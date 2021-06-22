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Новости Агрессия России против Украины
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Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович

Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными

Россия выдает подрыв российских оккупантов на Донбассе на собственных минах за якобы "коварный обстрел со стороны ВСУ" для создания информационного фона для визита Генсека ОБСЄ Хельги Шмид в Москву и заседаний ТКГ.

Об этом сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Тот неловкий момент, когда страшные рассказки российских оккупационных администраций про расстрел украинскими военными "…машины медицинской помощи" опровергают местные жители (см. скрины)", - заявил он.

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Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными машины медицинской помощи опровергли местные жители, - Арестович 01
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными машины медицинской помощи опровергли местные жители, - Арестович 02

"Зачем понадобилось выдавать подрыв на собственных минах за "…коварный обстрел со стороны ВСУ"? Затем, что Генеральный секретарь ОБСЄ Хельга Шмид с визитом в Москве, а сегодня и завтра - заседания ТКГ. Ленинским путём идут товарищи. Объективная информация собрана нашей стороной и передана соответствующей нотой в главный офис ОБСЕ: - подрыв оккупантов на собственных минах и прямое очковтирательство с их стороны с попыткой обвинить Украину", - добавил Арестович.

Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными машины медицинской помощи опровергли местные жители, - Арестович 03

Автор: 

ОБСЕ (4876) россия (95420) Донбасс (26955) фейк (678) Арестович Алексей (332) Шмид Хельга (20)


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Топ комментарии
+22
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 7260
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22.06.2021 11:48
+12
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
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22.06.2021 11:52
+11
Будни лагерей путинюгенда...

Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 5074
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22.06.2021 11:46
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Будни лагерей путинюгенда...

Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 5074
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22.06.2021 11:46 Ответить
То спрацювала таємна зброя "укропської ДРГ" - їм підкинули через місцевий магазин спиртне, спеціально оброблене в таємній американській біохімічній лабораторії - випивши його, "вяликаросс" стає "убеждённым бендеравцем" і, вибравши собі жертву, вбиває її найжорстокішим способом!
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22.06.2021 12:07 Ответить
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 7260
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22.06.2021 11:48 Ответить
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
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22.06.2021 11:52 Ответить
а потом Люся проститутка будет рассказывать, что Порох забросил ее в тыл к врагу, что она ходила 32 раза через передовую проходную, в штаб злого дЕрьмака, выведывать секреты. героиня мля!
Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович - Цензор.НЕТ 542
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22.06.2021 12:27 Ответить
Саша Грэй - позывной "Саша Серова" жива и здорова. Без неё порнорынок рухнет))))
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22.06.2021 19:33 Ответить
ось і чудненько!!!
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22.06.2021 11:51 Ответить
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 4705
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22.06.2021 11:53 Ответить
Особенно у молодоженов пользуется популярностью услуга "попасть на подвал"
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22.06.2021 11:56 Ответить
Да. Там ролевые игры практикуются. Ужратый попалченец игриво насилует невесту, а жениха игриво садят на бутылку. Льготная распродажа билетов, количество ограничено.
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22.06.2021 14:10 Ответить
Не, ну суть истории понятна.
Остаётся вопрос: нафига на Цензоре эта гниль - Люся??
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22.06.2021 11:55 Ответить
Точно! Сколро тут будет Порошенко, ну и ещё может быть.... Порошенко.
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22.06.2021 12:05 Ответить
Він уже є... Саме ти його сюди притіг...Ви ж "ЗЕбіли без Порошенка ні їсти ні спать нормально не можете! Прямо як доктор Ватсон з анекдота - без люльки в задниці...
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22.06.2021 12:12 Ответить
Яке бабло косить Люся в ОПУ, щоб не пошкодувати за тим життям безхмарним аналітика з усіх "бла-бла патріотични" тем. А коли усій о ЗЕро-владі прийде кінець , куди вони усі тікатимуть?
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22.06.2021 11:59 Ответить
"Аферистович" заявить що пішов "лизать ЗЕлений зад" з метою викриття його антинародної сутності!"
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22.06.2021 12:13 Ответить
він без Вас сам це придумає? мож підкажіть йому?)
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22.06.2021 12:23 Ответить
Ну хіба що через "могорич" - за ІДЕЮ!!!
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22.06.2021 12:25 Ответить
А если не опровергли бы,то что? Это было бы правдой? Давно пора относиться к визгам кацапни и их подручных,как к "белому шуму".
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22.06.2021 12:22 Ответить
Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович - Цензор.НЕТ 1474
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22.06.2021 13:40 Ответить
Давно пора прекратить коментировать бред грязный, и доказывать тем более. Только время это решит. А вот по местным коментаторам следовало бы заняться. Ведь всегда за вбросом стоят реальные и серьёзные люди. И сегодня не слишком сложно с учётом технологий проследить откуда началось. Вот например уже не мало лет пенсы в Харькове и не только они обсуждают тему якобы 15-17 американских секретных лабораторий что в области работают ещё с оранжевой поры! Верят сильно и добавляют сюжеты. Причём абсолютно никто не смог рассказать, а что именно там делают, влияют и кто работает там---ясно что под землёй, и по ночам пересменки. Днём не видно никак. Бред? Конечно. Но как то на известных каналах что надавно заткнули как то блеяли про это---но скромно. Пора копнуть. Хотя риторически ясно конечно от кого вбросы. Зажопники здесь интриганы убогие! Не пора ли....
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22.06.2021 14:50 Ответить
А Альоша Арестович ще на Зеленського працює, чи вже на ДНР? Бо цій шлюхі усе одно кому сосать.
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22.06.2021 15:42 Ответить
 
 