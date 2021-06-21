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Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп

Інтегрований стратегічний діалог, ініційований між США і Росією за результатами зустрічі Байден-Путін, крім контролю над ядерними озброєннями охоплюватиме також інші аспекти, у тому числі питання України.

Про це повідомив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми готуємось до (проведення – ред.) стратегічного діалогу з Росією, ми зараз перебуваємо в процесі планування першої зустрічі", - повідомив представник американської сторони.

Він зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед наступні кроки щодо контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним із головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

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Як зазначив Прайс, американська і російська сторони обговорюватимуть також інші теми стратегічного характеру.

"Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту (в Женеві – ред.) і які залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань – таких як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії чи наповнення штату наших посольств – ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні", - повідомив представник Держдепу.

Прайс зауважив, що за результатами зустрічі президентів Байдена й Путіна в Женеві минулого тижня навряд чи можна говорити про позитивний вердикт по основних питаннях. Тож для досягнення результату знадобиться час, зазначив він.
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Топ коментарі
+6
Сергей Гусаченко 9c76ca74 - ".....представьте себе взгляд со стороны других государств на граждан нашей страны, которые во время войны выбрали себе....."

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9748
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22.06.2021 00:33
+5
Байден на пресс конференции после встречи с пуйлом:
«Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений»
(Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
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22.06.2021 00:39
+4
Поэтому "Слава Героям" так понятен нашим воинам и наш ответ "Героям слава" так греет их сердца.
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22.06.2021 00:40
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Дети россиян не собираются умерать за окупацию - "союз матерей "
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21.06.2021 23:51 Відповісти
Угу. При цьому влада, вибрана нарідом, буде на боці кацапів, але відданно заглядатиме в очи дяді Сему. Тримаючи в роті самі знаєте що і самі знаєте чиє.
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21.06.2021 23:51 Відповісти
Вы просто представьте себе взгляд со стороны других государств (как дружественных, так и недружественных) на граждан нашей страны, которые во время войны выбрали себе Президентом клоуна, балующегося айкосиками и отдыхающим по три раза в году, подавляющим и не имеющим аналогов в истории демократических стран результатом в 73%.
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21.06.2021 23:59 Відповісти
Сергей Гусаченко 9c76ca74 - ".....представьте себе взгляд со стороны других государств на граждан нашей страны, которые во время войны выбрали себе....."

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9748
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22.06.2021 00:33 Відповісти
Поэтому "Слава Героям" так понятен нашим воинам и наш ответ "Героям слава" так греет их сердца.
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22.06.2021 00:40 Відповісти
В сраку собі ці кацапські картинки запихни.
Воюбть хлопці що "рюскій міръ" не розповсюдився як чума.... чому як.... й є чума, так от щоб чума "рюсскій міръ" не розповсюдилась далі по Україні. Знають за що воюють.
Українці не вірте кацапським картинкам що "всьо прапала" , "нєт смісла воєвать" й т.п., як що Захістники не втримають й рашиссти прийдуть у ваші міста/села то буде багато горя, тому що кацап то нелюдь - шкуродер!
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22.06.2021 01:47 Відповісти
Виродок ти косоротий, ти вже протверезів? Ану покажи свій еталон кацапської розумової недоумкуватості:

https://censor.net/ua/news/3272488/****************************************************************************************************

https://censor.net/ua/photo_news/3272736/**********************************************************************************************************

Штати обговорюватимуть з Росією Україну на рівні стратегічного діалогу, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8358
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22.06.2021 20:33 Відповісти
Мордор выиграл с отрицательным результатом в три гола.
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21.06.2021 23:58 Відповісти
Ну вот и скрепненько, три раза в очко рабсиянам сам бог любит. У них нарыв русофобии обычно обостряется моментально.
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22.06.2021 00:01 Відповісти
могу за 1% от выделенной суммы на
"сра-тегический диалог" сказать
МАРНА СПРАВА!!
занимаетесь херней
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22.06.2021 00:01 Відповісти
быть кацапии распавшейся,
я чотко вангую !
семь лет и...
без лишних абсуждений !
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22.06.2021 00:09 Відповісти
Байден на пресс конференции после встречи с пуйлом:
«Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений»
(Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
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22.06.2021 00:39 Відповісти
целью кацапов РФ они хотят что бы постоянная нейтральность Украины и Грузии, и были под влиянием отсталой бензоколонки, мафиозной РФ, а также Беларуси и других стран, которые не входят в НАТО, как Армения и Азербайджан.

хотя Украина имеет полное право присоединиться к любой другой организации, соответствуя ее критериям." и полное право принимать свои внутриполитические и внешнеполитические решения! США со своими связями в Европе легко могли повлиять на немцев и французов если бы захотели...значит и США не особо хотят видеть Украину в НАТО. Все остальное...вроде двери всегда открыты для Украины в Нато...все это бла-бла-бла.

а Регионы вроде Донбасса в Украине, где Рашка с 2014 года поддерживает силовые действия сепаратистов, и своих наемников.. должны получить некоторую автономию, но остаться в рамках существующих национальных границ.
реализация так называемых Минских соглашений - и хотелок РФ....это будет разгромный проигрыш и уничтожение государственности Украины.



это похоже, будет скорее, на "Мюнхен -2. Если будет сговор Байдена и ***** пу.
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22.06.2021 01:57 Відповісти
 
 