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Новости Политика Украины
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"Укрзализныця" запускает новый поезд на Донбасс: будет курсировать по маршруту Днепр-Авдеевка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 24 июня запускает региональный поезд Днепр - Авдеевка (Донецкая обл.).

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика, новый поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды, передает Цензор.НЕТ.

Помимо того сообщение будет отсутствовать 27, 28, 29, 30 и 31 июля 2021 года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на колеи.

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Поезд № 826 Днепр - Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка - Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 13 декабря 2020 года запустила в первый рейс по новому маршруту Киев - Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.
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туда бронепоезд запускать надо....
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22.06.2021 10:08 Ответить
Днепру оно надо?(
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22.06.2021 10:11 Ответить
Кого ви боїтесь? Шо дировці приїдуть? В Дніпрі своїх сєпарів більше, чим вся Авдіівка. А військовим краще добиратися на Донбас.
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22.06.2021 10:14 Ответить
ну вот со своего города и пускай, хоть до донецка. а нам этой заразы не нужно
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22.06.2021 11:44 Ответить
Nikos KGB ,с языка снял ,😊
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22.06.2021 10:20 Ответить
 
 