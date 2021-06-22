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Новини Коронавірус і карантин
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Розпочалася COVID-вакцинація організованих колективів, - МОЗ

Розпочалася COVID-вакцинація організованих колективів, - МОЗ

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих колективів вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 21 червня 2021 року зареєстровано 1,447 тис. заявок на вакцинацію колективів загалом на 216,893 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини

Згідно з повідомленням, колективи будуть вакцинувати в кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ. Процес залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації.

Регіональний координатор з вакцинації перед приїздом мобільної бригади має зателефонувати відповідальній особі в колективі і повідомити всю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити чисте, добре освітлене приміщення, яке відокремлене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями, має вентиляцію для постачання свіжого повітря, достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації в складі щонайменше трьох осіб. Приміщення має бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями і столиками для роботи мобільної бригади, доступом до місця для гігієни рук, мати столик, який може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін'єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців, а також доступ до інтернету (WiFi).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8966 осіб, загалом - 1 732 613, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Крім цього, керівництво має надати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хв. після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб.

Заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна залишити за телефоном контакт-центру МОЗ.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Граждане не кинулись вакцинироваться. Значит в принудительном порядке. А что. прикажете. делать с этой х.рнёй. которую Стёпа с Ляшко в страну напёрли?
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22.06.2021 13:36
+2
Организованный коллектив спешит на вакцинацию.

COVID-вакцинация организованных коллективов началась в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8014
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22.06.2021 13:40
+1
и кто самый организованый коллектив?
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22.06.2021 13:31
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и кто самый организованый коллектив?
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22.06.2021 13:31 Відповісти
Верховная Рада - они уже неделю, как...
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22.06.2021 13:36 Відповісти
Ну я знаю парочку. В одном из них через 2 недели уже вторую дозу пфайзера колоть будут.
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22.06.2021 15:13 Відповісти
Никто не запрещает тебе умереть от КОВИДа. Ты свободен в своём суицидальном стремлении.
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22.06.2021 13:37 Відповісти
я не собираюсь умирать от ковида, а вот такие как ты после прививки-вакцинации свой шанс увеличиваете в ТРОЕ !!! прививайтесь.. и желательно ВСЕМИ вакцинами что у нас есть !!!
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22.06.2021 20:07 Відповісти
Доказано кацапами - у них как раз очередная вспышка смертности от КОВИДа на фоне такого вот бреда, как ты несёшь
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23.06.2021 09:45 Відповісти
Бред несешь ты !!! потому что у кацапов ВСЕ поступившие больные исключительно после вакцинации !!!
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23.06.2021 16:45 Відповісти
Откуда знаешь, кацапчик?
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23.06.2021 16:55 Відповісти
ты дурак или тебя акушер при родах ладошкой ни по жопе хлопал а взявши за ножки о перело кровати головой ***** !!!
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23.06.2021 16:57 Відповісти
Сливаешься, кацапчик. Во всём мире спад эпидемии, а у вас на лаптестане рекордный мор от ковида
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23.06.2021 17:01 Відповісти
во ты дебил... я кста из Киева, Святошино, и читать новости о ковиде (хоть и кацапские сми умею)
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23.06.2021 17:16 Відповісти
Та пиши уже, что ты в Марьинском дворце прописан, кацапчик
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23.06.2021 17:19 Відповісти
ох ты и дятел тупорылый ....
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23.06.2021 20:19 Відповісти
По сути возразить не можешь, так ты решил д@рьм@цом в монитор поплевать, кацапчик
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23.06.2021 20:21 Відповісти
ты читать умеешь сумасщедший !? пнх
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23.06.2021 23:38 Відповісти
Ты нервничаешь, кацапчик, значит ты не прав
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24.06.2021 09:49 Відповісти
Так вот от чего Гектор помер! А все на Ахилла списали...
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24.06.2021 12:59 Відповісти
ты я смотрю такой-же умственно отсталый как и щенок что пишет мне выше..
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24.06.2021 13:21 Відповісти
Это ты писал "а вот такие как ты после прививки-вакцинации свой шанс увеличиваете в ТРОЕ !!! " ? https://censor.net/ua/comments/locate/3272725/01921446-94d2-733f-8f9e-8247f36228ab
https://censor.net/ua/comments/locate/3272725/01921446-94d2-733f-8f9e-8247f36228ab
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24.06.2021 13:31 Відповісти
ты подтвердил мой предыдущий комент о том кто ты...
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24.06.2021 13:36 Відповісти
Мне фантазии малограмотных антиваксеров до лампочки.
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24.06.2021 13:41 Відповісти
Сейчас подумал, а почему многие привитые, чуть ли не ультимативно требуют остальных прививаться? Ведут ожесточенные баталии и не скупятся на оскорбления. Может, на них так действует эта прививка?
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24.06.2021 13:42 Відповісти
Попробуй думать постоянно, может меньше такого бреда писать будешь...
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24.06.2021 13:48 Відповісти
Граждане не кинулись вакцинироваться. Значит в принудительном порядке. А что. прикажете. делать с этой х.рнёй. которую Стёпа с Ляшко в страну напёрли?
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22.06.2021 13:36 Відповісти
И где ты видишь "принудительном"? А! На па-рашке ж принудительно - это как раз то, что у тебя перед глазами
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22.06.2021 13:37 Відповісти
А это, очевидно. вакцинированный счастливчик ревниво встрепенулся?
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22.06.2021 13:41 Відповісти
Тебе не нашлось, что ответить, и ты решил перейти на личности? Это лишь подтверждает, что ты кацап.
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22.06.2021 13:43 Відповісти
Убогий, опять мимо. На одну строчку выше глянь. Там какой-то невоспитанный мудак после моего коммента на личности перешёл.
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22.06.2021 13:50 Відповісти
Единственная страна в мире, где проводится принудительная вакцинация от КОВИДа - лаптестан. На этом ты и спалился, голубчик. Так чем ты не доволен?
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22.06.2021 13:51 Відповісти
А ви не пишіть наречієм мокшанським І буде видно хто кацап, а хто ні!! А то складається враження, " кругом одні кацапи"!!
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22.06.2021 16:03 Відповісти
Попробуйте это озвучить Воинам на фронте, где половина защитников Украины говорят по-русски.
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22.06.2021 16:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FhHOdrXKU3M

Наверное вот такой, на депутатов похожий.
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22.06.2021 13:37 Відповісти
Организованный коллектив спешит на вакцинацию.

COVID-вакцинация организованных коллективов началась в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8014
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22.06.2021 13:40 Відповісти
О! Так ты с Урала!
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22.06.2021 13:50 Відповісти
Вобще-то она уже 2 недели, как идет. У меня друг уже вторую дозу пфайзера в начале июля получит.
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22.06.2021 15:12 Відповісти
Позвонили с работы и спросили," а не хотите ли вы привиться Pfizer?"
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23.06.2021 23:55 Відповісти
 
 