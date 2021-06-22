Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович

Россия выдает подрыв российских оккупантов на Донбассе на собственных минах за якобы "коварный обстрел со стороны ВСУ" для создания информационного фона для визита Генсека ОБСЄ Хельги Шмид в Москву и заседаний ТКГ.

Об этом сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Тот неловкий момент, когда страшные рассказки российских оккупационных администраций про расстрел украинскими военными "…машины медицинской помощи" опровергают местные жители (см. скрины)", - заявил он.

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"Зачем понадобилось выдавать подрыв на собственных минах за "…коварный обстрел со стороны ВСУ"? Затем, что Генеральный секретарь ОБСЄ Хельга Шмид с визитом в Москве, а сегодня и завтра - заседания ТКГ. Ленинским путём идут товарищи. Объективная информация собрана нашей стороной и передана соответствующей нотой в главный офис ОБСЕ: - подрыв оккупантов на собственных минах и прямое очковтирательство с их стороны с попыткой обвинить Украину", - добавил Арестович.