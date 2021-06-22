СБУ затримала іноземця, якого розшукував Інтерпол за тероризм

СБУ викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Зловмисника вдалося затримати в м. Черкаси в ході спецоперації, яка відбувалася в межах протидії міжнародному тероризму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.

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Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи "Черкаський слідчий ізолятор" до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку.

Операцію провели співробітники Служби безпеки України у Черкаській та Хмельницькій областях за безпосередньої координації ДЗНД СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

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