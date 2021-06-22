"Укрзалізниця" запускає новий поїзд на Донбас: курсуватиме за маршрутом Дніпро-Авдіївка

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 24 червня вводить в дію регіональний поїзд Дніпро - Авдіївка (Донецька обл.).

Як повідомила пресслужба компанії з посиланням на в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, новий поїзд курсуватиме щодня, крім середи, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 і 31 липня 2021 року у зв'язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії.

Поїзд № 826 Дніпро — Авдіївка вирушатиме о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23. Зворотно поїзд № 825 Авдіївка — Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 13 грудня 2020 року запустила у перший рейс за новим маршрутом Київ — Авдіївка поїзд "Маяк" № 135/136.