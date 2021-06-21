РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5716 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 553 14
Госдепартамент США (1628) россия (91364) США (23262) ядерное оружие (1139)

Штаты будут обсуждать с Россией Украину на уровне стратегического диалога, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Штаты будут обсуждать с Россией Украину на уровне стратегического диалога, - Госдеп

Интегрированный стратегический диалог, инициированный между США и Россией по результатам встречи Байден-Путин, помимо контроля над ядерными вооружениями будет охватывать и другие аспекты, в том числе вопрос Украины.

Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы готовимся к (проведению. - Ред.) стратегического диалога с Россией, мы сейчас находимся в процессе планирования первой встречи", - сказал представитель американской стороны.

Он отметил, что делегация США "во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента" планирует обсудить прежде всего следующие шаги по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, одним из главных вопросов такого взаимодействия на нынешнем этапе является сужение рисков возникновения ядерной войны.

Смотрите: США осуждают агрессию РФ, из-за которой более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома, - посольство. ВИДЕО

Как отметил Прайс, американская и российская стороны будут обсуждать и другие темы стратегического характера.

"Существует целый перечень вопросов, которые были затронуты во время этого саммита (в Женеве. - Ред.) и которые будут оставаться темами для обсуждений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ряд приоритетных вопросов - таких, как Украина, обеспечения гуманитарного доступа в Сирии или наполнения штата наших посольств - эти вопросы продолжат быть темами дискуссий на рабочем уровне", - сообщил представитель Госдепа.

Также читайте: По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук

Прайс отметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве на прошлой неделе вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам. Поэтому для достижения результата понадобится время, отметил он.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Сергей Гусаченко 9c76ca74 - ".....представьте себе взгляд со стороны других государств на граждан нашей страны, которые во время войны выбрали себе....."

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9748
показать весь комментарий
22.06.2021 00:33
+5
Байден на пресс конференции после встречи с пуйлом:
«Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений»
(Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
показать весь комментарий
22.06.2021 00:39
+4
Поэтому "Слава Героям" так понятен нашим воинам и наш ответ "Героям слава" так греет их сердца.
показать весь комментарий
22.06.2021 00:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дети россиян не собираются умерать за окупацию - "союз матерей "
показать весь комментарий
21.06.2021 23:51 Ответить
Угу. При цьому влада, вибрана нарідом, буде на боці кацапів, але відданно заглядатиме в очи дяді Сему. Тримаючи в роті самі знаєте що і самі знаєте чиє.
показать весь комментарий
21.06.2021 23:51 Ответить
Вы просто представьте себе взгляд со стороны других государств (как дружественных, так и недружественных) на граждан нашей страны, которые во время войны выбрали себе Президентом клоуна, балующегося айкосиками и отдыхающим по три раза в году, подавляющим и не имеющим аналогов в истории демократических стран результатом в 73%.
показать весь комментарий
21.06.2021 23:59 Ответить
Сергей Гусаченко 9c76ca74 - ".....представьте себе взгляд со стороны других государств на граждан нашей страны, которые во время войны выбрали себе....."

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9748
показать весь комментарий
22.06.2021 00:33 Ответить
Поэтому "Слава Героям" так понятен нашим воинам и наш ответ "Героям слава" так греет их сердца.
показать весь комментарий
22.06.2021 00:40 Ответить
В сраку собі ці кацапські картинки запихни.
Воюбть хлопці що "рюскій міръ" не розповсюдився як чума.... чому як.... й є чума, так от щоб чума "рюсскій міръ" не розповсюдилась далі по Україні. Знають за що воюють.
Українці не вірте кацапським картинкам що "всьо прапала" , "нєт смісла воєвать" й т.п., як що Захістники не втримають й рашиссти прийдуть у ваші міста/села то буде багато горя, тому що кацап то нелюдь - шкуродер!
показать весь комментарий
22.06.2021 01:47 Ответить
Виродок ти косоротий, ти вже протверезів? Ану покажи свій еталон кацапської розумової недоумкуватості:

https://censor.net/ua/news/3272488/****************************************************************************************************

https://censor.net/ua/photo_news/3272736/**********************************************************************************************************

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8358
показать весь комментарий
22.06.2021 20:33 Ответить
Мордор выиграл с отрицательным результатом в три гола.
показать весь комментарий
21.06.2021 23:58 Ответить
Ну вот и скрепненько, три раза в очко рабсиянам сам бог любит. У них нарыв русофобии обычно обостряется моментально.
показать весь комментарий
22.06.2021 00:01 Ответить
могу за 1% от выделенной суммы на
"сра-тегический диалог" сказать
МАРНА СПРАВА!!
занимаетесь херней
показать весь комментарий
22.06.2021 00:01 Ответить
быть кацапии распавшейся,
я чотко вангую !
семь лет и...
без лишних абсуждений !
показать весь комментарий
22.06.2021 00:09 Ответить
Байден на пресс конференции после встречи с пуйлом:
«Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений»
(Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
показать весь комментарий
22.06.2021 00:39 Ответить
целью кацапов РФ они хотят что бы постоянная нейтральность Украины и Грузии, и были под влиянием отсталой бензоколонки, мафиозной РФ, а также Беларуси и других стран, которые не входят в НАТО, как Армения и Азербайджан.

хотя Украина имеет полное право присоединиться к любой другой организации, соответствуя ее критериям." и полное право принимать свои внутриполитические и внешнеполитические решения! США со своими связями в Европе легко могли повлиять на немцев и французов если бы захотели...значит и США не особо хотят видеть Украину в НАТО. Все остальное...вроде двери всегда открыты для Украины в Нато...все это бла-бла-бла.

а Регионы вроде Донбасса в Украине, где Рашка с 2014 года поддерживает силовые действия сепаратистов, и своих наемников.. должны получить некоторую автономию, но остаться в рамках существующих национальных границ.
реализация так называемых Минских соглашений - и хотелок РФ....это будет разгромный проигрыш и уничтожение государственности Украины.



это похоже, будет скорее, на "Мюнхен -2. Если будет сговор Байдена и ***** пу.
показать весь комментарий
22.06.2021 01:57 Ответить
 
 