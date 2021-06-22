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Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС

Російські гібридні сили зазнали втрат 21 червня на Донбасі в районі селища Лозове (Донецька область) через підрив на власних мінах.

Про це Радіо Свобода повідомив начальник пресслужби Операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями – і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група понесла втрати загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група – і так само потрапила на власне мінне поле", – уточнив Саранцев.

За його словами, вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів

Речник штабу ООС зазначив, що бійці ООС дотримуються режиму тиші і не ведуть вогонь у бік російських гібридних сил.

21 червня ЗМІ, підконтрольні угрупуванню "ДНР", звинуватили Україну у мінометному обстрілі району Лозового. За їхньою інформацією, трьох бойовиків вбили, ще один дістав важких поранень

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3727
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22.06.2021 11:44
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Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3816Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 975
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22.06.2021 11:47
+22
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4750
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22.06.2021 11:48
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Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3727
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22.06.2021 11:44 Відповісти
На тему минных полей: Павстанцы дыры, как их называет презенет зеленских, такие же мудаки как их деды партезаны времен второй мировой. В отличии от педантичных фошиздов, они даже и не думали делать карты минных полей. А нафига, какая разница где там те мины лежат Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8396
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22.06.2021 11:46 Відповісти
та навряд чи їх дєди партизанили, максимум в заградзагонах або вертухаями в таборах
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22.06.2021 16:42 Відповісти
Салют в честь вылета сборной Раши.
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22.06.2021 11:45 Відповісти
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3816Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 975
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22.06.2021 11:47 Відповісти
Жирний👍
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22.06.2021 11:47 Відповісти
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4750
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22.06.2021 11:48 Відповісти
Не ходи босий...
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22.06.2021 11:48 Відповісти
а патамушта:
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7352
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22.06.2021 15:17 Відповісти
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3116
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22.06.2021 11:48 Відповісти
Да никто так и не понял,что действия наших снайперов и бригад уничтоживших как врага или технику по контракту должны оплачиваться дополнительно.А вот чтобы за уничтожение как врага так его техники не платить вот и трындят об самоподрывах и об самоуничтожении.При таком раскладе все враги должны были быть самоуничтожены еще как минимум пять лет назад.
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22.06.2021 11:51 Відповісти
Harasho chto samolikvidirovalis , no luche bilo , jesli at deistvii VSU .....
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22.06.2021 11:52 Відповісти
Их, наверное, не учили " Не плюй в колодец - сам воду из нее пить будешь"
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22.06.2021 11:54 Відповісти
Ковид ****. Без масок были.
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22.06.2021 11:57 Відповісти
і взагалі-нас там не-ма-є!!!
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22.06.2021 12:04 Відповісти
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5483
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22.06.2021 12:12 Відповісти
Сами себя мочат или УкрДРГ обвиняют..да один хрен. Лишь бы сдыхали почаще да побольше. Кацапне не место в этом мире.
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22.06.2021 12:27 Відповісти
чем больше будет утилизировано кацапни-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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22.06.2021 15:19 Відповісти
"Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями - и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле" Источник: https://censor.net/ru/n3272696

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1868
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22.06.2021 12:46 Відповісти
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4677
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22.06.2021 15:19 Відповісти
Представитель штаба ООС отметил, что украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону российских гибридных сил.

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Тобто є дебілами.
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22.06.2021 13:10 Відповісти
Это легенда про мины, или как? Но Украине незачем мимикшировать ситуацию под мины, и даже косвенно оправдываться. Каждый оккупант или пособник оккупантов, взявший оружие против Украины для ее разрушения, подлежит ликвидации, и украинцам оправдываться в том, что они убили тех, кто хотел убить их, или мечтал разрушить Украину, не в чем. Раковая опухоль, населюки из Мордора, кому не нравится Украина и право ее народа жить по нашим законам, отправляйтесь обратно в ваш султанат, где так вам хорошо, что с того что ваших родителей переселили сюда, чтобы вам было хорошо, думаете Путлер сделает вам хорошо?. Чем больше он убъет нас. тем хуже будет отношение к вам.
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22.06.2021 13:19 Відповісти
Соотношение потерь: 1:16 - не в пользу агрессора. ЗЫ... печальная статистика , но в пользу наших новых поколений - 8млн : 140 млн ааленей. При таком раскладе, наши потомки никогда не узнают, кто такие лаптеунты.
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22.06.2021 15:08 Відповісти
Ай-яй-яй! Внимательнее надо со своими вещами обращаться!😎
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22.06.2021 13:37 Відповісти
Переставляти міни противника стара військова хитрість(дешево та ефективно). Карти не допоможуть.
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22.06.2021 13:38 Відповісти
Яка непоправна втрата... Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6267 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6267 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6267 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2622 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7908 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7908
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22.06.2021 13:44 Відповісти
пам'ятник Т.Г. Шевченка у Копенгагені Данія . Над якими познущались футбольні фанати країни агрессора та просто бидла

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2722
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22.06.2021 13:45 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8630
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22.06.2021 14:32 Відповісти
Потерпілий сам впав на ножа. І так два рази.
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22.06.2021 14:43 Відповісти
Главное, что люди не пострадали...
Подохшим - крепкого здоровья! Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7016
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22.06.2021 16:39 Відповісти
це про шельму і карму
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22.06.2021 17:27 Відповісти
Яка сумна новина!
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7317 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7317 Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7317
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22.06.2021 17:57 Відповісти
 
 