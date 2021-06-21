Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кількість жителів РФ, які вважають президента цієї держави Володимира Путіна видатною історичної особистістю, зменшилася з 34% до 15%.
Про це свідчать результати опитування "Найвидатніші особистості в історії", проведеного "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.
Минулого разу таке опитування проводили в 2017 році. Відтоді частка росіян, які вважають Путіна видатною історичною особистістю, скоротилася з 34% до 15%.
Найбільшу кількість голосів в опитуванні знову набрав радянський диктатор Йосип Сталін - 39%. Він є незмінним лідером опитування з 2012 року.
Гітлера найвидатнішою людиною всіх часів і народів вважають 5% росіян.
Опитування було проведено 20-26 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою обсягом 1620 осіб віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,4%.
Будь ласка, зачекайте...
КГБшники давно это просекли, и используют биомассу на 100%
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/21/119972/italiya-obvinila-rossijskikh-********-pomogavshikh-borotsya-s-koronavirusom-v-shpionazhe-i-razvedke.shtml
так для этого РФ и посылали специально военных в Италию миссия №1, все остальное то прикрытие типо борьбы с короной.)
Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.
Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.
Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!
Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
Об этом передает Религиозная правда.
На митинге присутствовал также нардеп, диакон и спонсор УПЦ МП Вадим Новинский. «Слуга» Александр Качура был спикером на этом митинге вместе с Новинским.
Напомним, в феврале Александр Качура и Вадим Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде - «За конфессиональный мир в Украине».
---- https://religionpravda.com.ua/?p=70503
Онуфрій призначив керувати Луганською єпархією пособника терористів
Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій доручив тимчасове керування Луганською єпархією митрополиту Ровеньківському і Свердловському Пантелеймону. Про це йдеться на сайті РПЦвУ.
Пантелеймон (Поворознюк Василь Дмитрович) - "активний учасник заходів під патронатом терористичної організації ЛНР, організатор паломницьких поїздок до Росії". Також йдеться, що він "заперечує російську агресію, маніпулює суспільно-важливою інформацією".
--------- https://religionpravda.com.ua/?p=70521
Адназначна
@valkyrie4567
·
20 июн.
тчк
для 39%-видатною особистістю є Сталін,
для 5%-Гітлер.
І того в сумі виходить 59%.Ви ще надієтесь на якісь зміни в кращу сторону,якщо Пуйлу щось станеться?Кацап-це живодер.За просто так,таке прозвище їм би ніхто б не дав.Вони його собі заслужили.
- Так , куме, є.
- А яка?
- Ну ось седжу я на березі річки а по річці гроби пливуть а в їх кацапи-рашиссти.
- Але ж є й гарні кацапи....
- У гарні кацапи у гарних гробах.
Ндааа, россияне... ну вот как с вами контактировать при такой вашей эволюции ценностей?