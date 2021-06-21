Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Інтегрований стратегічний діалог, ініційований між США і Росією за результатами зустрічі Байден-Путін, крім контролю над ядерними озброєннями охоплюватиме також інші аспекти, у тому числі питання України.
Про це повідомив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми готуємось до (проведення – ред.) стратегічного діалогу з Росією, ми зараз перебуваємо в процесі планування першої зустрічі", - повідомив представник американської сторони.
Він зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед наступні кроки щодо контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним із головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.
Як зазначив Прайс, американська і російська сторони обговорюватимуть також інші теми стратегічного характеру.
"Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту (в Женеві – ред.) і які залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань – таких як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії чи наповнення штату наших посольств – ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні", - повідомив представник Держдепу.
Прайс зауважив, що за результатами зустрічі президентів Байдена й Путіна в Женеві минулого тижня навряд чи можна говорити про позитивний вердикт по основних питаннях. Тож для досягнення результату знадобиться час, зазначив він.
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Воюбть хлопці що "рюскій міръ" не розповсюдився як чума.... чому як.... й є чума, так от щоб чума "рюсскій міръ" не розповсюдилась далі по Україні. Знають за що воюють.
Українці не вірте кацапським картинкам що "всьо прапала" , "нєт смісла воєвать" й т.п., як що Захістники не втримають й рашиссти прийдуть у ваші міста/села то буде багато горя, тому що кацап то нелюдь - шкуродер!
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"сра-тегический диалог" сказать
МАРНА СПРАВА!!
занимаетесь херней
я чотко вангую !
семь лет и...
без лишних абсуждений !
«Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений»
(Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
хотя Украина имеет полное право присоединиться к любой другой организации, соответствуя ее критериям." и полное право принимать свои внутриполитические и внешнеполитические решения! США со своими связями в Европе легко могли повлиять на немцев и французов если бы захотели...значит и США не особо хотят видеть Украину в НАТО. Все остальное...вроде двери всегда открыты для Украины в Нато...все это бла-бла-бла.
а Регионы вроде Донбасса в Украине, где Рашка с 2014 года поддерживает силовые действия сепаратистов, и своих наемников.. должны получить некоторую автономию, но остаться в рамках существующих национальных границ.
реализация так называемых Минских соглашений - и хотелок РФ....это будет разгромный проигрыш и уничтожение государственности Украины.
это похоже, будет скорее, на "Мюнхен -2. Если будет сговор Байдена и ***** пу.