СБУ задержала иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм

СБУ разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Злоумышленника удалось задержать в г. Черкассы в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

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Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, он помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор" до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска.

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской и Хмельницкой областях при непосредственном координации ДЗНГ СБУ под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

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