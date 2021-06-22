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Новини Коронавірус і карантин
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Перехворілі на COVID-19 мають отримати дві дози вакцини, - МОЗ

Перехворілі на COVID-19 мають отримати дві дози вакцини, - МОЗ

Ті, хто перехворіли на COVID-19, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, також мають пройти повний цикл вакцинації.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар МОЗ Роман Борщ, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19", - сказав речник.

Раніше МОЗ повідомило, що інтервал між двома дозами вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech становить 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів, Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася COVID-вакцинація організованих колективів, - МОЗ

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вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
а лучше три. и за свой счёт.
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22.06.2021 15:42
+11
Если переболел и все было ок и без осложнений, то колоться этим дерьмом бессмысленно и даже опасно, я так щитаю
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22.06.2021 15:43
+10
Axxa. Переболевшие корью, скарлатиной, ветрянкой и т.д. автоматически получают иммунитет. Но "ковид" - он особенный !
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22.06.2021 15:59
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а лучше три. и за свой счёт.
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22.06.2021 15:42 Відповісти
и четвертую контрольную в голову
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22.06.2021 17:34 Відповісти
а непереболевшие - переболеть и получить
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22.06.2021 15:43 Відповісти
Если переболел и все было ок и без осложнений, то колоться этим дерьмом бессмысленно и даже опасно, я так щитаю
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22.06.2021 15:43 Відповісти
Ляшко щитает, шо ты не защищён от коровавируса, пока он не купил себе пальтишко, как у Степашкина.
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22.06.2021 15:45 Відповісти
да фиг его знает...переболел уханьским вирусом альфа,а подхватить можешь индийский дельта...и их еще много даже в греческом алфавите,вплоть до омеги.
сложно все и никто толком ничего не знает.
а есть же еще другие алфавиты...и иероглифы китайские
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22.06.2021 16:23 Відповісти
Если любая вакцЫна защищает от любого штампа коронавируса, то по идее и природные антитела выработанные организмом, работают так же само. Ведь иммунная система при прямом контакте побеждает полноценный вирус, а при вакцЫнации ослабленный. Так что природный иммунитет надежней и сильнее китайского говнеца
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22.06.2021 16:32 Відповісти
теоретически да...если он не мутанёт до неузнаваемости антителами
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22.06.2021 16:34 Відповісти
Но еще походу не мутанул, а те страшилки, шо в Индии ложкой глаза пораженные грибком выковыривают, так это и до этого у них там был тот черный плесень
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22.06.2021 16:43 Відповісти
Мимо Вас уважаемый прошел целый пласт науки.
Если Вы переболели то вы получили полный набор антител всего что организм обнаружил в себе привнесенного. Доля конкретного иммунитета против конкретных вещей очень мала. Вакцинация позволяет выработать гигантское количество конкретных антител, тем самым обучает его перед следующим потенциальным вторжением. Повторная вакцинация закрепляет этот эффект.
Мне не хватит времени описывать принцип действия вакцин и чем РНК вакцина отличается от вакцины векторного направления. По этому я и написал что мимо Вас прошел большой, огромный пласт науки, некогда объяснять, учитесь, постигайте и никогда больше не напишите что переболевших имеет больше иммунитета по сравнению с привитым или о том что если болел то вакцинироваться не нужно.
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22.06.2021 20:06 Відповісти
А вам удалось прочитать то что искусственно создаваемый вакциной спайк протеин наносит многим непоправимый вред ? Особенно молодым , а также приводит к болезни Альцгеймера ?
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22.06.2021 21:15 Відповісти
У тебя есть машина времени? Ты увидел как молодых привитых месяц назад уже лечат в старости от Альцгеймера?
Ну вот где таких мудаков как ты делают? Извиняюсь за крепкое слово, я другого не нашел от возмущения! Выпей йаду, сами планету.
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22.06.2021 23:07 Відповісти
Хамло кацапское . Алцгеймер придет к ним в старости с высокой долей вероятности , а что это за болезнь , почитай .
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23.06.2021 00:06 Відповісти
Альцгеймер в старости прийдет к тебе и без прививки. И вообще мы все рано или поздно умрем. Ты от Альцгеймера, кто-то от сердечного приступа. Дебилушка.😀😀😀
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23.06.2021 05:44 Відповісти
Показовий момент. Про те що я хамло кацапське мені пише мурло російською та через ВПН.
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23.06.2021 09:02 Відповісти
https://www.globalresearch.ca/inventor-mrna-interviewed-about-injection-dangers/5748269

