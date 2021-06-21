Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!"

Президент України Володимир Зеленський підтримав футбольну збірну після поразки від Австрії на Євро-2020.

Слова підтримки глава держави висловив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні у нас гірка і прикра поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і нашу з вами підтримку! Тому що це - наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.