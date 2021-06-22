Вся система европейской безопасности сильно деградировала, напряженность нарастает, риски новой гонки вооружений - реальны, - Путин

По мнению российской стороны, в настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин пишет в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной пресс-службой Кремля.

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - пишет Путин.

Президент РФ также акцентировал внимание на необходимости стран действовать сообща, не указывая при этом, что действия РФ как раз приводят к конфронтации в Европе.

"Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - подчеркивает он.

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Более того, Путин уверяет, что РФ якобы открыта к честному созидательному взаимодействию, а также выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.