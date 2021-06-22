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Новости Коронавирус и карантин
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Началась COVID-вакцинация организованных коллективов, - Минздрав

Началась COVID-вакцинация организованных коллективов, - Минздрав

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.

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Согласно сообщению, коллективы будут вакцинировать в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава. Процесс будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации.

Региональный координатор по вакцинации перед приездом мобильной бригады должен позвонить ответственному лицу в коллективе и сообщить всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить чистое, хорошо освещенное помещение, которое отделено от любых производственных площадей, или открытых пространств с рабочими местами, имеет вентиляцию для поставки свежего воздуха, достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее трех человек. Помещение должно быть оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады, доступом к месту для гигиены рук, иметь столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев, а также доступ к интернету (WiFi).

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Помимо этого, руководство должно предоставить помещение для медицинского наблюдения в течение 30 мин после прививок, которое может вместить 5-10 человек.

Заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно оставить по телефону контакт-центра Минздрава.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Граждане не кинулись вакцинироваться. Значит в принудительном порядке. А что. прикажете. делать с этой х.рнёй. которую Стёпа с Ляшко в страну напёрли?
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22.06.2021 13:36
+2
Организованный коллектив спешит на вакцинацию.

COVID-вакцинация организованных коллективов началась в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8014
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22.06.2021 13:40
+1
и кто самый организованый коллектив?
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22.06.2021 13:31
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и кто самый организованый коллектив?
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22.06.2021 13:31 Ответить
Верховная Рада - они уже неделю, как...
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22.06.2021 13:36 Ответить
Ну я знаю парочку. В одном из них через 2 недели уже вторую дозу пфайзера колоть будут.
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22.06.2021 15:13 Ответить
Никто не запрещает тебе умереть от КОВИДа. Ты свободен в своём суицидальном стремлении.
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22.06.2021 13:37 Ответить
я не собираюсь умирать от ковида, а вот такие как ты после прививки-вакцинации свой шанс увеличиваете в ТРОЕ !!! прививайтесь.. и желательно ВСЕМИ вакцинами что у нас есть !!!
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22.06.2021 20:07 Ответить
Доказано кацапами - у них как раз очередная вспышка смертности от КОВИДа на фоне такого вот бреда, как ты несёшь
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23.06.2021 09:45 Ответить
Бред несешь ты !!! потому что у кацапов ВСЕ поступившие больные исключительно после вакцинации !!!
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23.06.2021 16:45 Ответить
Откуда знаешь, кацапчик?
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23.06.2021 16:55 Ответить
ты дурак или тебя акушер при родах ладошкой ни по жопе хлопал а взявши за ножки о перело кровати головой ***** !!!
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23.06.2021 16:57 Ответить
Сливаешься, кацапчик. Во всём мире спад эпидемии, а у вас на лаптестане рекордный мор от ковида
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23.06.2021 17:01 Ответить
во ты дебил... я кста из Киева, Святошино, и читать новости о ковиде (хоть и кацапские сми умею)
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23.06.2021 17:16 Ответить
Та пиши уже, что ты в Марьинском дворце прописан, кацапчик
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23.06.2021 17:19 Ответить
ох ты и дятел тупорылый ....
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23.06.2021 20:19 Ответить
По сути возразить не можешь, так ты решил д@рьм@цом в монитор поплевать, кацапчик
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23.06.2021 20:21 Ответить
ты читать умеешь сумасщедший !? пнх
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23.06.2021 23:38 Ответить
Ты нервничаешь, кацапчик, значит ты не прав
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24.06.2021 09:49 Ответить
Так вот от чего Гектор помер! А все на Ахилла списали...
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24.06.2021 12:59 Ответить
ты я смотрю такой-же умственно отсталый как и щенок что пишет мне выше..
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24.06.2021 13:21 Ответить
Это ты писал "а вот такие как ты после прививки-вакцинации свой шанс увеличиваете в ТРОЕ !!! " ? https://censor.net/ua/comments/locate/3272725/01921446-94d2-733f-8f9e-8247f36228ab
https://censor.net/ua/comments/locate/3272725/01921446-94d2-733f-8f9e-8247f36228ab
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24.06.2021 13:31 Ответить
ты подтвердил мой предыдущий комент о том кто ты...
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24.06.2021 13:36 Ответить
Мне фантазии малограмотных антиваксеров до лампочки.
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24.06.2021 13:41 Ответить
Сейчас подумал, а почему многие привитые, чуть ли не ультимативно требуют остальных прививаться? Ведут ожесточенные баталии и не скупятся на оскорбления. Может, на них так действует эта прививка?
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24.06.2021 13:42 Ответить
Попробуй думать постоянно, может меньше такого бреда писать будешь...
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24.06.2021 13:48 Ответить
Граждане не кинулись вакцинироваться. Значит в принудительном порядке. А что. прикажете. делать с этой х.рнёй. которую Стёпа с Ляшко в страну напёрли?
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22.06.2021 13:36 Ответить
И где ты видишь "принудительном"? А! На па-рашке ж принудительно - это как раз то, что у тебя перед глазами
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22.06.2021 13:37 Ответить
А это, очевидно. вакцинированный счастливчик ревниво встрепенулся?
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22.06.2021 13:41 Ответить
Тебе не нашлось, что ответить, и ты решил перейти на личности? Это лишь подтверждает, что ты кацап.
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22.06.2021 13:43 Ответить
Убогий, опять мимо. На одну строчку выше глянь. Там какой-то невоспитанный мудак после моего коммента на личности перешёл.
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22.06.2021 13:50 Ответить
Единственная страна в мире, где проводится принудительная вакцинация от КОВИДа - лаптестан. На этом ты и спалился, голубчик. Так чем ты не доволен?
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22.06.2021 13:51 Ответить
А ви не пишіть наречієм мокшанським І буде видно хто кацап, а хто ні!! А то складається враження, " кругом одні кацапи"!!
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22.06.2021 16:03 Ответить
Попробуйте это озвучить Воинам на фронте, где половина защитников Украины говорят по-русски.
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22.06.2021 16:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FhHOdrXKU3M

Наверное вот такой, на депутатов похожий.
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22.06.2021 13:37 Ответить
Организованный коллектив спешит на вакцинацию.

COVID-вакцинация организованных коллективов началась в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8014
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22.06.2021 13:40 Ответить
О! Так ты с Урала!
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22.06.2021 13:50 Ответить
Вобще-то она уже 2 недели, как идет. У меня друг уже вторую дозу пфайзера в начале июля получит.
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22.06.2021 15:12 Ответить
Позвонили с работы и спросили," а не хотите ли вы привиться Pfizer?"
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23.06.2021 23:55 Ответить
 
 