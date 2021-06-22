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СБУ задержала иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм

СБУ задержала иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм

СБУ разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Злоумышленника удалось задержать в г. Черкассы в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины. 

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

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Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, он помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор" до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска.

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской и Хмельницкой областях при непосредственном координации ДЗНГ СБУ под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

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Интерпол (538) розыск (840) СБУ (19874)


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Угу, иностранца задержала, а даунбаского сепара который прошел в раду, они задержать не могут, бо доказательств им на блюдечке никто не подал
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22.06.2021 15:19 Ответить
За запитом кацапні?
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22.06.2021 15:40 Ответить
Лихо чужаков ловят---видно те пойманые со стропами парашютными ходили не обрезав. Своих правда валом---но то потом, к осени. По жаре неохота.
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22.06.2021 15:40 Ответить
Або білоруса за запитом лУкашенка, або росіянина за запитом йухла.
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22.06.2021 20:07 Ответить
 
 