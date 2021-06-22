Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС

Російські гібридні сили зазнали втрат 21 червня на Донбасі в районі селища Лозове (Донецька область) через підрив на власних мінах.

Про це Радіо Свобода повідомив начальник пресслужби Операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями – і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група понесла втрати загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група – і так само потрапила на власне мінне поле", – уточнив Саранцев.

За його словами, вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

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Речник штабу ООС зазначив, що бійці ООС дотримуються режиму тиші і не ведуть вогонь у бік російських гібридних сил.

21 червня ЗМІ, підконтрольні угрупуванню "ДНР", звинуватили Україну у мінометному обстрілі району Лозового. За їхньою інформацією, трьох бойовиків вбили, ще один дістав важких поранень