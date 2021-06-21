УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5215 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
10 461 97
Австрія (567) Зеленський (17537) збірна з футболу (210) футбол (1302) Євро-2020 (98)

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Президент України Володимир Зеленський підтримав футбольну збірну після поразки від Австрії на Євро-2020.

Слова підтримки глава держави висловив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні у нас гірка і прикра поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і нашу з вами підтримку! Тому що це - наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.

Зеленський: Збірна, ми з тобою! Слава Україні! 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
До речі, а ось і винуватець поразки Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4635

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5613
показати весь коментар
21.06.2021 22:14
+15
нуууу я вважаю, що приблизно в багатьох так і було Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9259

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1124
показати весь коментар
21.06.2021 22:12
+13
Беданосец.
показати весь коментар
21.06.2021 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тогда почему проиграли?
показати весь коментар
21.06.2021 22:03 Відповісти
Зеленский на контроль взял!..
показати весь коментар
22.06.2021 12:52 Відповісти
Ну *******, хоч би крикнув как болельщики, да, но нет, эта ж пагибнуть люде..
показати весь коментар
21.06.2021 22:03 Відповісти
І завтра кловану покажуть нові рейтинги. По ідеї д'єрьмака такі заяви повинні допомогти.
показати весь коментар
21.06.2021 22:04 Відповісти
Беданосец.
показати весь коментар
21.06.2021 22:04 Відповісти
Главная проблема что у футболистов нет мотивации, они получают свои деньги вне зависимости от результата. Вот и ходят по полю как сонные мухи.
показати весь коментар
21.06.2021 22:05 Відповісти
прям как наши депутаты и чиновники Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9691
показати весь коментар
21.06.2021 22:10 Відповісти
Главная проблема это тренер. Шева был хорошим футболистом. Подолгу отрабатывал свой знаменитый крученый от боковой в девятку. Ему не знаком принцип командной игры. С австрийцами уже была видна командная игра. А не "беги, парень, забивай банку, а мы возле своих ворот подождем". Плохо что примерно 80% атак были по центру и противник ждал этого.
показати весь коментар
21.06.2021 22:15 Відповісти
Шева прекрасный тренер, если смог с таким барахлом привести команду на чемпионат. Видали мы тренеров разных. И Гвардиола ничего не сможет слепить из такого г..на.
показати весь коментар
21.06.2021 22:44 Відповісти
футболисты получают от УЕФА премии - чем выше тем больше. Полуфиналисты, финалисты и чемпионы получают разные суммы.
показати весь коментар
21.06.2021 22:45 Відповісти
Здается мне - это касается клубных турниров, а не игр сборных.
показати весь коментар
22.06.2021 15:03 Відповісти
Тююю...
PR only..
показати весь коментар
21.06.2021 22:06 Відповісти
**** . знал бы раньше что и Зеля болеет . хоть бы не надеялся Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4897
а он не может за какую нибудь другую сборную поболеть ? хотя бы на время чемпионата Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 7699
показати весь коментар
21.06.2021 22:09 Відповісти
нуууу я вважаю, що приблизно в багатьох так і було Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9259

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1124
показати весь коментар
21.06.2021 22:12 Відповісти
Ты, как для такого гнома, чересчур круто жрешь. Не каждый может освоить 10К ежедневно
показати весь коментар
21.06.2021 22:12 Відповісти
Сьогодні ми бачили на полі безпорадне стадо що деколи робило вигляд що чинить опір, ганьба як у 2016р.
показати весь коментар
21.06.2021 22:12 Відповісти
смотришь как кацапы играют? Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 2130
показати весь коментар
21.06.2021 22:15 Відповісти
Зараз гляну, одна надія на данців що спокійно засну.
показати весь коментар
21.06.2021 22:39 Відповісти
Слава Данії! 4:1.
показати весь коментар
21.06.2021 23:44 Відповісти
хохли на росії. що, **** кацапська, новий нік придбав?
показати весь коментар
21.06.2021 22:15 Відповісти
там в опе есть кто нибудь,кто контроллирует открывание членотрясом рта? Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5232
показати весь коментар
21.06.2021 22:13 Відповісти
До речі, а ось і винуватець поразки Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4635

