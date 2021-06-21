Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп

Інтегрований стратегічний діалог, ініційований між США і Росією за результатами зустрічі Байден-Путін, крім контролю над ядерними озброєннями охоплюватиме також інші аспекти, у тому числі питання України.

Про це повідомив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми готуємось до (проведення – ред.) стратегічного діалогу з Росією, ми зараз перебуваємо в процесі планування першої зустрічі", - повідомив представник американської сторони.

Він зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед наступні кроки щодо контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним із головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

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Як зазначив Прайс, американська і російська сторони обговорюватимуть також інші теми стратегічного характеру.

"Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту (в Женеві – ред.) і які залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань – таких як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії чи наповнення штату наших посольств – ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні", - повідомив представник Держдепу.

Прайс зауважив, що за результатами зустрічі президентів Байдена й Путіна в Женеві минулого тижня навряд чи можна говорити про позитивний вердикт по основних питаннях. Тож для досягнення результату знадобиться час, зазначив він.