Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Кількість жителів РФ, які вважають президента цієї держави Володимира Путіна видатною історичної особистістю, зменшилася з 34% до 15%.

Про це свідчать результати опитування "Найвидатніші особистості в історії", проведеного "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Минулого разу таке опитування проводили в 2017 році. Відтоді частка росіян, які вважають Путіна видатною історичною особистістю, скоротилася з 34% до 15%.

Найбільшу кількість голосів в опитуванні знову набрав радянський диктатор Йосип Сталін - 39%. Він є незмінним лідером опитування з 2012 року.

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Гітлера найвидатнішою людиною всіх часів і народів вважають 5% росіян.

Опитування було проведено 20-26 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою обсягом 1620 осіб віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,4%.