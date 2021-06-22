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Новини Коронавірус і карантин
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Часте чхання - ознака коронавірусу у вакцинованих людей, - британські вчені

Часте чхання - ознака коронавірусу у вакцинованих людей, - британські вчені

Британські вчені виявили ознаку коронавірусу, яка проявляється тільки в тих, хто вже вакцинувався. Вони стверджують, що у щеплених людей інфекція проявляється частим чханням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Express.

Видання наголошує, що вакцинація потрібна, щоб забезпечити зменшення тяжкості перебігу коронавірусу і знизити ймовірність передачі вірусу. Однак і після вакцинації можна заразитися.

Вчені зазначають, що люди, у яких підтвердили коронавірус після вакцинації, повідомляють про часте чхання.

"Якщо ви зробили щеплення і почали багато чхати без причин, потрібно залишатися вдома і здати тест на COVID-19, особливо якщо ви живете або працюєте з людьми, які схильні до високого ризику зараження", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що у нещеплених людей чхання швидше пов'язане із застудою або алергією.

"Хоча багато людей, які захворіли на COVID-19, можуть чхати, це не стовідсотковий симптом. Це доволі часте явище, особливо в теплу пору року", - додали автори дослідження.

Також читайте: Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
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22.06.2021 12:43
+10
британские ученые тот еще мем)
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22.06.2021 12:34
+10
каждую весну,когда всё цветёт,я чихаю по 40-50 раз подряд. думал аллергия,а оказывается хреновирус)))))))
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22.06.2021 12:43
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британские ученые тот еще мем)
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22.06.2021 12:34 Відповісти
Та нифуя не знаете, лишь бы оправдать гранты.
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22.06.2021 12:39 Відповісти
каждую весну,когда всё цветёт,я чихаю по 40-50 раз подряд. думал аллергия,а оказывается хреновирус)))))))
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22.06.2021 12:43 Відповісти
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22.06.2021 13:24 Відповісти
опять будут бить тех, кто чихнул в маршрутке
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22.06.2021 12:43 Відповісти
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
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22.06.2021 12:43 Відповісти
Завтра свербіж приплетуть.
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22.06.2021 12:43 Відповісти
и если капает
с конца
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22.06.2021 13:01 Відповісти
НСЗУ обнародовала также перечень препаратов, которые должно покрывать государство:

Препараты, стоимость которых покрывает тариф стационарного лечения пациентов с COVID-19:

💊 парацетамол

💊 ибупрофен

💊 еноксепарин

💊 гепарин

💊 надропарин

💊 гидроксихлорохинин

💊 амоксициллин / клавуланат

💊 ампициллин / сульбактам

💊 азитромицин

💊 кларитромицин

💊 цефуроксим

💊 цефтриаксон

💊 цефотаксим

💊 цефтазидим

💊 цефоперазон

💊 дексаметазон

💊 гидрокортизон

💊 метилпреднизолон

💊 тозилизумаб

💊 флуконазол

Если вам безосновательно отказывают в лечении или требуют деньги за то, что должно быть бесплатным, вам стоит подать жалобу в НСЗУ. Подробнее здесь.
https://censor.net/ru/news/3224556/odin_den_v_bolnitse_patsientu_s_covid19_stoit_225_tys_grn_v_reanimatsii_56_tys_grn_glavvrach_lvovskogo
🤣🤣
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22.06.2021 12:48 Відповісти
тю. так колите физраствор. один хрен никакой разницы.
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22.06.2021 12:50 Відповісти
Привитые разносят вирус!
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22.06.2021 12:53 Відповісти
"Корисна" інформація коли зараз стільки всього цвіти і народ в своїй масі чихатиме через алергічні реакції
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22.06.2021 12:55 Відповісти
та банально пил в ніс потрапив - реакція організму буде у вигляді чхання
звідки цих вчених понабирали?
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22.06.2021 13:10 Відповісти
Часте чхання - ознака коронавірусу у вакцинованих людей, - британські вчені - Цензор.НЕТ 1303
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22.06.2021 13:57 Відповісти
 
 