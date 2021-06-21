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опрос (2620) путин (29877) россия (91364) русский мир (536)

Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Количество жителей РФ, считающих президента этого государства Владимира Путина выдающейся исторической личностью, сократилось с 34% до 15%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Самые выдающиеся личности в истории", проведенного "Левада-центром", информирует Цензор.НЕТ.

В прошлый раз такой опрос проводили в 2017 году. С тех пор доля россиян, считающих Путина выдающейся исторической личностью, сократилась с 34% до 15%.

Наибольшее число голосов в опросе вновь набрал советский диктатор Иосиф Сталин – 39%. Он является бессменным лидером опроса с 2012 года.

Гитлера самым выдающимся человеком всех времен и народов считают 5% россиян.

Смотрите: "Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo". ФОТО

Опрос был проведен 20–26 мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35
Все меньше українців вважають кацапів людьми, навіть тих кто не вважає що ***** видатна істота.
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21.06.2021 22:58
+31
россияне это не люди, а статистическая погрешность с биологическими потребностями..
КГБшники давно это просекли, и используют биомассу на 100%
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21.06.2021 22:59
+28
Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 3190
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21.06.2021 23:02
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Все меньше українців вважають кацапів людьми, навіть тих кто не вважає що ***** видатна істота.
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21.06.2021 22:58 Ответить
в Україні Путіна теж багато людей вважають видатним... ла-ла-ла-ла-ла ! Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 2791
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21.06.2021 23:31 Ответить
Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 4556
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21.06.2021 22:59 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 427
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21.06.2021 23:29 Ответить
россияне это не люди, а статистическая погрешность с биологическими потребностями..
КГБшники давно это просекли, и используют биомассу на 100%
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21.06.2021 22:59 Ответить
путин-)(уйло! Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 7236 Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 5778
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21.06.2021 23:01 Ответить
100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.06.2021 23:05 Ответить
Еще и больное *****. И не только на всю голову. Даже на переговорах был с аппаратом жизнеобеспечения под рубашкой. То-то Байден ехидничал о здоровье
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 8525

Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 4319
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21.06.2021 23:20 Ответить
А мы украинцы и весь цивилизованный мир считаем его ******!!!
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21.06.2021 23:01 Ответить
Выдающееся *****
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21.06.2021 23:02 Ответить
Середньостатестичне, як і наш недоумок півшостий. Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 2388
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21.06.2021 23:06 Ответить
Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 3190
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21.06.2021 23:02 Ответить
Так оно )(уйло.
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21.06.2021 23:03 Ответить
не соромся ... пиши ***** без дужок , це ж офіційна посада лисого кацапа з креМля
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21.06.2021 23:16 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 273
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21.06.2021 23:04 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 5787
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21.06.2021 23:07 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 1018
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21.06.2021 23:08 Ответить
Это кратковременное падение рейтинга кремлёвской крысы легко исправить - если он опять взорвёт несколько мацковских домов, его рейтинг опять подскочит....Хорошо помогает обстрел школы , бомбёжка Чечни или других провинций...
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21.06.2021 23:10 Ответить
Воронєж знову ж таки - підходящий об'єкт для бомбардування.
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21.06.2021 23:30 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 2707
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21.06.2021 23:11 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 9902
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21.06.2021 23:12 Ответить
"Наші котики"
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 3902
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21.06.2021 23:57 Ответить
Похер.
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21.06.2021 23:11 Ответить
От шо такое. Не, люди добрые, шо за безобразие? Благородного бункерфюрера меньше уважают его же холопы, а рашотролли спать улеглись? Арбайтен, крысы подвальные!
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21.06.2021 23:12 Ответить
Просто він давно їх масово не утилізував. З 15 року. Зараз прихерячить сотен п'ять кацапні - і знову 86%. Там все дуже просто прогнозувати. Генетичне сміття обожнює своїх палачів.
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21.06.2021 23:33 Ответить
Сталин набирает больше Ленина - начиная с 2008. Поздравляю запоребрик с новым 1937 годом.
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21.06.2021 23:14 Ответить
Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/21/119972/italiya-obvinila-rossijskikh-********-pomogavshikh-borotsya-s-koronavirusom-v-shpionazhe-i-razvedke.shtml
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21.06.2021 23:17 Ответить
Не удивительно Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 4929 Это было и так понятно, руководство страны предупреждали. макаронники они и есть макаронники.

