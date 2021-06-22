Частое чихание - признак коронавируса у вакцинированных людей, - британские ученые

Британские ученые обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался. Они утверждают, что у привитых людей инфекция проявляется частым чиханием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Express.

Издание подчеркивает, что вакцинация нужна, чтобы обеспечить уменьшение тяжести течения коронавируса и снизить вероятность передачи вируса. Однако, и после вакцинации можно заразиться.

Ученые отмечают, что люди, у которых подтвердили коронавирус после вакцинации, сообщают о частом чихании.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - говорится в исследовании.

Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", − добавили авторы исследования.

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