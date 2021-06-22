СБУ задержала иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм
СБУ разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Злоумышленника удалось задержать в г. Черкассы в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.
Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, он помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор" до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска.
Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской и Хмельницкой областях при непосредственном координации ДЗНГ СБУ под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль