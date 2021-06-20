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Новини
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"Укрзалізниця" домовилася із Крюківським вагонобудівним заводом про постачання 100 нових пасажирських вагонів, - Шмигаль

"Укрзалізниця" завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна сума контракту становитиме більше 3 млрд гривень.

"Це дозволить підтримати українське вітчизняне виробництво, сприятиме відновленню промисловості і водночас дасть можливість продовжити оновлення рухомого складу залізниці", - зазначив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда

потяг (1966) Укрзалізниця (6835) Крюківський вагонобудівний завод (152) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+8
это уже было
больше года назад
когда глабзебил приезжал на завод и обещал заказ в 90 вагонов
как всегда назвиздел.
так и сейчас - ни о чем
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20.06.2021 15:39
+7
Мимо тендера по завышенной цене - это не поддержка, а коррупция
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20.06.2021 15:04
+5
Крюковский завод теперь должен взять кредит, как Антонов?
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20.06.2021 15:02
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Крюковский завод теперь должен взять кредит, как Антонов?
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20.06.2021 15:02 Відповісти
И отдать его на велике крадiвництво, а как же!
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20.06.2021 18:04 Відповісти
6 марта 2020. Зеленский договорился с Криклием о большом госзаказе для "Крюковского вагоностроительного завода"

Сегодня, 6 марта, во время визита на завод Владимир Зеленский отметил, что государству следует сконцентрироваться на сделках именно с национальным производителем. Президент настоял, чтобы УЗ осуществила крупный госзаказ.
"Укрзалізниця" домовилася із Крюківським вагонобудівним заводом про постачання 100 нових пасажирських вагонів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2349
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21.06.2021 11:43 Відповісти
А это разве входит в конституционные обязанности президента Украины? Точно не кабмин этим должен заниматься? Или вiслюку пох@р на конституцию?
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21.06.2021 13:43 Відповісти
когда будет призедент, можно будет обсудить.
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21.06.2021 20:07 Відповісти
а то!
Це відома схема банкрутства нормальних підприємств.
Автор цієї геніальної схеми - у москві
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21.06.2021 00:37 Відповісти
Мимо тендера по завышенной цене - это не поддержка, а коррупция
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20.06.2021 15:04 Відповісти
Это такие вагоны, где ноги выше головы задирать надо, чтоб в него залезть?
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20.06.2021 15:07 Відповісти
Это если ты лилипут.
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20.06.2021 15:10 Відповісти
Я не представляю, что это за вагоны, думаю, нормальные. Да и людям работа будет. Или у бацьки заказать, как было с МАЗами, а в это время КРАЗ простаивал. Надо где только можно, заказывать у наших предприятий.
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20.06.2021 15:21 Відповісти
но не те, что на картинке... по сути, такие же, как катаются, только более новые...
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20.06.2021 15:38 Відповісти
Правильно, заказывать надо на своих украинских предприятиях. Просрали Лугансктепловоз, когда УЗ не давала заказов (руководители УЗ с ведома наб. совета набивали карманы-иначе как оценить прошедшее?), а теперь будем локомотивы в т.ч. заказывать на непрофильных предприятиях, как КВСЗ.
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21.06.2021 06:53 Відповісти
30 лямов за вагон однако
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20.06.2021 15:09 Відповісти
За 3 ляма можно заказать базовую версию. Это универсальная модель. В народе ее еще называю "скотовоз".
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20.06.2021 15:47 Відповісти
Да давно бы уже пора избавляться от хлама, который был закуплен еще совком у "хфашЫсткой германни". Но вот вопрос, что делать с отбросами и нариками, которые в первые дни эксплуатации, порежут сидушки и все пообмалевывают фламастерами???
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20.06.2021 15:18 Відповісти
Так это не электричка, это - купе.
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20.06.2021 15:48 Відповісти
яка разныця , воныц режуть и малюють там и там
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20.06.2021 16:09 Відповісти
Ты что курил? Или нюхал?
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20.06.2021 15:49 Відповісти
это уже было
больше года назад
когда глабзебил приезжал на завод и обещал заказ в 90 вагонов
как всегда назвиздел.
так и сейчас - ни о чем
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20.06.2021 15:39 Відповісти
зараз серлящ буде у всі труби трубити,що його заслуга і виклянчувати лайки на ютубі!!!
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20.06.2021 16:38 Відповісти
Самое время вкладывать в модернизацию технологий и дизайна.
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20.06.2021 16:51 Відповісти
Опять и снова договорняки👎😡
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20.06.2021 16:52 Відповісти
что значит "договорились"??????? тандер-контракт-деньги-вагоны. договорились откатить?
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20.06.2021 16:58 Відповісти
Опять сбрешут? Зеленая плесень
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20.06.2021 19:14 Відповісти
Українська інтернет-преса звіздить обіцянками від обіцялкіних, які ніколи не виконуються. Аби лиш інтернет-простір заповнити.
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20.06.2021 19:33 Відповісти
Мой сосед справа договорился с соседкой слева на 100 раз по заниженной цене
жена же дура все равно же что с ней бесплатно
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20.06.2021 19:36 Відповісти
Привезли на базу кофе растворимый, кофе растворимый растворился сразу. (Из совдеповских времен).
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21.06.2021 11:25 Відповісти
 
 