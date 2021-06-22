"Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США
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Російський "Північний потік-2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі ухвалених рішень щодо санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів виконувач обов'язків помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.
Він зазначив, що трубопровід є російським геополітичним проєктом.
"Він загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включно зі східним флангом НАТО", - пояснив Рікер.
За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти чотирьох російських юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу від Росії до Німеччини. Йдеться про чотири російські судна.
Він уточнив, що спорудження "Північного потоку-2" було завершено більш ніж на 90%, коли адміністрація США приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року. Рікер звернув увагу, що не допустити будівництво газопроводу було складно, в тому числі з новими санкціями.
Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжить запроваджувати санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Раніше США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.
Будь ласка, зачекайте...
За 5 місяців їхньої =фантастичної= діяльності.
Помовчте, блін.
Меня интересует другое. В Польше построен огромный терминал по приёму СПГ в Свиноустье. Почему Штаты не везут свой СПГ в Европу ?
На словах одно, а на деле - поддержка агрессора со стороны США!
Мавзолейное быдло,вы НИКТО и звать вас Пустое место....,ЭРДОГАН зна шо робе,,,стадо баранов...
Надо было меньше умничать вслух ес нато
А просто молча делать свое экономику армию
А то все россия без трубы - развалится
Теперь будем сами сидеть на трубе и петь
Экономики нет /думают налогами на воздуз
нагреют бюджет/
Повернитесь на 360 градусов одна разруха
- 3:30 , 23:00 - ахтунг
Це очевидно.
Глубока озабочєность зарахована