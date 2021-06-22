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Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими

Росія видає підрив російських окупантів на Донбасі на власних мінах за нібито "підступний обстріл з боку ЗСУ" для створення інформаційного фону для візиту Генсека ОБСЄ Хельги Шмід у Москву і засідань ТКГ.

Про це повідомив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Той незручний момент, коли страшні оповідки російських окупаційних адміністрацій про розстріл українськими військовими "... машини медичної допомоги" спростовують місцеві жителі (див. скрини)", - заявив він.

Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими машини медичної допомоги спростували місцеві жителі, - Арестович 01
Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими машини медичної допомоги спростували місцеві жителі, - Арестович 02

"Навіщо знадобилося видавати підрив на власних мінах за "... підступний обстріл з боку ЗСУ"? Тому, що Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід з візитом у Москві, а сьогодні і завтра - засідання ТКГ. Ленінським шляхом йдуть товариші. Об'єктивна інформація зібрана нашою стороною і передана відповідною нотою в головний офіс ОБСЄ: - підрив окупантів на власних мінах і пряме окозамилювання з їхнього боку зі спробою звинуватити Україну", - додав Арестович.

Також читайте: Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС

Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими машини медичної допомоги спростували місцеві жителі, - Арестович 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 7260
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22.06.2021 11:48
+12
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
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22.06.2021 11:52
+11
Будни лагерей путинюгенда...

Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 5074
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22.06.2021 11:46
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Будни лагерей путинюгенда...

Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 5074
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22.06.2021 11:46 Відповісти
То спрацювала таємна зброя "укропської ДРГ" - їм підкинули через місцевий магазин спиртне, спеціально оброблене в таємній американській біохімічній лабораторії - випивши його, "вяликаросс" стає "убеждённым бендеравцем" і, вибравши собі жертву, вбиває її найжорстокішим способом!
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22.06.2021 12:07 Відповісти
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 7260
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22.06.2021 11:48 Відповісти
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
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22.06.2021 11:52 Відповісти
а потом Люся проститутка будет рассказывать, что Порох забросил ее в тыл к врагу, что она ходила 32 раза через передовую проходную, в штаб злого дЕрьмака, выведывать секреты. героиня мля!
Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович - Цензор.НЕТ 542
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22.06.2021 12:27 Відповісти
Саша Грэй - позывной "Саша Серова" жива и здорова. Без неё порнорынок рухнет))))
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22.06.2021 19:33 Відповісти
ось і чудненько!!!
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22.06.2021 11:51 Відповісти
Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович - Цензор.НЕТ 4705
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22.06.2021 11:53 Відповісти
Особенно у молодоженов пользуется популярностью услуга "попасть на подвал"
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22.06.2021 11:56 Відповісти
Да. Там ролевые игры практикуются. Ужратый попалченец игриво насилует невесту, а жениха игриво садят на бутылку. Льготная распродажа билетов, количество ограничено.
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22.06.2021 14:10 Відповісти
Не, ну суть истории понятна.
Остаётся вопрос: нафига на Цензоре эта гниль - Люся??
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22.06.2021 11:55 Відповісти
Точно! Сколро тут будет Порошенко, ну и ещё может быть.... Порошенко.
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Він уже є... Саме ти його сюди притіг...Ви ж "ЗЕбіли без Порошенка ні їсти ні спать нормально не можете! Прямо як доктор Ватсон з анекдота - без люльки в задниці...
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22.06.2021 12:12 Відповісти
Яке бабло косить Люся в ОПУ, щоб не пошкодувати за тим життям безхмарним аналітика з усіх "бла-бла патріотични" тем. А коли усій о ЗЕро-владі прийде кінець , куди вони усі тікатимуть?
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22.06.2021 11:59 Відповісти
"Аферистович" заявить що пішов "лизать ЗЕлений зад" з метою викриття його антинародної сутності!"
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22.06.2021 12:13 Відповісти
він без Вас сам це придумає? мож підкажіть йому?)
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22.06.2021 12:23 Відповісти
Ну хіба що через "могорич" - за ІДЕЮ!!! Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9559
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22.06.2021 12:25 Відповісти
А если не опровергли бы,то что? Это было бы правдой? Давно пора относиться к визгам кацапни и их подручных,как к "белому шуму".
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22.06.2021 12:22 Відповісти
Страшні оповідки російських окупантів про нібито розстріл українськими військовими "машини медичної допомоги" спростували місцеві жителі, - Арестович - Цензор.НЕТ 1474
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22.06.2021 13:40 Відповісти
Давно пора прекратить коментировать бред грязный, и доказывать тем более. Только время это решит. А вот по местным коментаторам следовало бы заняться. Ведь всегда за вбросом стоят реальные и серьёзные люди. И сегодня не слишком сложно с учётом технологий проследить откуда началось. Вот например уже не мало лет пенсы в Харькове и не только они обсуждают тему якобы 15-17 американских секретных лабораторий что в области работают ещё с оранжевой поры! Верят сильно и добавляют сюжеты. Причём абсолютно никто не смог рассказать, а что именно там делают, влияют и кто работает там---ясно что под землёй, и по ночам пересменки. Днём не видно никак. Бред? Конечно. Но как то на известных каналах что надавно заткнули как то блеяли про это---но скромно. Пора копнуть. Хотя риторически ясно конечно от кого вбросы. Зажопники здесь интриганы убогие! Не пора ли....
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22.06.2021 14:50 Відповісти
А Альоша Арестович ще на Зеленського працює, чи вже на ДНР? Бо цій шлюхі усе одно кому сосать.
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22.06.2021 15:42 Відповісти
 
 