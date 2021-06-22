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Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин

Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин

По мнению российской стороны, в настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин пишет в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной пресс-службой Кремля.

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - пишет Путин.

Президент РФ также акцентировал внимание на необходимости стран действовать сообща, не указывая при этом, что действия РФ как раз приводят к конфронтации в Европе.

"Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - подчеркивает он.

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Более того, Путин уверяет, что РФ якобы открыта к честному созидательному взаимодействию, а также выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.

Автор: 

безопасность (1103) Европа (1841) путин владимир (31225) гонка вооружений (52)


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Топ комментарии
+25
Якби не ти фашист дурний, у Європі було би все спокійно
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22.06.2021 11:40
+15
Стадіон співає путін - *****!
Коментатор: - з трибун українських уболівальників лунає патріотичний спів
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22.06.2021 11:40
+11
Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 8252
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22.06.2021 11:47
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Якби не ти фашист дурний, у Європі було би все спокійно
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22.06.2021 11:40 Ответить
***** - це шаман вуду, який намагається воскресити срср, який згнив у могилі.
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22.06.2021 11:41 Ответить
"РФ .... выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой"

я что-то пропустил?
НАТА выхала из Европы ?
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22.06.2021 12:50 Ответить
Ай-ай-ай, а кто ето сдєлал?
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22.06.2021 11:40 Ответить
******** ********овіч *****
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22.06.2021 11:42 Ответить
Та нє может етава бить! А Госдєп, масони і бендєравці на что?
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22.06.2021 11:44 Ответить
Пукин *****! Ла-Ла-Ла!
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22.06.2021 12:06 Ответить
Уся система європейської безпеки сильно деградувала, напруженість наростає, ризики нової гонки озброєнь - реальні, - Путін - Цензор.НЕТ 9434
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22.06.2021 12:15 Ответить
***** в гонках участвовать собралось? с нательным аппаратом гемодиализа?
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22.06.2021 11:40 Ответить
Стадіон співає путін - *****!
Коментатор: - з трибун українських уболівальників лунає патріотичний спів
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22.06.2021 11:40 Ответить
особенно учитывая такую щедрую прикормку из рук кремлядей
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22.06.2021 11:42 Ответить
- "неспокойно как то в окрестных лесопосадках стало", заявил чикатилло
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22.06.2021 11:41 Ответить
Мало того что он ***** так он еще и Е бнутый!!
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22.06.2021 11:41 Ответить
У России осталось несколько зубов - можно еще раз наступить на грабли
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22.06.2021 11:41 Ответить
Даже сломанные часы, два раза в сутки показывают правильное время. И в своем словесном поносе, пукин верно сказал, что " ...вся система европейской безопасности сильно деградировала ..." Только забыл добавить в конце " ... за что им низкий поклон и уважуха, т.к. я был на 100% уверен, что не прилетит ответочка не за Грузию, не за Украину."
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22.06.2021 11:43 Ответить
І це каже потвора, що очолює країну-агресорку..
Головна вада системи безпеки у Європі - це неадекватно м'яка позиція НАТО по відношення до сивнособачого лаптєстану..
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22.06.2021 11:44 Ответить
***
Проблема главная России -
Не только власть, а народ !!!
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.

Борис Стомахин
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22.06.2021 11:45 Ответить
Вся политическая система Путина шизофринировала весь российский народ. Раша - будущий дубликат северной Кореи.
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22.06.2021 11:46 Ответить
Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин - Цензор.НЕТ 8252
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22.06.2021 11:47 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ,проще повесить
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22.06.2021 11:49 Ответить
кацапам пули вместо зубов, не привыкать
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22.06.2021 11:53 Ответить
Все и действуют сообща. Просто ОПГ Озеро не имеет прямого сообщения с государствами, вот их 404 и не зовут кооперироваться.
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22.06.2021 11:55 Ответить
Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.
Источник: https://censor.net/ru/n3272693

