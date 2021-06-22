Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Росія видає підрив російських окупантів на Донбасі на власних мінах за нібито "підступний обстріл з боку ЗСУ" для створення інформаційного фону для візиту Генсека ОБСЄ Хельги Шмід у Москву і засідань ТКГ.
Про це повідомив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"Той незручний момент, коли страшні оповідки російських окупаційних адміністрацій про розстріл українськими військовими "... машини медичної допомоги" спростовують місцеві жителі (див. скрини)", - заявив він.
"Навіщо знадобилося видавати підрив на власних мінах за "... підступний обстріл з боку ЗСУ"? Тому, що Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід з візитом у Москві, а сьогодні і завтра - засідання ТКГ. Ленінським шляхом йдуть товариші. Об'єктивна інформація зібрана нашою стороною і передана відповідною нотою в головний офіс ОБСЄ: - підрив окупантів на власних мінах і пряме окозамилювання з їхнього боку зі спробою звинуватити Україну", - додав Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
передовуюпроходную, в штаб злого дЕрьмака, выведывать секреты. героиня мля!
Остаётся вопрос: нафига на Цензоре эта гниль - Люся??