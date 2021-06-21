Євро-2020: Україна поступилася Австрії (оновлено)

21 червня збірна України в третьому матчі групового етапу Євро-2020 поступилася збірній Австрії з рахунком 0:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 21-й хвилині збірна Австрії повела в рахунку. Після подачі стандарту Крістоф Баумгартнер випередив Іллю Забарна і пробив у кут воріт Георгія Бущана.

Микола Шапаренко ударом спробував атакувати, проте його відбив воротар австрійців, а нога Андрія Ярмоленка не дотяглася на добивання.

Водночас, у австрійців були два моменти для збільшення рахунку. Зокрема, Марко Арнаутович спершу не влучив у ворота метрів з 12-ти, а під завершення тайму футболіст збірної Австрії не зумів переграти Бущана.

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У другому таймі суттєвих змін у грі не відбулося. Австрія контролювала гру, ледь не забивши у свої ворота. До кінця тайму австрійці втратили кілька моментів для подвоєння результату. В одному випадку Бущан зробив сейв після удару Штефана Лянєра, в іншому помилився Арнаутович.

Загалом, Австрія грала за рахунком і не дала шансів Україні відігратися на позитивний результат.

Збірна Австрії тепер зустрінеться зі збірною Італії.

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А нашій збірній для того, щоб потрапити в 1/8 фіналу зі своїми трьома очками, необхідно, щоб дві з п'яти команд, що зайняли треті місця в інших групах, або набрали менше трьох балів, або мали гіршу різницю м'ячів.

У групі С, крім України та Австрії, грають Нідерланди і Північна Македонія. Їхня остання гра в груповому етапі відбувалася одночасно з грою українців - Нідерланди перемогли з рахунком 3:0.

Збірна України спочатку була фаворитом матчу. Коефіцієнт на її перемогу дорівнював 3.40. Перемогу Австрії оцінювали в 3,75, а нічию - в 1,91.