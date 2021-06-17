НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам +".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Сухою юридичною мовою - НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх діючих цін при "#Роттердам+" (в березні-травні 2019) плюс інфляція цін виробників за 2 роки. Коли встановили "Амстердам+" в газі за Зеленського або "Роттердам+" на бензин та дизель хтось міг сказати що це начебто "інше", але коли це чітко на електроенергію, то коментарі зайві", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в квітні 2016 року НКРЕКП розпочало застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків

САП і Національне антикорупційне бюро України в 2019 році повідомили про підозру низці осіб, зокрема ексглаві НКРЕКП Дмитру Вовку і співробітникам групи "ДТЕК".

З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, в зв'язку з чим колишні принципи формування цін, в тому числі формула "Роттердам +", припинили дію, проте, розслідування НАБУ тривало, а справа почала слухатися в судах.

20 травня 2021 р. САП учетверте закрила справу "Роттердам +" через відсутність в ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки.