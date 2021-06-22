Перехворілі на COVID-19 мають отримати дві дози вакцини, - МОЗ
Ті, хто перехворіли на COVID-19, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, також мають пройти повний цикл вакцинації.
Про це Укрінформу повідомив прессекретар МОЗ Роман Борщ, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19", - сказав речник.
Раніше МОЗ повідомило, що інтервал між двома дозами вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech становить 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів, Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.
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сложно все и никто толком ничего не знает.
а есть же еще другие алфавиты...и иероглифы китайские
Если Вы переболели то вы получили полный набор антител всего что организм обнаружил в себе привнесенного. Доля конкретного иммунитета против конкретных вещей очень мала. Вакцинация позволяет выработать гигантское количество конкретных антител, тем самым обучает его перед следующим потенциальным вторжением. Повторная вакцинация закрепляет этот эффект.
Мне не хватит времени описывать принцип действия вакцин и чем РНК вакцина отличается от вакцины векторного направления. По этому я и написал что мимо Вас прошел большой, огромный пласт науки, некогда объяснять, учитесь, постигайте и никогда больше не напишите что переболевших имеет больше иммунитета по сравнению с привитым или о том что если болел то вакцинироваться не нужно.
Ну вот где таких мудаков как ты делают? Извиняюсь за крепкое слово, я другого не нашел от возмущения! Выпей йаду, сами планету.
почитай , что пишет изобретатель mRNA технологии .
Я завидую молодым которые живут учатся и развиваются с помощью сегодняшних возможностей к получению информации, мне 47 а я до полуночи сижу в научных статьях и с жадностью поглощаю то, чего мне не дало образование прошлых дремучих совковый лет, ибо тогда даже НЕСУЩЕСТВОВАЛО многое из известного сегодня.
Поверьте, если Вы поковыряетесь в доступных источниках Вы с удивлением окунётесь в мир науки и микробиологии.
Война была полномасштабная. Президент восстанавливал с полного нуля государство и армию; сколачивал международную коалицию в поддержку Украины.
Калхоз- дєло дабравольноє....
и где ж столько здоровья взять что бы после болезни еще и вакцинироваться два раза
- ужос!
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
(каждый сам для себя принимает решение, никакого давления быть не должно)