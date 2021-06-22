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Турция отменяет комендантский час

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция отменяет комендантский час

Власти Турции отменяют введенный из-за COVID-19 комендантский час и ряд других карантинных ограничений.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

Ограничения снимают с 1 июля. До этого дня комендантский час действует с 22:00 до 05:00.

Также с 1 июля будут сняты ограничения на междугородние поездки и на проезд в городском общественном транспорте. Государственные предприятия вернутся к обычному режиму работы.

При этом в стране по-прежнему будут действовать масочный режим и ограничения на время работы развлекательных заведений.

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Карантин не касается туристического сектора. В отелях и на курортах Турции комендантский час не вводили.

Эрдоган добавил, что главной целью для страны остается вакцинация. Завершить ее для всех людей старше 18 лет в Турции планируют в течение нескольких недель.

Автор: Ольга Лузан
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так
волонтери армії SOS мені вже будуть давати і акумулятори з безпілотників на тестування і ремонт
не тільки з автотехніки
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22.06.2021 07:08 Ответить
Визначатимеш ємність і внутрішній опір? Якої системи акумулятори? Після заряду/розряду їх потрібно витримувати певний час щоб там припинилась реакція, а потім ішла в зворотньому напрямку. Інакше акк. швидко втрачатиме ємність і йому настає гаплик.
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22.06.2021 07:57 Ответить
в Україні були чи не найменші та найм'якші в світі обмеження під час пандемії
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22.06.2021 07:06 Ответить
Це так.
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22.06.2021 07:33 Ответить
а твої однодумці не цінять
все верещали як недорізані, що карантин занадто жорсткий і безглуздий
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22.06.2021 07:38 Ответить
Та ладно.
Нє памєнтам.
Не було такого.
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22.06.2021 07:49 Ответить
Ось звідти і привезуть сюди індійський штамм зубожілі турЬІстЬІ.
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22.06.2021 07:49 Ответить
 
 