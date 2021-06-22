Туреччина скасовує комендантську годину
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Влада Туреччини скасовує запроваджену через COVID-19 комендантську годину та низку інших карантинних обмежень.
Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.
Обмеження знімають із 1 липня. До цього дня комендантська година діє з 22:00 до 05:00.
Також з 1 липня буде знято обмеження на міжміські поїздки і на проїзд у міському громадському транспорті. Державні підприємства повернуться до звичайного режиму роботи.
При цьому в країні як і раніше діятиме масковий режим і обмеження на час роботи розважальних закладів.
Карантин не стосується туристичного сектору. У готелях і на курортах Туреччини комендантську годину не запроваджували.
Ердоган додав, що головною метою для країни залишається вакцинація. Завершити її для всіх людей старше 18 років у Туреччині планують протягом декількох тижнів.
Будь ласка, зачекайте...
волонтери армії SOS мені вже будуть давати і акумулятори з безпілотників на тестування і ремонт
не тільки з автотехніки
все верещали як недорізані, що карантин занадто жорсткий і безглуздий
Нє памєнтам.
Не було такого.