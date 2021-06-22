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"Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Російський "Північний потік-2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Позиція адміністрації США щодо газопроводу залишається гранично ясною у світлі ухвалених рішень щодо санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів виконувач обов'язків помічника глави американського дипломатичного відомства у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

Він зазначив, що трубопровід є російським геополітичним проєктом.

"Він загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включно зі східним флангом НАТО", - пояснив Рікер.

За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти чотирьох російських юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу від Росії до Німеччини. Йдеться про чотири російські судна.

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Він уточнив, що спорудження "Північного потоку-2" було завершено більш ніж на 90%, коли адміністрація США приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року. Рікер звернув увагу, що не допустити будівництво газопроводу було складно, в тому числі з новими санкціями.

Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжить запроваджувати санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Раніше США скасували санкції проти оператора російського газопроводу Nord Stream 2 AG, хоча у Держдепу і Білого дому були розбіжності з цього питання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Дания Россия 4 : 1
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22.06.2021 07:48
+5
НО....,Во всем виноваты Степан Бандера и Роман Шухевич,это именно они заставили СССр Сралина и Молотова подписать 10 летний братский Договор с Гитлером... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679 "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679
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22.06.2021 08:20
+4
Лапті полетіли у вирій. "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9314
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22.06.2021 08:10
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СЕверный поток построили не за один день и не за один год... чем думали наши "крепкие хозяйственники, великие гетманы, пчеловоды и "слуги"?..сейчас все включили дурака
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22.06.2021 07:47 Відповісти
А чим думає ЗЕнедоумок вже 2 роки що ПП-2 продовжують будувати?
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22.06.2021 08:12 Відповісти
Дания Россия 4 : 1
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22.06.2021 07:48 Відповісти
Лапті полетіли у вирій. "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9314
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22.06.2021 08:10 Відповісти
а как Украина сыграла?
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22.06.2021 11:44 Відповісти
Леонид Данилович был далекоглядным политиком Мацковии "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1571две каденции это вам не 4 каденции подряд Франклина Делано Рузвельта...
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22.06.2021 08:12 Відповісти
РАБссию с праздником,сегодня 22 июня брат Риббентроп напал на брата Молотова...внезапно и виларомна "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2967в Польше....,поскольку половина Польши после 1939 года принадлежала Мавзолейному быдлу,остальная Западная часть Польши брату Риббентропу...
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22.06.2021 08:17 Відповісти
НО....,Во всем виноваты Степан Бандера и Роман Шухевич,это именно они заставили СССр Сралина и Молотова подписать 10 летний братский Договор с Гитлером... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679 "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 679
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22.06.2021 08:20 Відповісти
Оставьте в покое северный поток, Росси всё равно достроит его. Понимаю, как хорошо за транзит брать мзду с России, но спуститесь на землю и думайте как доить Россию по другому.
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22.06.2021 08:24 Відповісти
Ці папужки-тріпачі мене реально втомили.
За 5 місяців їхньої =фантастичної= діяльності.
Помовчте, блін.
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22.06.2021 08:25 Відповісти
Кремль, наверное, приступил к операции по ПРИНУЖДЕНИЮ Европы к НЕПРЕПЯТСВОВАНИЮ скорейшему пуска СП-2. Иначе чем пояснить газовую БЛОКАДУ перед сезоном "заготовки" природного газа на зиму. ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ СП-2, а Газпром уже показал Европе «Кузькину мать». И это летом... Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет Цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года. В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - всего до конца сезона из ПХГ было извлечено почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Необходимо складывать новую поленницу, - запасаться природным газом в ПХГ, - на предстоящую зиму - начинать сезон закачки природного газа в газохранилища - для компенсации рекордного отбора необходимо закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде. Есть потребность, а предложения нет - российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод. Увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу. Какой еще ".... матери" ждать от Газпрома зимой?
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22.06.2021 08:32 Відповісти
А чего вообще ждать от государства-агрессора и оккупанта ?!
Меня интересует другое. В Польше построен огромный терминал по приёму СПГ в Свиноустье. Почему Штаты не везут свой СПГ в Европу ?
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22.06.2021 09:12 Відповісти
потому что цену не сложишь на перевозку,в азие на пике до 1000 баксов за 1000 кубов доходило, и все туда везут, а у штатов нет газовозов , все только частные,они сразу цену взвентили
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22.06.2021 18:45 Відповісти
объясните это байдену.....
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22.06.2021 08:36 Відповісти
Пусть Филип Рикер спросит своего шефа Байдена, почему он не дал ход утвержденных Сенатом санкциям и бумаги лежат под сукном президента США еще с января?!
На словах одно, а на деле - поддержка агрессора со стороны США!
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22.06.2021 09:17 Відповісти
С Северного дерьма будет такая же лажа,что и с Турецким...,не мешайте РАБссии строить очередное Дерьмо... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6363
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22.06.2021 09:21 Відповісти
Говорящая кобыла РАБссии напала на Эрдогана...типа вооружайте Агрессивную Украину Байрактарами и боевыми дронами Акинчи...
Мавзолейное быдло,вы НИКТО и звать вас Пустое место....,ЭРДОГАН зна шо робе,,,стадо баранов... "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2506
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22.06.2021 09:24 Відповісти
Если что-то строят, для себя, ЕС и Раша, а оно мешает получать прибыль кому-то, то чьи это проблемы?
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22.06.2021 09:35 Відповісти
Держдеп США вважає, що "Північний потік -2" підриває безпеку України і країн Східної Європи. Меркель дотримується іншої думки. Енергетичну зброю Путіна, вона називає економічним проектом. Готує обкрадання України, щорічно, на 3 млрд $, розтоптавши високі Європейські цінності.
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22.06.2021 09:45 Відповісти
Любые новые " потоки" нужно было закрывать еще в феврале 2014 года.. Не поздновато ли спохватились.
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22.06.2021 11:00 Відповісти
"Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 4835
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22.06.2021 11:25 Відповісти
Особенно безопасность ФРГ
Надо было меньше умничать вслух ес нато
А просто молча делать свое экономику армию
А то все россия без трубы - развалится
Теперь будем сами сидеть на трубе и петь
Экономики нет /думают налогами на воздуз
нагреют бюджет/
Повернитесь на 360 градусов одна разруха
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22.06.2021 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mD0yC1m2CIg

- 3:30 , 23:00 - ахтунг
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22.06.2021 13:37 Відповісти
ну пусть в него регулярно врезается какая-то подводная лодка... днэрии допустим..в чем проблемы???
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22.06.2021 13:39 Відповісти
Ключевое слово подрывает. Где там боевые пловцы наши?навзрывать а нем дырок как в смте
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22.06.2021 14:13 Відповісти
"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер. Источник: https://censor.net/ru/n3272639

Це очевидно.

Глубока озабочєность зарахована "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1902
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22.06.2021 14:27 Відповісти
 
 