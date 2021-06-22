Перехворілі на COVID-19 мають отримати дві дози вакцини, - МОЗ

Ті, хто перехворіли на COVID-19, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, також мають пройти повний цикл вакцинації.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар МОЗ Роман Борщ, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19", - сказав речник.

Раніше МОЗ повідомило, що інтервал між двома дозами вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech становить 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів, Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

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