Из-за тебя, урода . . .
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22.06.2021 11:55 Ответить
Сисьтема действительно деградировала.Иначе эта бешанная карликовая моль уже сидела в тюрьме Гааги пожизненно.
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22.06.2021 11:57 Ответить
деградант говорит о деградации
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22.06.2021 11:58 Ответить
А этот пёс точно сильно деградировал!
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22.06.2021 11:58 Ответить
"...новой гонки вооружений" - а кто кого гнать будет? мацквабадский "анаговнет" может сильно навредить всей планете, это правда. а гонка вооружений - "https://lysva.ru/forum/economics/subject16970/22 Денег нет, но вы держитесь... "(с)
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22.06.2021 11:59 Ответить
Какой же гнусный лицемер, как понимаю Европа уже забыла свои ценности свободы и прав человека
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22.06.2021 12:22 Ответить
Як самокритично відносно деградації.
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22.06.2021 12:27 Ответить
Здесь согласен. Система европейской безопасности деградировала,потому что существует такое явление,как путлер и это явление говорит именно о деградации системы европейской безопасности.
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22.06.2021 12:31 Ответить
Ещё и угрожает, козёл, мало ему всё
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22.06.2021 12:34 Ответить
хочет опять в гдр поехать работать???
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22.06.2021 12:38 Ответить
Все правильно
"Вся система европейской безопасности сильно деградировала" - під дією підкупу європейсих політиків за "газпромівські" долари, "напряженность нарастает" - бо Росія уже "затрахала всю Європу своїм "беспредєлом", "риски новой гонки вооружений - реальны" - от тільки з "гонкою вооружений" - проблема! Ви її не потягнете! Ви - не СРСР!
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22.06.2021 12:44 Ответить
Вот что животворящий пендель Байдена делает: тупин соловьем запел "И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой". Хотя вся эта связь заключается лишь в банковских счетах, на которых лежит награбленное бабло у своего же рашобыдла.
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22.06.2021 12:45 Ответить
а нехер было лезть в Украину, падла тупоголовая.
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22.06.2021 12:47 Ответить
Ой, а хто ж це зробив? Яке таке путінхуйло? Просто навіть і здогадатись неможливо... Навіщо друкувати висери цього ублюдського фюрера кацапні?
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22.06.2021 13:00 Ответить
Конечно деградировала, раз спокойно, со стороны
наблюдает за войной в Украине.
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22.06.2021 13:06 Ответить
шось ху.йло розпатякалось, задає тон і передає естафету рашапоїдного поносу для покидьків нікчемних кисильових, соловйових і скабейкіних. не інакше як затіває якоїсь каки.
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22.06.2021 13:07 Ответить
благодаря мне
Вся система европейской безопасности сильно деградировала (всех в гейропе купил), напряженность нарастает, риски новой войны- реальны. Я все для этого делаю - )(уйло-Путин
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22.06.2021 13:29 Ответить
*****, мокши - азиаты мнят себя европейцами .Матрёшка,балалайка, водка и селёдка не есть европейскими ценностями Рашка на протяжении веков, только и делала что набеги на ту же Европу Гопники они Ничего общего с ними Европа не имела и не имеет Завыли когда им на хвост наступили Думали что вечно будут борзеть Зась)))
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22.06.2021 13:37 Ответить
скрєпно. оркам для внутрішнього застосування. пьіня-ірой і отчє ваш!
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22.06.2021 13:52 Ответить
ПУЙЛО-*****!! На хрен кому в Европе нужна твоя нищая немытая РАССЕЯ!!??
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22.06.2021 14:06 Ответить
правильно куйло глаголєт. інакше його вже б давно придушили, падлюку....
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22.06.2021 14:08 Ответить
Давайте дружить, говорит новый гитлер 21 века. стягивая к границам других стран свои войска.
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22.06.2021 14:52 Ответить
сепары в 2014 танки из шахт подняли , гаубицы из военторга стыбрили ....и вообще революции не было бы , если бы Виктория Нуланд не напекла печенюшек с патронами и не раздавала "нацистам " на Майдане !!!! можно соврать раз , но системное вранье показывает только ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИНТЕЛЛЕКТА , убожество и слабость карлика !!! Слава Україні !!!! Героям Майдана Слава !!! Слава В С У !!! Вперед до ПЕРЕМОГИ !!!
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22.06.2021 16:50 Ответить
Россия не европейское государство- евразийское , скорее азийскоевропейское. Очень нужно, чтобы Россия начала гнаться за США по вооружениям с ВВП 1,2 трлн долл, против почти22 трлн долл у США - через два года гонки они будут питаться травой и ЗП будет 3 доллара в месяц. Проще вести переговоры с натуральными орками и вурдалаками- чем с угрофиннохрзямонгольскими беспредельными бандюками.Всей Европе нужно готовиться - у них заканчивается жрачка( боярышник) , нужно грабить всех без разбора - они понимают только язык пушек. Нужно очень сильно дать по морде - успокоятся и даже откажутся от,, великости,, ....Столетиями Украина пыталась из зверей сделать людей, все что есть в России , всем она обязана Украине. Но как Высоцкий пел:,,а если был всю жизнь свиньей, свиньей ты и останешься,
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21.12.2021 15:11 Ответить
 
 