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5613
показати весь коментар
21.06.2021 22:14 Відповісти
путен *****?😂🌷×××
показати весь коментар
21.06.2021 22:47 Відповісти
Дурнику, ти пишеш людині, яка відзначена нагородами за бойові заслуги.
показати весь коментар
21.06.2021 22:55 Відповісти
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 678
показати весь коментар
21.06.2021 22:42 Відповісти
Надо было Зеленскому перед игрой сборной собрать СНБО и в случае поражения ввести против них санкции! Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4259
показати весь коментар
21.06.2021 22:14 Відповісти
а еще лучше - самому на поле выйти, показать "как надо играть". от смеха соперник с газона не пондимался бы.
показати весь коментар
21.06.2021 22:41 Відповісти
Це всього лише гра. Крім Зеленського, поразкою ніхто не задоволений.
показати весь коментар
21.06.2021 22:15 Відповісти
Клоун? Где слава?
показати весь коментар
21.06.2021 22:17 Відповісти
Пук в калюжу !!
Ашотама з тарифами?
YouTube краще.
показати весь коментар
21.06.2021 22:17 Відповісти
А на вибух і загибель людини в Білогородці вже добу немає реакції, хоча до Білогородки від ОПи якихось 20-30км, а до Бухаресту більше тисячі...
Я вже не кажу про ситуацію на лінії розмежування, але ж ні слова тижнями! А тут година і постик!
Хто ще з дебілоїдів, що привели це порожнє місце до влади, не розуміє приорітетів цього найвеличнішого постраждалого?
показати весь коментар
21.06.2021 22:18 Відповісти
Кожен день в Україні тільки в ДТП гине від 8 до 12 чоловік. Це не рахуючи загиблих в результаті інших пригод та нещасних випадків. Якщо президент буде реагувати на кожен з них...
ПС. Реагування на подібні випадки - це справа виключно місцевої влади найнижчого рівня, не більше того.
показати весь коментар
21.06.2021 22:38 Відповісти
І на оновленій землі
зеленого не буде супостата!
А буде Порох! Буде НАТО!
І Томос буде на землі! Слава Україні!👍🏼😀😊
показати весь коментар
21.06.2021 22:20 Відповісти
Чи доживемо. Кількість зебілів зменшується, але дуже повільно.
показати весь коментар
21.06.2021 22:58 Відповісти
Героям Слава!
Але без Бариги.
Таке ж лайно, як і Зебіл.
Тільки іншого кольору...
показати весь коментар
22.06.2021 08:10 Відповісти
сегодня они играли как перепуганое стадо!!!!
показати весь коментар
21.06.2021 22:21 Відповісти
Надо просто перестать забивать !!!!!!!!Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9816
показати весь коментар
21.06.2021 22:23 Відповісти
бревно дрова подбодрило ...
показати весь коментар
21.06.2021 22:29 Відповісти
Селедк. Дайте ему селедки!
показати весь коментар
21.06.2021 22:30 Відповісти
Сцарь Мидарас,все к чему не прикоснется,превращается в дерьмо
показати весь коментар
21.06.2021 22:33 Відповісти
Зачем платить за бесполезного президента, за министров, при которых живётся всё хуже, за сборную , которая всё равно проиграет?
показати весь коментар
21.06.2021 22:33 Відповісти
ПаРаша - Дания 0-1 . путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
показати весь коментар
21.06.2021 22:42 Відповісти
Так, данці поки що грають непогано Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9387 Вперед, Вікінги!
показати весь коментар
21.06.2021 22:44 Відповісти
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 6786
показати весь коментар
21.06.2021 22:51 Відповісти
ПреЗедент клоун і збірна з футболу каліки. Австрія билась за перемогу, Данія зараз рве і мече на полі. А наші "звєзди" ходили піжони по полі.
показати весь коментар
