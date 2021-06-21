Потребители оплатят повышение зарплат членам НКРЭКУ на 47%, - нардеп Кучеренко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Увеличение фонда заработной платы членам НКРЭКУ на 47% с июля 2021 будет профинансировано за счет всех потребителей коммунальных услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
"Еще раз объясню, чтоб никто себя не тешил иллюзиями: содержание нелегитимного НКРЭКУ лежит на плечах всех без исключения потребителей коммунальных услуг. Каждый водоканал, облгаз, облэнерго платит в бюджет специальные взносы, из которых живится НКРЭКУ. Эти средства заложены в платежки и оплачиваются каждым потребителем", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.
Он отметил, что решение увеличить фонд заработной платы на III квартал 2021 на 47% будет принято на заседании 23 июня.
"На следующую среду планируют пересмотреть смету и ставку заработной платы. Там предусмотрено повышение зарплат на 47%, по сравнению с прошлым годом. Их не смущает ревизия Счетной палаты, уголовное дело по факту незаконной выплаты премий. И никто комиссии не указ - ибо они, видишь ли, "независимый" орган", - отметил нардеп.
Напомним, в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе зарплату в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза до в среднем 2,1 млн грн.
Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии на 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля.
Пожалуйста, подождите...
Вычитаютграбят. Каждый месяц. И намерены грабить в два раза больше! Подсказка: олигархи... тарифы... бандиты у власти.
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них 1,117 млрд. - "виступи Квартал 95 та творчих колективів України"
там їх Лаліта і наймає
я вже давно думаю, як би підвищити їм зарплатню
нарешті сталося!
Булат Шалвович как в воду глядел. Вот что значит талант.
"Сделали их вместе!"
А хто платить гроші олігапрхам, власникам водоканалів, облгазів, обленерго? Хіба не "мудрий" нарід? То какаяразніца?
несомненнобесспорно.
Тут "прокормити" б тих "друзів"зеленського , які допомогли йому , через їхні ТВ канали ,стати президентом...
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины - Forbes ( далі список "друзів")
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/14/7286553/index.amp