Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Збільшення фонду заробітної плати членам НКРЕКП на 47% з липня 2021 року буде профінансовано за рахунок усіх споживачів комунальних послуг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.
"На наступну середу планують переглянути кошторис і ставку зарплати. Там передбачено підвищення зарплат на 47%, у порівнянні з минулим роком. Їх не бентежить ревізія Рахункової палати, кримінальна справа за фактом незаконної виплати премій. І ніхто комісії не указ – бо вони, бач, "незалежний" орган", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі зарплату в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їхня зарплата зросла удвічі до в середньому 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії на 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.
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Вычитаютграбят. Каждый месяц. И намерены грабить в два раза больше! Подсказка: олигархи... тарифы... бандиты у власти.
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них 1,117 млрд. - "виступи Квартал 95 та творчих колективів України"
там їх Лаліта і наймає
я вже давно думаю, як би підвищити їм зарплатню
нарешті сталося!
Булат Шалвович как в воду глядел. Вот что значит талант.
"Сделали их вместе!"
А хто платить гроші олігапрхам, власникам водоканалів, облгазів, обленерго? Хіба не "мудрий" нарід? То какаяразніца?
несомненнобесспорно.
Тут "прокормити" б тих "друзів"зеленського , які допомогли йому , через їхні ТВ канали ,стати президентом...
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины - Forbes ( далі список "друзів")
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/14/7286553/index.amp