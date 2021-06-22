РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10895 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 919 15

Частое чихание - признак коронавируса у вакцинированных людей, - британские ученые

Частое чихание - признак коронавируса у вакцинированных людей, - британские ученые

Британские ученые обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался. Они утверждают, что у привитых людей инфекция проявляется частым чиханием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Express.

Издание подчеркивает, что вакцинация нужна, чтобы обеспечить уменьшение тяжести течения коронавируса и снизить вероятность передачи вируса. Однако, и после вакцинации можно заразиться.

Ученые отмечают, что люди, у которых подтвердили коронавирус после вакцинации, сообщают о частом чихании.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - говорится в исследовании.

Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", − добавили авторы исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43
+10
британские ученые тот еще мем)
показать весь комментарий
22.06.2021 12:34
+10
каждую весну,когда всё цветёт,я чихаю по 40-50 раз подряд. думал аллергия,а оказывается хреновирус)))))))
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
британские ученые тот еще мем)
показать весь комментарий
22.06.2021 12:34 Ответить
Та нифуя не знаете, лишь бы оправдать гранты.
показать весь комментарий
22.06.2021 12:39 Ответить
каждую весну,когда всё цветёт,я чихаю по 40-50 раз подряд. думал аллергия,а оказывается хреновирус)))))))
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2021 13:24 Ответить
опять будут бить тех, кто чихнул в маршрутке
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43 Ответить
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43 Ответить
Завтра свербіж приплетуть.
показать весь комментарий
22.06.2021 12:43 Ответить
и если капает
с конца
показать весь комментарий
22.06.2021 13:01 Ответить
НСЗУ обнародовала также перечень препаратов, которые должно покрывать государство:

Препараты, стоимость которых покрывает тариф стационарного лечения пациентов с COVID-19:

💊 парацетамол

💊 ибупрофен

💊 еноксепарин

💊 гепарин

💊 надропарин

💊 гидроксихлорохинин

💊 амоксициллин / клавуланат

💊 ампициллин / сульбактам

💊 азитромицин

💊 кларитромицин

💊 цефуроксим

💊 цефтриаксон

💊 цефотаксим

💊 цефтазидим

💊 цефоперазон

💊 дексаметазон

💊 гидрокортизон

💊 метилпреднизолон

💊 тозилизумаб

💊 флуконазол

Если вам безосновательно отказывают в лечении или требуют деньги за то, что должно быть бесплатным, вам стоит подать жалобу в НСЗУ. Подробнее здесь.
https://censor.net/ru/news/3224556/odin_den_v_bolnitse_patsientu_s_covid19_stoit_225_tys_grn_v_reanimatsii_56_tys_grn_glavvrach_lvovskogo
🤣🤣
показать весь комментарий
22.06.2021 12:48 Ответить
тю. так колите физраствор. один хрен никакой разницы.
показать весь комментарий
22.06.2021 12:50 Ответить
Привитые разносят вирус!
показать весь комментарий
22.06.2021 12:53 Ответить
"Корисна" інформація коли зараз стільки всього цвіти і народ в своїй масі чихатиме через алергічні реакції
показать весь комментарий
22.06.2021 12:55 Ответить
та банально пил в ніс потрапив - реакція організму буде у вигляді чхання
звідки цих вчених понабирали?
показать весь комментарий
22.06.2021 13:10 Ответить
Часте чхання - ознака коронавірусу у вакцинованих людей, - британські вчені - Цензор.НЕТ 1303
показать весь комментарий
22.06.2021 13:57 Ответить
 
 