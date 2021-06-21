Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!"
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Президент України Володимир Зеленський підтримав футбольну збірну після поразки від Австрії на Євро-2020.
Слова підтримки глава держави висловив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні у нас гірка і прикра поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і нашу з вами підтримку! Тому що це - наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - написав Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.
Топ коментарі
+20 саша паламарчук
показати весь коментар21.06.2021 22:14
+15 саша паламарчук
показати весь коментар21.06.2021 22:12
+13 Вася Неважно
показати весь коментар21.06.2021 22:04
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PR only..
а он не может за какую нибудь другую сборную поболеть ? хотя бы на время чемпионата
Ашотама з тарифами?
YouTube краще.
Я вже не кажу про ситуацію на лінії розмежування, але ж ні слова тижнями! А тут година і постик!
Хто ще з дебілоїдів, що привели це порожнє місце до влади, не розуміє приорітетів цього найвеличнішого постраждалого?
ПС. Реагування на подібні випадки - це справа виключно місцевої влади найнижчого рівня, не більше того.
зеленого не буде супостата!
А буде Порох! Буде НАТО!
І Томос буде на землі! Слава Україні!👍🏼😀😊
Але без Бариги.
Таке ж лайно, як і Зебіл.
Тільки іншого кольору...
Українська футбольна тактика - це зіграти матчі в групі таким чином, щоб твій вихід з групи залежав від 4х інших матчів. З дитинства пам'ятаю цю муйню, коли чекаєш результати інших матчів, бо самі нікуя вирішити не змогли. Традиція
Из-за этого у нас не снизится урожайность, производительность труда и т.д.
Слава Украине!!!