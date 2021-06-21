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Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко

Збільшення фонду заробітної плати членам НКРЕКП на 47% з липня 2021 року буде профінансовано за рахунок усіх споживачів комунальних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"На наступну середу планують переглянути кошторис і ставку зарплати. Там передбачено підвищення зарплат на 47%, у порівнянні з минулим роком. Їх не бентежить ревізія Рахункової палати, кримінальна справа за фактом незаконної виплати премій. І ніхто комісії не указ – бо вони, бач, "незалежний" орган", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі зарплату в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їхня зарплата зросла удвічі до в середньому 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії на 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Потребители оплатят повышение зарплат членам НКРЭКУ на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 7891
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21.06.2021 13:58
+32
Поздравляю лошар 73%. Вы сделали себя вместе!
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21.06.2021 13:55
+20
Перед ЗЕбилами стоит не тривиальная задача -- как это свалить на Порошенко, и каким блоком его сюда приплести что бы ЗЕбубачка вышел не причём..
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21.06.2021 13:57
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Поздравляю лошар 73%. Вы сделали себя вместе!
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21.06.2021 13:55 Відповісти
Не поможет! Надо чтобы из зарплаты каждый месяц вычитали, тогда будет эффект. А из бюджета это сотрясание воздуха
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21.06.2021 14:00 Відповісти
_Вычитают грабят. Каждый месяц. И намерены грабить в два раза больше! Подсказка: олигархи... тарифы... бандиты у власти.
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21.06.2021 14:48 Відповісти
зебилы всё проглотят.. особенно после новых видосиков бесноватого вовки-шута.
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них 1,117 млрд. - "виступи Квартал 95 та творчих колективів України"
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21.06.2021 14:34 Відповісти
вони в більшості з РФ-ії довбасять
там їх Лаліта і наймає
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21.06.2021 19:05 Відповісти
Вітаю минулу владу разом з колясочниками бо це якраз вони створили нкрє і встановили ім захмарні утримання,а також суддям прокурорам наглядовим радам і іншій погані.
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21.06.2021 15:36 Відповісти
Поздравляю нынешнюю власть, ведь именно они сделали вместе с 73% умственных колясочников, энергетику убыточной. Ну и да, дальшепо тексту - "вони встановили ім захмарні утримання,а також суддям прокурорам наглядовим радам і іншій погані." Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 8020 Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2257
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21.06.2021 16:15 Відповісти
Я чесно радий , вони настільки дурні шо даже не поймуть, бо не мае чим, нехай їдять Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 1100
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21.06.2021 16:24 Відповісти
А ти народ поміняй якщо не влаштовують 73%,валіза, вокзал, *****. Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 5065
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21.06.2021 17:41 Відповісти
дякую, як же ж полегшало!
я вже давно думаю, як би підвищити їм зарплатню
нарешті сталося!
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21.06.2021 13:56 Відповісти
Перед ЗЕбилами стоит не тривиальная задача -- как это свалить на Порошенко, и каким блоком его сюда приплести что бы ЗЕбубачка вышел не причём..
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21.06.2021 13:57 Відповісти
А разве НКРЭКУ создал не Порошенко ? И во главе разве не был менеджер из Липецкого "Рошена" ? А если напрячь память (если она есть ) ?
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21.06.2021 14:50 Відповісти
А разве энергосектор сделал убыточным не Зеленский? И во главе поставил не зебила квартального? Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 6763
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21.06.2021 16:17 Відповісти
ЭТО ДРУГОЕ Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 3670
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21.06.2021 20:34 Відповісти
А хто створив нкрє і наглядові ради? Не треба нікого приплітать бо і так відомо - однотуровий
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21.06.2021 15:38 Відповісти
Прикольно Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 6483 А энергоатом при зеленском стал убыточным почему?
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21.06.2021 16:20 Відповісти
ЗЕбил янелоха , а кто мешал твоему шуту🤢🤡🎪 гороховому его ликвидировать за два Года и 3 месяца ???
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21.06.2021 16:33 Відповісти
Украинский язык не дает тебе, идиоту, право называться украинцем. Когда ты скотина зеленая это поймешь? А, ну да , тож нечем.....
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21.06.2021 21:21 Відповісти
Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 4599Оце твій язик який ти можеш запхнути собі у дупу,на відміну від моєї рідної мови. Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 8709
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22.06.2021 10:52 Відповісти
Т. е кловун ничего не делает а только по курортам ездит? Иначе чего же он до сих пор не решил этот вопрос?
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21.06.2021 16:55 Відповісти
Потребители оплатят повышение зарплат членам НКРЭКУ на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2419
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21.06.2021 13:58 Відповісти
Потребители оплатят повышение зарплат членам НКРЭКУ на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 7891
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21.06.2021 13:58 Відповісти
Елементарно, заявити, що Порох не зробив реформу ЖКГ.
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21.06.2021 14:24 Відповісти
Зеля на біговій доріжці обіцяв знизити тарифи. Оманський брехун.
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21.06.2021 13:58 Відповісти
«За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?». «Народ, батюшка, народ».
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21.06.2021 13:59 Відповісти
И почему б снова не перднуть, что виной зеленый тариф?!
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21.06.2021 13:59 Відповісти
Потрєбітєлі квартала заплатять за борги та шахрайства зелених.
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21.06.2021 14:00 Відповісти
Потребители оплатят повышение зарплат членам НКРЭКУ на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 2507
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21.06.2021 14:00 Відповісти
То есть ты годишься тем что ты терпила и холуй..и что тебе не проблема ещё больше заплатить своему барину рабовладельцу?
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21.06.2021 14:03 Відповісти
нічогісінько ви не розумієте... Просто Лідія, мешкає у Великобританії, ось і описує радощі брекзіту... Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 4316
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21.06.2021 14:22 Відповісти
Пока живут на свете дураки, Обманывать нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое! Мы не поклонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь И делай с ним, что хошь.

