"Укрзалізниця" домовилася із Крюківським вагонобудівним заводом про постачання 100 нових пасажирських вагонів, - Шмигаль

"Укрзалізниця" завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна сума контракту становитиме більше 3 млрд гривень.

"Це дозволить підтримати українське вітчизняне виробництво, сприятиме відновленню промисловості і водночас дасть можливість продовжити оновлення рухомого складу залізниці", - зазначив глава уряду.

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