Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ
Накануне дня крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, активистам на оккупированном полуострове стали вручать "предостережения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.
В частности, оккупационная "полиция" Крыма вручила крымскотатарскому активисту Заиру Смедляеву "предостережение о недопустимости нарушении закона".
В "предостережении", подписанном замначальника "полиции МВД РФ по Красногвардейскому району", сообщается, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга".
"Участникам акции запрещается скрывать свое лицо, иметь при себе оружие, не допускается нарушение общественного порядка и осуществление экстремистской деятельности", — говорится в "предостережении".
Содержатся в "документе" и статьи, по которым могут привлечь участников акции: ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки), ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания), ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ), ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).
По информации крымскотатарских активистов, подобные "предостережения" от "прокуратуры" стали получать жители Крыма в разных районах полуострова.
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