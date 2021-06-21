Штаты будут обсуждать с Россией Украину на уровне стратегического диалога, - Госдеп

Интегрированный стратегический диалог, инициированный между США и Россией по результатам встречи Байден-Путин, помимо контроля над ядерными вооружениями будет охватывать и другие аспекты, в том числе вопрос Украины.

Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы готовимся к (проведению. - Ред.) стратегического диалога с Россией, мы сейчас находимся в процессе планирования первой встречи", - сказал представитель американской стороны.

Он отметил, что делегация США "во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента" планирует обсудить прежде всего следующие шаги по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, одним из главных вопросов такого взаимодействия на нынешнем этапе является сужение рисков возникновения ядерной войны.

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Как отметил Прайс, американская и российская стороны будут обсуждать и другие темы стратегического характера.

"Существует целый перечень вопросов, которые были затронуты во время этого саммита (в Женеве. - Ред.) и которые будут оставаться темами для обсуждений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ряд приоритетных вопросов - таких, как Украина, обеспечения гуманитарного доступа в Сирии или наполнения штата наших посольств - эти вопросы продолжат быть темами дискуссий на рабочем уровне", - сообщил представитель Госдепа.

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Прайс отметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве на прошлой неделе вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам. Поэтому для достижения результата понадобится время, отметил он.