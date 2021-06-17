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НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам +".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Сухою юридичною мовою - НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх діючих цін при "#Роттердам+" (в березні-травні 2019) плюс інфляція цін виробників за 2 роки. Коли встановили "Амстердам+" в газі за Зеленського або "Роттердам+" на бензин та дизель хтось міг сказати що це начебто "інше", але коли це чітко на електроенергію, то коментарі зайві", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в квітні 2016 року НКРЕКП розпочало застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків

САП і Національне антикорупційне бюро України в 2019 році повідомили про підозру низці осіб, зокрема ексглаві НКРЕКП Дмитру Вовку і співробітникам групи "ДТЕК".

З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, в зв'язку з чим колишні принципи формування цін, в тому числі формула "Роттердам +", припинили дію, проте, розслідування НАБУ тривало, а справа почала слухатися в судах.

20 травня 2021 р. САП учетверте закрила справу "Роттердам +" через відсутність в ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Вава ж обіцяв знизити тарифи. Невже набрехав?
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17.06.2021 09:57
+9
Поблагодарить надо , таких мразей как ты, которые выбрали гринпоца, и которым от страха и тупости Порошенко везде мерещится. Если закон был плохой, чего твоя тварь ослобородька его не отменил? Отдал на поталу честному-пречестному бабломойскому всю энергетику, увеличил цены в 2-3 раза на коммуналку? Еще и олигархам хотят списать все долги перед государством. А платить за это будешь ты и такие недоделанные зеленоопые, как ты. Иди соси у зели, и будет тебе счастье, может Порох перестанет во сне приходить))))))
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17.06.2021 10:09
+5
НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк - Цензор.НЕТ 6280
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17.06.2021 10:08
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ВСЕХ УСТРОИВШИХ ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД НА НАРЫ !!! НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк - Цензор.НЕТ 155ВСЕХ ДО ЕДИНОГО !
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17.06.2021 09:52 Відповісти
Вава ж обіцяв знизити тарифи. Невже набрехав?
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17.06.2021 09:57 Відповісти
Кругом люди вороватого Барыги ,вот переловим их ВСЕХ ,отправим на НАРЫ и будут сразу тарифы снижены минимум втрое ! НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк - Цензор.НЕТ 6480
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17.06.2021 10:47 Відповісти
Главное что б зеленский теперь не ликвидировал НКРЭКУ или не поставил туда кого то из своих слуг смотрящим.. он же уже посчитал свою прибыль за год увеличив электроэнергию в 2 раза, а в следующем году ещё в 2 раза, он свои бабки терять не будет так просто
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17.06.2021 09:56 Відповісти
ЗЕЛЯ обещал снизить тарифы а место это пришел и в два раза повысил! И это еще не наступил отопительный сезон! Как говорится толи еще будет!
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17.06.2021 10:01 Відповісти
поблагодарите пороха за закон о рынке электроэнергии, который он подписал
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17.06.2021 10:02 Відповісти
А лучше скажем сами себе спасибо,терпилы.
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17.06.2021 10:07 Відповісти
Поблагодарить надо , таких мразей как ты, которые выбрали гринпоца, и которым от страха и тупости Порошенко везде мерещится. Если закон был плохой, чего твоя тварь ослобородька его не отменил? Отдал на поталу честному-пречестному бабломойскому всю энергетику, увеличил цены в 2-3 раза на коммуналку? Еще и олигархам хотят списать все долги перед государством. А платить за это будешь ты и такие недоделанные зеленоопые, как ты. Иди соси у зели, и будет тебе счастье, может Порох перестанет во сне приходить))))))
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17.06.2021 10:09 Відповісти
Так хто там тварь кремльовская? НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк - Цензор.НЕТ 6649 НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк - Цензор.НЕТ 9525
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17.06.2021 10:21 Відповісти
Что мешало ЗЕЛЕ отменить тот плохой закон который ПОРОХ подписал!! Кто ЗЕЛЮ за руки держал?!!
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17.06.2021 10:13 Відповісти
Вы его прочтите сначала. В него можно вносить поправки,а не отменять. Иначе шуму будет выше крыши. Даже если начнут вносить поправки, то первым кто поднимет шумиху будет Порошенко. Причем не зависимо от того, поправки правильные или нет.
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17.06.2021 10:34 Відповісти
Когда то партия регионов сильно расказывала про контракт Тимошенко что его незя отменить незя в суде опротестовать много чего расказывала а что в итоге!! ОКАЗАЛОСЬ МОЖНО И ОТМЕНИТЬ И ОПРОТЕСТОВАТЬ И ДАЖЕ КОМПЕНСАЦИЮ ПОЛУЧИТЬ!

