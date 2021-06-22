"Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и восточного фланга НАТО, - Госдеп США
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Российский "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Он отметил, что трубопровод является российским геополитическим проектом.
"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер.
По его словам, Вашингтон ввел санкции против четырех российских юридических лиц, принимающих участие в строительстве газопровода от России до Германии. Речь идет о четырех российских суднах.
Он уточнил, что постройка "Северного потока-2" была закончена более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Рикер обратил внимание, что не допустить строительство газопровода было сложно, в том числе с новыми санкциями.
Напомним, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Ранее США отменили санкции против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, хотя у Госдепа и Белого дома были разногласия по этому вопросу.
Пожалуйста, подождите...
За 5 місяців їхньої =фантастичної= діяльності.
Помовчте, блін.
Меня интересует другое. В Польше построен огромный терминал по приёму СПГ в Свиноустье. Почему Штаты не везут свой СПГ в Европу ?
На словах одно, а на деле - поддержка агрессора со стороны США!
Мавзолейное быдло,вы НИКТО и звать вас Пустое место....,ЭРДОГАН зна шо робе,,,стадо баранов...
Надо было меньше умничать вслух ес нато
А просто молча делать свое экономику армию
А то все россия без трубы - развалится
Теперь будем сами сидеть на трубе и петь
Экономики нет /думают налогами на воздуз
нагреют бюджет/
Повернитесь на 360 градусов одна разруха
- 3:30 , 23:00 - ахтунг
Це очевидно.
Глубока озабочєность зарахована