Заседание суда по увольнению членов НКРЭКУ состоится 23 июня

Шестой окружной административный суд 23 июня рассмотрит апелляционную жалобу руководителя НКРЭКУ и еще 3 членов комиссии на решение суда первой инстанции об их увольнении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении суда, обнародованном в едином госреестре судебных решений.

Судебное заседание запланировано на 9:30 под председательством судьи Грибан.

Суд первой инстанции вынес свое решение об увольнении 4 членов НКРЭКУ еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

В конце апреля все 4 члена комиссии подали апелляции на это решение.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен. Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями. НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

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