Короче все можно отменить опротестовать переписать!! Было бы желание! Правда да!! будет много вони!! Вот тут и вопрос ЗЕЛЯ пришел чтобы не было ВОНИ или пришел выполнять то что обещал на выборах?!!
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17.06.2021 10:37 Відповісти
контракт и закон - это разные вещи. Ввод рынка электроэнергии - это требование ЕЭС. Проект закона об изменениях был принят в прошлом году. Введение ценовых ограничений - это и есть попытка стабилизировать цены в условиях нашего якобы "рынка".
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17.06.2021 11:21 Відповісти
А ЕЭС это кто ? Украинская партия? Какие у него или неё законные основания что то требовать?!! А если ЕЭС потребует всем трахатся в жопу то что должны выполнять?!!
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17.06.2021 12:42 Відповісти
Вижу, что вы не из Украины. Идите туда, откуда пришли
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17.06.2021 14:13 Відповісти
НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк - Цензор.НЕТ 6280
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17.06.2021 10:08 Відповісти
Слава зимним тарифам круглый год ))) летом заполнят хранилища по дешевке - зимой вам их толкнут. Жрите- лишь бы не порох
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17.06.2021 10:09 Відповісти
Начнем с того что тарифный геноцид начал ПОРОХ именно поэтому на выборах пролител (это была одна из главных причин)! ЗЕЛЯ просто так сказать всех ****** обещал этот тарифный беспредел прекратить а по факту сам с удовольствием продолжил!!
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17.06.2021 10:14 Відповісти
порох летние тарифы сделал и по летним ценам можно было купить, это было в прошлом году
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17.06.2021 10:17 Відповісти
Начнем с того первого шага ПОРОХА который понял тарифы в 7 раз! да потом перед выборами типа в 1.5 раза опустил но я то помню кто их поднял в 7 раз! Напомнить кто ввел ИМПОРТНЫЙ ПАРИТЕТ!!!!
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17.06.2021 10:18 Відповісти
понятно все. Слава Зеленым+ОПИЗЖ+йуля. Слава прокацапским))
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17.06.2021 10:21 Відповісти
Еу почему сразу СЛАВА! Все просто ЯКІ СПРАВИ ТАКА І ДЯКА! Просто не надо забывать кто чего делал!! Ну что поделать что я хорошо помню кто первым повысил тарифы и кто первы в 3.5 раза уронил гривну!! И опятьже это не значит что теперь ЗЕЛЯ хороший судя по делам ЗЕЛИ он такой же брехун как и ПЕТЯ!!
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17.06.2021 10:24 Відповісти
Народ переплачивал 300 гривен за каждую тонну угля. А теперь будет переплачивать 5000 гривен за каждую тонну дизтоплива и бензина. Но доказать сверхбарыши для украинских олигархов не могут.
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17.06.2021 10:53 Відповісти
Виходить що Зеленський та його московита команда бариги і мародери? Що ділять накрадені гроші з Ахметовим?
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17.06.2021 11:18 Відповісти
очень важны и нужны комменты беглого жулика, проходящего по этому делу.
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17.06.2021 14:17 Відповісти
 
 