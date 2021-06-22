Часте чхання - ознака коронавірусу у вакцинованих людей, - британські вчені
Британські вчені виявили ознаку коронавірусу, яка проявляється тільки в тих, хто вже вакцинувався. Вони стверджують, що у щеплених людей інфекція проявляється частим чханням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Express.
Видання наголошує, що вакцинація потрібна, щоб забезпечити зменшення тяжкості перебігу коронавірусу і знизити ймовірність передачі вірусу. Однак і після вакцинації можна заразитися.
Вчені зазначають, що люди, у яких підтвердили коронавірус після вакцинації, повідомляють про часте чхання.
"Якщо ви зробили щеплення і почали багато чхати без причин, потрібно залишатися вдома і здати тест на COVID-19, особливо якщо ви живете або працюєте з людьми, які схильні до високого ризику зараження", - йдеться в дослідженні.
Зазначається, що у нещеплених людей чхання швидше пов'язане із застудою або алергією.
"Хоча багато людей, які захворіли на COVID-19, можуть чхати, це не стовідсотковий симптом. Це доволі часте явище, особливо в теплу пору року", - додали автори дослідження.
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💊 гепарин
💊 надропарин
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💊 кларитромицин
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https://censor.net/ru/news/3224556/odin_den_v_bolnitse_patsientu_s_covid19_stoit_225_tys_grn_v_reanimatsii_56_tys_grn_glavvrach_lvovskogo
🤣🤣
звідки цих вчених понабирали?