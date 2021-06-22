Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин
По мнению российской стороны, в настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин пишет в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной пресс-службой Кремля.
"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - пишет Путин.
Президент РФ также акцентировал внимание на необходимости стран действовать сообща, не указывая при этом, что действия РФ как раз приводят к конфронтации в Европе.
"Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - подчеркивает он.
Более того, Путин уверяет, что РФ якобы открыта к честному созидательному взаимодействию, а также выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.
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я что-то пропустил?
НАТА выхала из Европы ?
Коментатор: - з трибун українських уболівальників лунає патріотичний спів
Головна вада системи безпеки у Європі - це неадекватно м'яка позиція НАТО по відношення до сивнособачого лаптєстану..
Проблема главная России -
Не только власть, а народ !!!
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.
Борис Стомахин
Источник: https://censor.net/ru/n3272693
Из-за тебя, урода . . .
"Вся система европейской безопасности сильно деградировала" - під дією підкупу європейсих політиків за "газпромівські" долари, "напряженность нарастает" - бо Росія уже "затрахала всю Європу своїм "беспредєлом", "риски новой гонки вооружений - реальны" - от тільки з "гонкою вооружений" - проблема! Ви її не потягнете! Ви - не СРСР!
наблюдает за войной в Украине.
Вся система европейской безопасности сильно деградировала (всех в гейропе купил), напряженность нарастает, риски новой войны- реальны. Я все для этого делаю - )(уйло-Путин