21.06.2021 22:43 Відповісти
Навіть коментатор сказав що таке враження наче у австріяків на одного гравця більше.
показати весь коментар
21.06.2021 22:44 Відповісти
Надо футбол играть, а не нашивки нашивать. Много политики, мало футбола. Вот и результат.
показати весь коментар
21.06.2021 22:47 Відповісти
Совершенно верно. Давно уже заметил, - чем меньше в спорте политики, пафоса и гонора, тем лучше результат. Помню сколько в стране было ажиотажа и помпы вокруг футбола перед и во время отбора на ЧМ-2002. Бесконечные репортажи, плакаты и лозунги : "Наша мета - 2002" ! Как итог - унылая игра и непопадание в финальную часть. А перед отбором ЧМ-2006 никакой шумихи не было и сборная спокойно вышла в финальную часть с первого места. Причём, если мне не изменяет память, то досрочно. Вот и теперь видим похожую картину : лозунги, слоганы, гербы, гимны, помпа и пафос вместо содержательной игры.
показати весь коментар
22.06.2021 11:02 Відповісти
Є версія/думки, що наші "злили" гру, щоб вийти з групи з третього місця і не потрапити на Італію. Але це небезпечна стратегія..... З шести груп виходять 4 кращі за показниками команди.
показати весь коментар
21.06.2021 22:48 Відповісти
Радуешся, организм неукраинский? Позору радуешся?
показати весь коментар
21.06.2021 22:51 Відповісти
Він еврей. Ваш допис може буди оцінений як антисемітизм. Обережніше, будь ласка.
показати весь коментар
21.06.2021 23:00 Відповісти
Зверніть увагу на цей допис. Так хитродупі намагаються дресирувати титульну націю. Дозволимо?
показати весь коментар
22.06.2021 08:02 Відповісти
Слава добывается борьбой и победами.
показати весь коментар
21.06.2021 23:08 Відповісти
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5395
показати весь коментар
21.06.2021 23:08 Відповісти
Так, вони зганьбили це гасло...
показати весь коментар
22.06.2021 08:03 Відповісти
ПаРаша - Дания 0-2, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
показати весь коментар
21.06.2021 23:16 Відповісти
Майте повагу до президента! Не "зелене сцикло", а "грін пісь".
показати весь коментар
21.06.2021 23:23 Відповісти
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1027
показати весь коментар
22.06.2021 08:02 Відповісти
ПаРаша - Дания 1-3, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
показати весь коментар
21.06.2021 23:36 Відповісти
Та засунь ти свій 95 номер собі в сраку, воно ще і "вболюває"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.06.2021 23:51 Відповісти
Хоть на этот раз ЗЕ выразился правильно Сборная мы с Тобой и вылетайте вместе с ней.
показати весь коментар
22.06.2021 00:33 Відповісти
Pødilskě padlø

Українська футбольна тактика - це зіграти матчі в групі таким чином, щоб твій вихід з групи залежав від 4х інших матчів. З дитинства пам'ятаю цю муйню, коли чекаєш результати інших матчів, бо самі нікуя вирішити не змогли. Традиція
показати весь коментар
22.06.2021 01:19 Відповісти
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол это бизнес и повиливает на статки хозяев команд и высокооплачиваемых, рабов т.с.футболистов!!!
Из-за этого у нас не снизится урожайность, производительность труда и т.д.

Слава Украине!!!
показати весь коментар
22.06.2021 05:49 Відповісти
Вот кто виноват
показати весь коментар
22.06.2021 07:25 Відповісти
Віслюк апокаліпсису. Анти-Мідас. Все, до чого не торкнеться, перетворюється на лайно.
показати весь коментар
22.06.2021 08:21 Відповісти
Так виглядає, браття, що справжнє ***** - і є Зеленський.
показати весь коментар
22.06.2021 19:39 Відповісти
 
 