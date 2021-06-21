Штаты будут обсуждать с Россией Украину на уровне стратегического диалога, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Интегрированный стратегический диалог, инициированный между США и Россией по результатам встречи Байден-Путин, помимо контроля над ядерными вооружениями будет охватывать и другие аспекты, в том числе вопрос Украины.
Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы готовимся к (проведению. - Ред.) стратегического диалога с Россией, мы сейчас находимся в процессе планирования первой встречи", - сказал представитель американской стороны.
Он отметил, что делегация США "во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента" планирует обсудить прежде всего следующие шаги по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, одним из главных вопросов такого взаимодействия на нынешнем этапе является сужение рисков возникновения ядерной войны.
Как отметил Прайс, американская и российская стороны будут обсуждать и другие темы стратегического характера.
"Существует целый перечень вопросов, которые были затронуты во время этого саммита (в Женеве. - Ред.) и которые будут оставаться темами для обсуждений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ряд приоритетных вопросов - таких, как Украина, обеспечения гуманитарного доступа в Сирии или наполнения штата наших посольств - эти вопросы продолжат быть темами дискуссий на рабочем уровне", - сообщил представитель Госдепа.
Прайс отметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве на прошлой неделе вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам. Поэтому для достижения результата понадобится время, отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Воюбть хлопці що "рюскій міръ" не розповсюдився як чума.... чому як.... й є чума, так от щоб чума "рюсскій міръ" не розповсюдилась далі по Україні. Знають за що воюють.
Українці не вірте кацапським картинкам що "всьо прапала" , "нєт смісла воєвать" й т.п., як що Захістники не втримають й рашиссти прийдуть у ваші міста/села то буде багато горя, тому що кацап то нелюдь - шкуродер!
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"сра-тегический диалог" сказать
МАРНА СПРАВА!!
занимаетесь херней
я чотко вангую !
семь лет и...
без лишних абсуждений !
«Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений»
(Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
хотя Украина имеет полное право присоединиться к любой другой организации, соответствуя ее критериям." и полное право принимать свои внутриполитические и внешнеполитические решения! США со своими связями в Европе легко могли повлиять на немцев и французов если бы захотели...значит и США не особо хотят видеть Украину в НАТО. Все остальное...вроде двери всегда открыты для Украины в Нато...все это бла-бла-бла.
а Регионы вроде Донбасса в Украине, где Рашка с 2014 года поддерживает силовые действия сепаратистов, и своих наемников.. должны получить некоторую автономию, но остаться в рамках существующих национальных границ.
реализация так называемых Минских соглашений - и хотелок РФ....это будет разгромный проигрыш и уничтожение государственности Украины.
это похоже, будет скорее, на "Мюнхен -2. Если будет сговор Байдена и ***** пу.