Розпочалася COVID-вакцинація організованих колективів, - МОЗ

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих колективів вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 21 червня 2021 року зареєстровано 1,447 тис. заявок на вакцинацію колективів загалом на 216,893 тис. осіб.

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Згідно з повідомленням, колективи будуть вакцинувати в кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ. Процес залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації.

Регіональний координатор з вакцинації перед приїздом мобільної бригади має зателефонувати відповідальній особі в колективі і повідомити всю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити чисте, добре освітлене приміщення, яке відокремлене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями, має вентиляцію для постачання свіжого повітря, достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації в складі щонайменше трьох осіб. Приміщення має бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями і столиками для роботи мобільної бригади, доступом до місця для гігієни рук, мати столик, який може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін'єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців, а також доступ до інтернету (WiFi).

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Крім цього, керівництво має надати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хв. після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб.

Заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна залишити за телефоном контакт-центру МОЗ.