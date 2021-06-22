Розпочалася COVID-вакцинація організованих колективів, - МОЗ
В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих колективів вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 21 червня 2021 року зареєстровано 1,447 тис. заявок на вакцинацію колективів загалом на 216,893 тис. осіб.
Згідно з повідомленням, колективи будуть вакцинувати в кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ. Процес залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації.
Регіональний координатор з вакцинації перед приїздом мобільної бригади має зателефонувати відповідальній особі в колективі і повідомити всю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.
До приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити чисте, добре освітлене приміщення, яке відокремлене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями, має вентиляцію для постачання свіжого повітря, достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації в складі щонайменше трьох осіб. Приміщення має бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями і столиками для роботи мобільної бригади, доступом до місця для гігієни рук, мати столик, який може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін'єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців, а також доступ до інтернету (WiFi).
Крім цього, керівництво має надати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хв. після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб.
Заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна залишити за телефоном контакт-центру МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Наверное вот такой, на депутатов похожий.