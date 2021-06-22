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СБУ затримала іноземця, якого розшукував Інтерпол за тероризм

СБУ затримала іноземця, якого розшукував Інтерпол за тероризм

СБУ викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Зловмисника вдалося затримати в м. Черкаси в ході спецоперації, яка відбувалася в межах протидії міжнародному тероризму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.

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Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи "Черкаський слідчий ізолятор" до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку.

Операцію провели співробітники Служби безпеки України у Черкаській та Хмельницькій областях за безпосередньої координації ДЗНД СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Читайте: Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол. ФОТО

Автор: 

Інтерпол (376) розшук (651) СБУ (12793)


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Угу, иностранца задержала, а даунбаского сепара который прошел в раду, они задержать не могут, бо доказательств им на блюдечке никто не подал
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22.06.2021 15:19 Відповісти
За запитом кацапні?
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22.06.2021 15:40 Відповісти
Лихо чужаков ловят---видно те пойманые со стропами парашютными ходили не обрезав. Своих правда валом---но то потом, к осени. По жаре неохота.
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22.06.2021 15:40 Відповісти
Або білоруса за запитом лУкашенка, або росіянина за запитом йухла.
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22.06.2021 20:07 Відповісти
 
 