почитай , что пишет изобретатель mRNA технологии .
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23.06.2021 00:14 Відповісти
Попробуйте копните тему хотя бы ногтем мизинчика и попытайтесь разобраться чем вакцинация угнетённым вирусом отличается от вакцинации с помощью спайк-белка и вы увидите насколько тома обширна, разнообразная и интересная.
Я завидую молодым которые живут учатся и развиваются с помощью сегодняшних возможностей к получению информации, мне 47 а я до полуночи сижу в научных статьях и с жадностью поглощаю то, чего мне не дало образование прошлых дремучих совковый лет, ибо тогда даже НЕСУЩЕСТВОВАЛО многое из известного сегодня.
Поверьте, если Вы поковыряетесь в доступных источниках Вы с удивлением окунётесь в мир науки и микробиологии.
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22.06.2021 20:14 Відповісти
прочитали , разобрались . спайк протеин генерируемый организмом под действием вакцины вреднее самого вируса . лечение ковида на ранних стадиях более еффективно чем вакцинирование .
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22.06.2021 21:17 Відповісти
Да да, вреднее, чилийская хунта, израильская военщина, вашингтонские ястребы, чипирование, мировое правительство, сионистский заговор, какие ещё там есть тяжеловесные аргументы против вакцинации? Наверное, если хорошенько разобраться то и оспы тоже нет, и полиомелита, это все заговор фармацевтов.
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22.06.2021 23:04 Відповісти
https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2021/May/PDF/covid-19-vaccines-causing-damage-pdf.pdf
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23.06.2021 00:15 Відповісти
А какая предполагаемая реакция организма может быть, если привиться сначала CoronaVac, а через два месяца Jonson &Jonson?. Не спрашивайте зачем, просто ваше мнение?❓❓❓
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23.06.2021 05:37 Відповісти
Щитаю..... после этого можешь говорить что тебе угодно - простое сотрясение воздуха...
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22.06.2021 21:38 Відповісти
Ты сначала букварь выучи и писать без грубых ошибок научись, а потом будешь что-то там Щитать. Неуч.😂😂😂
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23.06.2021 05:27 Відповісти
Абракадабра якась...
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22.06.2021 15:45 Відповісти
Знято під Києвом. Відеодокази, що режим Порошенко продовжує заробляти на контрабанді дерева ..

Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5235
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22.06.2021 15:47 Відповісти
Раньше 4-5 года назад лес вывозили под видом дров и почти не платили налоги. ЕС прекрасно осознавая объёмы вывоза леса в стране настоял на том, чтобы мораторий на вывоз леса прератили и вывозили его как полноценный лес и платилти налоги стране по полной программе. Вопрос: а где был президент, ВР, таможня и контролирующие органы до отмены моратория? Кто наказан за вывоз леса под видом дров?
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22.06.2021 16:05 Відповісти
А у Президента было очень много дел. Не успел добраться до вопросов леса.
Война была полномасштабная. Президент восстанавливал с полного нуля государство и армию; сколачивал международную коалицию в поддержку Украины.
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22.06.2021 16:07 Відповісти
А це киев вчора. Лісовози ганяють як зайчики.

Перехворілі на COVID-19 мають отримати дві дози вакцини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6598
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22.06.2021 16:07 Відповісти
Те кто вложились в производство шмурдяков, желают отбить свои бабки.
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22.06.2021 16:00 Відповісти
Дапашливы! Зелёная власть брешет круглосуточно! Я не уверена, что эти дебильные твари не вколют какой-то *уйловский спутнег, после которого я начну любить совок, как папо шуро, проффэсор з крывого рогу.)
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22.06.2021 15:50 Відповісти
Ніхто вам, шахраї, нічого не "должен".
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22.06.2021 15:52 Відповісти
Більшість населення і одну дозу не отримало, а тут розказують про тих, хто вже перехворів, вони мають хоча б якийсь захисток, але вони будуть отримувати 2 дози. Хоча, зеля хворів (чи воно так каже), тому це для нього роблять...
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22.06.2021 15:53 Відповісти
Нюю і вколюйтесь....
Калхоз- дєло дабравольноє....
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22.06.2021 15:55 Відповісти
МАМА ДАРАГАЯ !!!
и где ж столько здоровья взять что бы после болезни еще и вакцинироваться два раза
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22.06.2021 15:57 Відповісти
та да. это как после пьянки нажраться ещё два раза.
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22.06.2021 15:59 Відповісти
Это называется протрезвится после болезни, или гомеопатия.
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22.06.2021 16:08 Відповісти
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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22.06.2021 17:00 Відповісти
после пьянки ДВА РАЗА напиться ?!
- ужос!
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22.06.2021 17:04 Відповісти
Axxa. Переболевшие корью, скарлатиной, ветрянкой и т.д. автоматически получают иммунитет. Но "ковид" - он особенный !
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22.06.2021 15:59 Відповісти
кива главный эксперт ?
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22.06.2021 16:40 Відповісти
С дуба упали? У них настоящий свой иммунитет есть.
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22.06.2021 16:59 Відповісти
Це шоб уже точно пі.дец не пройшов мімо
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22.06.2021 20:54 Відповісти
Передайте минздраву переболевшим не нужна вакцина . Она может нанести им только вред . У переболевших есть уже природная реакция защиты .
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22.06.2021 21:10 Відповісти
CDC рекомендуют вакцинацию болевшим, потому что нет точного знания о вирусе
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
(каждый сам для себя принимает решение, никакого давления быть не должно)
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23.06.2021 00:32 Відповісти
Ніхто вам нічого не "должен " собаки...
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22.06.2021 21:11 Відповісти
 
 