Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав
Те, кто переболел COVID-19, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, также должны пройти полный цикл вакцинации.
Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ, передает Цензор.НЕТ.
"Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если вакцина требует двухдозного ввода, необходимо делать две дозы. Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием вакцинироваться. Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) говорит, что можно отложить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели COVID-19. Однако вы можете прививаться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19", - сказал спикер.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что интервал между двумя дозами вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech составляет 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней, Oxford/AstraZeneca - 12 недель.
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сложно все и никто толком ничего не знает.
а есть же еще другие алфавиты...и иероглифы китайские
Если Вы переболели то вы получили полный набор антител всего что организм обнаружил в себе привнесенного. Доля конкретного иммунитета против конкретных вещей очень мала. Вакцинация позволяет выработать гигантское количество конкретных антител, тем самым обучает его перед следующим потенциальным вторжением. Повторная вакцинация закрепляет этот эффект.
Мне не хватит времени описывать принцип действия вакцин и чем РНК вакцина отличается от вакцины векторного направления. По этому я и написал что мимо Вас прошел большой, огромный пласт науки, некогда объяснять, учитесь, постигайте и никогда больше не напишите что переболевших имеет больше иммунитета по сравнению с привитым или о том что если болел то вакцинироваться не нужно.
Ну вот где таких мудаков как ты делают? Извиняюсь за крепкое слово, я другого не нашел от возмущения! Выпей йаду, сами планету.
почитай , что пишет изобретатель mRNA технологии .
Я завидую молодым которые живут учатся и развиваются с помощью сегодняшних возможностей к получению информации, мне 47 а я до полуночи сижу в научных статьях и с жадностью поглощаю то, чего мне не дало образование прошлых дремучих совковый лет, ибо тогда даже НЕСУЩЕСТВОВАЛО многое из известного сегодня.
Поверьте, если Вы поковыряетесь в доступных источниках Вы с удивлением окунётесь в мир науки и микробиологии.
Война была полномасштабная. Президент восстанавливал с полного нуля государство и армию; сколачивал международную коалицию в поддержку Украины.
Калхоз- дєло дабравольноє....
и где ж столько здоровья взять что бы после болезни еще и вакцинироваться два раза
- ужос!
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
(каждый сам для себя принимает решение, никакого давления быть не должно)