
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22.06.2021 08:51 Відповісти
Ну какой-же Зеля шестой, он пол шестого. Во всем. А с текстом я согласен. Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 9553
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22.06.2021 08:56 Відповісти
НЕ Пятый позвонит и всё порешает!
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22.06.2021 12:41 Відповісти
Шевченко и Марлоса на мыло!!!
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22.06.2021 13:26 Відповісти
Українську в Україні, де живуть все життя не знають, а ви вимагаєте якийсь футбол міжнародного рівня!... Хоча, коли грають за інші країни за пару сезонів вже починають розмовляти тими мовами.

"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."Т.Г.Шевченко
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22.06.2021 13:54 Відповісти
Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 3695
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22.06.2021 14:33 Відповісти
Я надеюсь Шева все расчитал, и отдых вчера на поле тоже
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22.06.2021 16:12 Відповісти
Я знаю, хто винен у програші...Інфа сотка...Євро-2020: Україна поступилася Австрії - Цензор.НЕТ 2678
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22.06.2021 19:25 Відповісти
как обычно наших разве что ленивый не обыграет
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22.06.2021 19:55 Відповісти
Не уступила.а полностью обосра...ась третий раз подряд..
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22.06.2021 20:56 Відповісти
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