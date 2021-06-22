РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10013 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
1 144 1

Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ

Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать

Накануне дня крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, активистам на оккупированном полуострове стали вручать "предостережения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы. 

В частности, оккупационная "полиция" Крыма вручила крымскотатарскому активисту Заиру Смедляеву "предостережение о недопустимости нарушении закона".

В "предостережении", подписанном замначальника "полиции МВД РФ по Красногвардейскому району", сообщается, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чекаємо на вас вдома": под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Участникам акции запрещается скрывать свое лицо, иметь при себе оружие, не допускается нарушение общественного порядка и осуществление экстремистской деятельности", — говорится в "предостережении".

Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать предостережения 01
Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать предостережения 02

Содержатся в "документе" и статьи, по которым могут привлечь участников акции: ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки), ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания), ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности ), ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Также читайте: "Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении"

По информации крымскотатарских активистов, подобные "предостережения" от "прокуратуры" стали получать жители Крыма в разных районах полуострова.

Крым (26373) протест (5857) флаг (933) крымские татары (2717)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv

https://mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv U.S. Embassy Kyiv https://mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv @USEmbassyKyiv https://mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1407231434734063616 1 ч

ТЕРМІНОВО:
Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения" - Цензор.НЕТ 7277 https://mobile.twitter.com/hashtag/USSixthFleet?src=hashtag_click #USSixthFleet офіційно оголосив про участь у спільному Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения" - Цензор.НЕТ 7277Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения" - Цензор.НЕТ 7277 щорічному навчанні https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze 2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні. Навчання https://mobile.twitter.com/ExSeaBreeze @ExSeaBreeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні

Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения" - Цензор.НЕТ 220
показать весь комментарий
22.06.2021 11:35 Ответить
 
 