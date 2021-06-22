Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав

Те, кто переболел COVID-19, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, также должны пройти полный цикл вакцинации.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ, передает Цензор.НЕТ.

"Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если вакцина требует двухдозного ввода, необходимо делать две дозы. Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием вакцинироваться. Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) говорит, что можно отложить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели COVID-19. Однако вы можете прививаться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19", - сказал спикер.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что интервал между двумя дозами вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech составляет 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней, Oxford/AstraZeneca - 12 недель.

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