Частое чихание - признак коронавируса у вакцинированных людей, - британские ученые
Британские ученые обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался. Они утверждают, что у привитых людей инфекция проявляется частым чиханием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Express.
Издание подчеркивает, что вакцинация нужна, чтобы обеспечить уменьшение тяжести течения коронавируса и снизить вероятность передачи вируса. Однако, и после вакцинации можно заразиться.
Ученые отмечают, что люди, у которых подтвердили коронавирус после вакцинации, сообщают о частом чихании.
"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - говорится в исследовании.
Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.
"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", − добавили авторы исследования.
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https://censor.net/ru/news/3224556/odin_den_v_bolnitse_patsientu_s_covid19_stoit_225_tys_grn_v_reanimatsii_56_tys_grn_glavvrach_lvovskogo
🤣🤣
звідки цих вчених понабирали?