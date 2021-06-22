"Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США

Російський "Північний потік-2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі ухвалених рішень щодо санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів виконувач обов'язків помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

Він зазначив, що трубопровід є російським геополітичним проєктом.

"Він загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включно зі східним флангом НАТО", - пояснив Рікер.

За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти чотирьох російських юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу від Росії до Німеччини. Йдеться про чотири російські судна.

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Він уточнив, що спорудження "Північного потоку-2" було завершено більш ніж на 90%, коли адміністрація США приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року. Рікер звернув увагу, що не допустити будівництво газопроводу було складно, в тому числі з новими санкціями.

Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжить запроваджувати санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Раніше США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.