Булат Шалвович как в воду глядел. Вот что значит талант.
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21.06.2021 14:01 Відповісти
Это про лохторат 73% 🐏🐑 дуборылых совкодрочеров
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21.06.2021 16:36 Відповісти
Таки да, будь им говяжья вырезка набором костей, купленных в очереди за туалетной бумагой.
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21.06.2021 16:42 Відповісти
Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 760
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21.06.2021 14:02 Відповісти
Только суд Линча.
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21.06.2021 14:03 Відповісти
Ссуки! А повышение пенсий когда? Когда вас на гиляку повысят!?
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21.06.2021 14:03 Відповісти
а как сметуны соберутся Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 9915

Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 9211
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21.06.2021 14:45 Відповісти
А Кучеренку хто платить? Не вумний нарид? Дармоїдів розвелось хоч греблю гати. Ще й квартал95 з Ослом та Ленкою сів на голову. Ну як воно, ржеться по приколу?
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21.06.2021 14:04 Відповісти
а можно фамилии и адреса этих членов... что б знать - кому в готси наведаться....
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21.06.2021 14:04 Відповісти
Кто оплатит трындёж кучеренко? Ринат Леонидыч которому платят за энерготарифы потребители)
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21.06.2021 14:07 Відповісти
А ще споживачі (" мудрий" нарід ) сплатять фірташу, списаний пліснявою, майже 1 МЛРД доларів.
"Сделали их вместе!"
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21.06.2021 14:07 Відповісти
Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 7470
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21.06.2021 14:13 Відповісти
Я дам вам Парабеллум.(С)
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21.06.2021 14:15 Відповісти
Та і "Град" не був би зайвим.
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21.06.2021 14:27 Відповісти
Оце забрати зарплатню в людей,щоб виплатити зарплатню іншим, це просто ще раз демонструє рівень керівницьтва країни ,та тих хто обирав це посміховісько.
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21.06.2021 14:17 Відповісти
"отнять і подєліть!" рівень шарікова зашкалює
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21.06.2021 14:20 Відповісти
Пока в Украине будет РУЧНЫЕ "НКРЭКУ" = ПЕРВОЕ--" ПОРОШЕНКОВСКОЕ" ,СЕЙЧАС "ЗЕЛЕНСКО -- АЛЕРГАРХИЧЕСКОЕ" УКРАИНЦЫ БУДУТ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ПЛАТИТЬ ИМ ДАНЬ !!! НАДО СРОЧНО ВОЗРОДИТЬ " НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ" !!! И ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ "НЕ НАРОДНОЕ -- НКРЭКУ" РАЗ И НАВСЕГДА ! СЛАВА НАРОДУ УКРАИНЫ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! Спасибо.
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21.06.2021 14:20 Відповісти
"Каждый водоканал, облгаз, облэнерго платит в бюджет специальные взносы, из которых живится НКРЭКУ. Эти средства заложены в платежки и оплачиваются каждым потребителем", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

А хто платить гроші олігапрхам, власникам водоканалів, облгазів, обленерго? Хіба не "мудрий" нарід? То какаяразніца?
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21.06.2021 14:31 Відповісти
700 млн грн в рік на шістьох членів комісії???? з такитми реформами від придурка зеленського ми не дотягнемо навіть до перевиборів.....
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21.06.2021 14:39 Відповісти
Эпоха бедности заканчивается))
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21.06.2021 14:43 Відповісти
Для некоторых - несомненно бесспорно.
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21.06.2021 14:50 Відповісти
Наглядові ради - це дрібниці, типу "шашлычка от зеленского"....
Тут "прокормити" б тих "друзів"зеленського , які допомогли йому , через їхні ТВ канали ,стати президентом...

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины - Forbes ( далі список "друзів")

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/14/7286553/index.amp
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21.06.2021 14:58 Відповісти
А ПОЧЕМУ БЫ ЭТИМ МУДАКАМ НЕ ОПЛАТИТЬ ЛЮДЯМ ПЕНСИИ ????
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21.06.2021 15:26 Відповісти
Потрох придумал эту сраную комиссию пусть он им и платит,а откажется конфисковать майно,продать и оплатить премии бездельникам.
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21.06.2021 15:42 Відповісти
Порох взагалі витягнув Україну в 2014-2015рр. То він тепер має усіх утримувати?
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21.06.2021 15:46 Відповісти
Министр экономического развития Украины в правительстве азарова-януковича загнал страну в такую яму,почему то этот фигурант до сих пор не наказан.
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21.06.2021 16:09 Відповісти
В яму Україну загнали як раз Янукович-Азаров, а Порох витягнув.
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21.06.2021 17:23 Відповісти
Зебила родили папа с мамой, давай накажем производителя презервативов? Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 8441
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21.06.2021 16:24 Відповісти
НКРЕКП була утворена Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 694/2014.
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21.06.2021 15:54 Відповісти
зараз не про створення комісії, а про мільонні зарплати, що вони самі собі нарахували, бо в нас замість Президента і влади Зелений піськограй і банда аферистів.
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21.06.2021 15:58 Відповісти
А соснуть твари не желают?
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21.06.2021 16:19 Відповісти
Їх розстріляти треба,а не збільшувати їм зарплати,тупорилі бездарі. Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 518
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21.06.2021 17:12 Відповісти
Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 1141
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21.06.2021 20:38 Відповісти
 
 