так для этого РФ и посылали специально военных в Италию миссия №1, все остальное то прикрытие типо борьбы с короной.)
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22.06.2021 01:34 Ответить
РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!

Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.

Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.

Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!

Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
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21.06.2021 23:17 Ответить
Так це довно відомий факт. Кацап середньостатистичний просто обожнює того, хто його мордує силбніше, ніж той кацап може вимислити своїм убогим мізком садиста. Ну а якщо лічба іде на сільйони - то його бог.
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21.06.2021 23:25 Ответить
2-0
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21.06.2021 23:21 Ответить
На безрыбье и рак - рыба?
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21.06.2021 23:26 Ответить
Нєнє, не кажіть! Як )(y#πo цей недомірок просто ідеальний. В Париж його, курву, наштрикнути як метелика на осиковий дрин , накрити склом з метр завтовшки і написати - ідеальне 1 хло.
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21.06.2021 23:22 Ответить
Депутат от «Слуги народа» Александр Качура вместе с олигархом росиянином Новинским митинговали в поддержку Московского патриархата.

Об этом передает Религиозная правда.



На митинге присутствовал также нардеп, диакон и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский. «Слуга» Александр Качура был спикером на этом митинге вместе с Новинским.

Напомним, в феврале Александр Качура и Вадим Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде - «За конфессиональный мир в Украине».

---- https://religionpravda.com.ua/?p=70503

Онуфрій призначив керувати Луганською єпархією пособника терористів

Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій доручив тимчасове керування Луганською єпархією митрополиту Ровеньківському і Свердловському Пантелеймону. Про це йдеться на сайті РПЦвУ.

Пантелеймон (Поворознюк Василь Дмитрович) - "активний учасник заходів під патронатом терористичної організації ЛНР, організатор паломницьких поїздок до Росії". Також йдеться, що він "заперечує російську агресію, маніпулює суспільно-важливою інформацією".
--------- https://religionpravda.com.ua/?p=70521
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21.06.2021 23:26 Ответить
Який нарід - такі і шлюхи наріду.
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21.06.2021 23:35 Ответить
кидарассы
Адназначна
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21.06.2021 23:41 Ответить
***** - збоченець...... https://postimg.cc/v4Mj58dJ
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 5235
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21.06.2021 23:28 Ответить
А можно зарегистрировать торговую марку " натуральное кремлёвское фуйло".... Здесь нет никаких филологических нарушений?
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21.06.2021 23:28 Ответить
"Количество жителей РФ, считающих президента этого государства Владимира Путина выдающейся исторической личностью, сократилось с 34% до 15%." Это как выборы людоеда с самым лучшим аппетитом на острове каннибалов. Единственное, жаль, что Раша не остров.
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21.06.2021 23:32 Ответить
Oleksandra Komisarova
@valkyrie4567
·
20 июн.

Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 4705
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21.06.2021 23:33 Ответить
заставить весь мир ненавидеть кацапов и готовиться их убивать - ума много не надо, надо просто быть упрямым - HU#LOм
тчк
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21.06.2021 23:35 Ответить
4-1
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21.06.2021 23:38 Ответить
DAN-kacapi
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21.06.2021 23:40 Ответить
Количество жителей РФ, считающих президента этого государства выдающимся )(уйлом увеличелось на 15%.
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21.06.2021 23:38 Ответить
Холопы такие загадочные личности... Они гордятся своим же страхом перед своим хозяином. И ненавидят люто всех, кто не боится их хозяина. Старина Фрейд реально не смог бы классифицировать их подсознательное желание быть кем-то постоянно униженным.
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21.06.2021 23:51 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 3589
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21.06.2021 23:43 Ответить
Мда, у чикатило мало жертв по сравнению с этими людоедами, иначе он был бы первым.
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21.06.2021 23:48 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 4908
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21.06.2021 23:53 Ответить
У порівнянні з путлером чікатіло просто ангел.
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22.06.2021 00:58 Ответить
У нас свой соцопрос и рейтинг. «Сосед спрашивает у кума. Ты слышал анекдот ? « Пустыня, жара… До воды 1000 км. По песку ползет «окурок - моль - х-йло», язык от жажды пересох, сил нет ползти, а в его спине еще и топор торчит…» Кум каже : « Такого ще не чув, але початок непоганий !».
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21.06.2021 23:56 Ответить
Так ********* ***** Обнуленного считают своим Каганом, а не выдающейся личностью. Выдающаяся личность, это Хокинг, к примеру. А Хпенло это позорный сцарь.
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22.06.2021 00:03 Ответить
Для 15%кацапів Пуйло-видатна історична особистість,
для 39%-видатною особистістю є Сталін,
для 5%-Гітлер.
І того в сумі виходить 59%.Ви ще надієтесь на якісь зміни в кращу сторону,якщо Пуйлу щось станеться?Кацап-це живодер.За просто так,таке прозвище їм би ніхто б не дав.Вони його собі заслужили.
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22.06.2021 00:55 Ответить
В прошлый раз чтобы поднять рейтинг он хапнул Крым... Что на этот раз? БеларусЬ?
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22.06.2021 00:55 Ответить
-Куме у вас є мрія?
- Так , куме, є.
- А яка?
- Ну ось седжу я на березі річки а по річці гроби пливуть а в їх кацапи-рашиссти.
- Але ж є й гарні кацапи....
- У гарні кацапи у гарних гробах.
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22.06.2021 00:57 Ответить
Прямо бунт...
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22.06.2021 01:04 Ответить
Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 1236
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22.06.2021 01:58 Ответить
І у Пушкіна та Толстого рейтинг впав. Це, скоріше, деградація. А чим Путін не видатний? Он Крим відхряпав і Донбасом - у видатні анали точно втрапив.
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22.06.2021 01:16 Ответить
Путин такой же "выдающийся" как выступающая доска в кривом заборе.
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22.06.2021 04:18 Ответить
больше всего "доставляют" Наполеон и Гитлер с ~10% каждый стабильно во все годы Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування - Цензор.НЕТ 938 с другой стороны, если их смешать и щедро сдобрить великодержавной шизой, то получится как раз жирик, у которого где-то такой рейтинг и будет(жирик - этот тот же Наполеон или Гитлер, только из палаты дурки, а не взаправдашний, а пуйло - это так, жалкая унылая подделка жирика)
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22.06.2021 05:52 Ответить
С какой стороны выдающийся? Похоже, что им все равно. Комплекс Герострата.
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22.06.2021 07:01 Ответить
шо там выдающегося?! Шушура с питерской подворотни стала международным террористом и убийцей.
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22.06.2021 07:21 Ответить
За двадцать лет правления этого ушдепка даже до россиян дошло что ими управляет тупой мудак. Удивительно что так быстро
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22.06.2021 07:25 Ответить
Не, он не мудак, он наглая падла. Парадокс в том что все мокши поддерживают его.
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22.06.2021 07:37 Ответить
Если данные опроса реальные, то вывод один - страна ИДИОТОВ.
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22.06.2021 07:51 Ответить
До 2012 року в кацапії розбудоване фашистське державне утворення за всіма 14 ознаками. Дивно, що серед публічних політиків про це тільки раз сказав принц Гаррі здається. І то на нього всі зашикали. Світ реагував би куди як адекватніше на кацапню, коли б цю не хитру істини показувала б бодай Україна. Але, ****, і це соромляться сказати всі влади, спецслужби і ЗМІ України. Кацапури чипляють на Україну які завгодно ярлики з усіх трибун і майданчиків. Україна винувато посіхається, і тихенько розмазує ці гівна по собі. Замість того, щоб в голос заявити світу, де те джерело лайна. Зачароване коло...
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22.06.2021 07:52 Ответить
все менше і менше українців вважають кацапів людьми
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22.06.2021 08:55 Ответить
Уверенно растет только рейтинг Сталина.

Ндааа, россияне... ну вот как с вами контактировать при такой вашей эволюции ценностей?
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22.06.2021 09:16 Ответить
Блевада-Центр не спрашивает как растёт рейтинг Рейгана или Тетчер ?
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22.06.2021 10:00 Ответить
Путин урка с подворотни!!
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22.06.2021 13:25 Ответить
 
 