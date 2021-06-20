"Укрзалізниця" домовилася із Крюківським вагонобудівним заводом про постачання 100 нових пасажирських вагонів, - Шмигаль
"Укрзалізниця" завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загальна сума контракту становитиме більше 3 млрд гривень.
"Це дозволить підтримати українське вітчизняне виробництво, сприятиме відновленню промисловості і водночас дасть можливість продовжити оновлення рухомого складу залізниці", - зазначив глава уряду.
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Сегодня, 6 марта, во время визита на завод Владимир Зеленский отметил, что государству следует сконцентрироваться на сделках именно с национальным производителем. Президент настоял, чтобы УЗ осуществила крупный госзаказ.
Це відома схема банкрутства нормальних підприємств.
Автор цієї геніальної схеми - у москві
больше года назад
когда глабзебил приезжал на завод и обещал заказ в 90 вагонов
как всегда назвиздел.
так и сейчас - ни о чем
жена же дура все равно же что с ней бесплатно