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Госдепартамент США (1628) Северный поток (1426) Рикер Филипп (8)

"Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и восточного фланга НАТО, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Российский "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что трубопровод является российским геополитическим проектом.

"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер.

По его словам, Вашингтон ввел санкции против четырех российских юридических лиц, принимающих участие в строительстве газопровода от России до Германии. Речь идет о четырех российских суднах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты переговоров между США и Германией по "Северному потоку-2" будут достигнуты к августу, - Маас

Он уточнил, что постройка "Северного потока-2" была закончена более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Рикер обратил внимание, что не допустить строительство газопровода было сложно, в том числе с новыми санкциями.

Напомним, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ранее США отменили санкции против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, хотя у Госдепа и Белого дома были разногласия по этому вопросу.
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Топ комментарии
+11
Дания Россия 4 : 1
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22.06.2021 07:48
+5
НО....,Во всем виноваты Степан Бандера и Роман Шухевич,это именно они заставили СССр Сралина и Молотова подписать 10 летний братский Договор с Гитлером... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679 "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679
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22.06.2021 08:20
+4
Лапті полетіли у вирій. "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9314
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22.06.2021 08:10
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СЕверный поток построили не за один день и не за один год... чем думали наши "крепкие хозяйственники, великие гетманы, пчеловоды и "слуги"?..сейчас все включили дурака
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22.06.2021 07:47 Ответить
А чим думає ЗЕнедоумок вже 2 роки що ПП-2 продовжують будувати?
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22.06.2021 08:12 Ответить
Дания Россия 4 : 1
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22.06.2021 07:48 Ответить
Лапті полетіли у вирій. "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9314
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22.06.2021 08:10 Ответить
а как Украина сыграла?
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22.06.2021 11:44 Ответить
Леонид Данилович был далекоглядным политиком Мацковии "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1571две каденции это вам не 4 каденции подряд Франклина Делано Рузвельта...
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22.06.2021 08:12 Ответить
РАБссию с праздником,сегодня 22 июня брат Риббентроп напал на брата Молотова...внезапно и виларомна "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2967в Польше....,поскольку половина Польши после 1939 года принадлежала Мавзолейному быдлу,остальная Западная часть Польши брату Риббентропу...
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22.06.2021 08:17 Ответить
НО....,Во всем виноваты Степан Бандера и Роман Шухевич,это именно они заставили СССр Сралина и Молотова подписать 10 летний братский Договор с Гитлером... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679 "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679
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22.06.2021 08:20 Ответить
Оставьте в покое северный поток, Росси всё равно достроит его. Понимаю, как хорошо за транзит брать мзду с России, но спуститесь на землю и думайте как доить Россию по другому.
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22.06.2021 08:24 Ответить
Ці папужки-тріпачі мене реально втомили.
За 5 місяців їхньої =фантастичної= діяльності.
Помовчте, блін.
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22.06.2021 08:25 Ответить
Кремль, наверное, приступил к операции по ПРИНУЖДЕНИЮ Европы к НЕПРЕПЯТСВОВАНИЮ скорейшему пуска СП-2. Иначе чем пояснить газовую БЛОКАДУ перед сезоном "заготовки" природного газа на зиму. ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ СП-2, а Газпром уже показал Европе «Кузькину мать». И это летом... Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет Цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года. В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - всего до конца сезона из ПХГ было извлечено почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Необходимо складывать новую поленницу, - запасаться природным газом в ПХГ, - на предстоящую зиму - начинать сезон закачки природного газа в газохранилища - для компенсации рекордного отбора необходимо закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде. Есть потребность, а предложения нет - российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод. Увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу. Какой еще ".... матери" ждать от Газпрома зимой?
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22.06.2021 08:32 Ответить
А чего вообще ждать от государства-агрессора и оккупанта ?!
Меня интересует другое. В Польше построен огромный терминал по приёму СПГ в Свиноустье. Почему Штаты не везут свой СПГ в Европу ?
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22.06.2021 09:12 Ответить
потому что цену не сложишь на перевозку,в азие на пике до 1000 баксов за 1000 кубов доходило, и все туда везут, а у штатов нет газовозов , все только частные,они сразу цену взвентили
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22.06.2021 18:45 Ответить
объясните это байдену.....
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22.06.2021 08:36 Ответить
Пусть Филип Рикер спросит своего шефа Байдена, почему он не дал ход утвержденных Сенатом санкциям и бумаги лежат под сукном президента США еще с января?!
На словах одно, а на деле - поддержка агрессора со стороны США!
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22.06.2021 09:17 Ответить
С Северного дерьма будет такая же лажа,что и с Турецким...,не мешайте РАБссии строить очередное Дерьмо... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6363
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22.06.2021 09:21 Ответить
Говорящая кобыла РАБссии напала на Эрдогана...типа вооружайте Агрессивную Украину Байрактарами и боевыми дронами Акинчи...
Мавзолейное быдло,вы НИКТО и звать вас Пустое место....,ЭРДОГАН зна шо робе,,,стадо баранов... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2506
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22.06.2021 09:24 Ответить
Если что-то строят, для себя, ЕС и Раша, а оно мешает получать прибыль кому-то, то чьи это проблемы?
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22.06.2021 09:35 Ответить
Держдеп США вважає, що "Північний потік -2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Меркель дотримується іншої думки. Енергетичну зброю Путіна, вона називає економічним проектом. Готує обкрадання України, щорічно, на 3 млрд $, розтоптавши високі Європейські цінності.
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22.06.2021 09:45 Ответить
Любые новые " потоки" нужно было закрывать еще в феврале 2014 года.. Не поздновато ли спохватились.
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22.06.2021 11:00 Ответить
"Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 4835
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22.06.2021 11:25 Ответить
Особенно безопасность ФРГ
Надо было меньше умничать вслух ес нато
А просто молча делать свое экономику армию
А то все россия без трубы - развалится
Теперь будем сами сидеть на трубе и петь
Экономики нет /думают налогами на воздуз
нагреют бюджет/
Повернитесь на 360 градусов одна разруха
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22.06.2021 11:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mD0yC1m2CIg

- 3:30 , 23:00 - ахтунг
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22.06.2021 13:37 Ответить
ну пусть в него регулярно врезается какая-то подводная лодка... днэрии допустим..в чем проблемы???
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22.06.2021 13:39 Ответить
Ключевое слово подрывает. Где там боевые пловцы наши?навзрывать а нем дырок как в смте
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22.06.2021 14:13 Ответить
"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер. Источник: https://censor.net/ru/n3272639

Це очевидно.

Глубока озабочєность зарахована "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1902
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22.06.2021 14:27 Ответить
 
 