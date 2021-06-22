УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12023 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
3 256 8
карантин (16073) відпочинок (207) Туреччина (2256) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Туреччина скасовує комендантську годину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина скасовує комендантську годину

Влада Туреччини скасовує запроваджену через COVID-19 комендантську годину та низку інших карантинних обмежень.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.

Обмеження знімають із 1 липня. До цього дня комендантська година діє з 22:00 до 05:00.

Також з 1 липня буде знято обмеження на міжміські поїздки і на проїзд у міському громадському транспорті. Державні підприємства повернуться до звичайного режиму роботи.

При цьому в країні як і раніше діятиме масковий режим і обмеження на час роботи розважальних закладів.

Читайте також: Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною

Карантин не стосується туристичного сектору. У готелях і на курортах Туреччини комендантську годину не запроваджували.

Ердоган додав, що головною метою для країни залишається вакцинація. Завершити її для всіх людей старше 18 років у Туреччині планують протягом декількох тижнів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так
волонтери армії SOS мені вже будуть давати і акумулятори з безпілотників на тестування і ремонт
не тільки з автотехніки
показати весь коментар
22.06.2021 07:08 Відповісти
Визначатимеш ємність і внутрішній опір? Якої системи акумулятори? Після заряду/розряду їх потрібно витримувати певний час щоб там припинилась реакція, а потім ішла в зворотньому напрямку. Інакше акк. швидко втрачатиме ємність і йому настає гаплик.
показати весь коментар
22.06.2021 07:57 Відповісти
в Україні були чи не найменші та найм'якші в світі обмеження під час пандемії
показати весь коментар
22.06.2021 07:06 Відповісти
Це так.
показати весь коментар
22.06.2021 07:33 Відповісти
а твої однодумці не цінять
все верещали як недорізані, що карантин занадто жорсткий і безглуздий
показати весь коментар
22.06.2021 07:38 Відповісти
Та ладно.
Нє памєнтам.
Не було такого.
показати весь коментар
22.06.2021 07:49 Відповісти
Ось звідти і привезуть сюди індійський штамм зубожілі турЬІстЬІ.
показати весь коментар
22.06.2021 07:49 Відповісти
 
 