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Новости Политика Украины Роттердам плюс
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НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"На сухом юридическом языке - НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих цен при "Роттердам +" (в марте-мае 2019) плюс инфляция цен производителей за 2 года. Когда установили "Амстердам +" в газе при Зеленском или "Роттердам +" на бензин и дизель кто-то мог сказать что это вроде "другое", но когда это четко на электроэнергию, то комментарии излишни", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

20 мая 2021 г САП в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года. В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Вава ж обіцяв знизити тарифи. Невже набрехав?
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17.06.2021 09:57
+9
Поблагодарить надо , таких мразей как ты, которые выбрали гринпоца, и которым от страха и тупости Порошенко везде мерещится. Если закон был плохой, чего твоя тварь ослобородька его не отменил? Отдал на поталу честному-пречестному бабломойскому всю энергетику, увеличил цены в 2-3 раза на коммуналку? Еще и олигархам хотят списать все долги перед государством. А платить за это будешь ты и такие недоделанные зеленоопые, как ты. Иди соси у зели, и будет тебе счастье, может Порох перестанет во сне приходить))))))
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17.06.2021 10:09
+5
НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк - Цензор.НЕТ 6280
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17.06.2021 10:08
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ВСЕХ УСТРОИВШИХ ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД НА НАРЫ !!! НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк - Цензор.НЕТ 155ВСЕХ ДО ЕДИНОГО !
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17.06.2021 09:52 Ответить
Вава ж обіцяв знизити тарифи. Невже набрехав?
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17.06.2021 09:57 Ответить
Кругом люди вороватого Барыги ,вот переловим их ВСЕХ ,отправим на НАРЫ и будут сразу тарифы снижены минимум втрое ! НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк - Цензор.НЕТ 6480
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17.06.2021 10:47 Ответить
Главное что б зеленский теперь не ликвидировал НКРЭКУ или не поставил туда кого то из своих слуг смотрящим.. он же уже посчитал свою прибыль за год увеличив электроэнергию в 2 раза, а в следующем году ещё в 2 раза, он свои бабки терять не будет так просто
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17.06.2021 09:56 Ответить
ЗЕЛЯ обещал снизить тарифы а место это пришел и в два раза повысил! И это еще не наступил отопительный сезон! Как говорится толи еще будет!
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17.06.2021 10:01 Ответить
поблагодарите пороха за закон о рынке электроэнергии, который он подписал
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17.06.2021 10:02 Ответить
А лучше скажем сами себе спасибо,терпилы.
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17.06.2021 10:07 Ответить
Поблагодарить надо , таких мразей как ты, которые выбрали гринпоца, и которым от страха и тупости Порошенко везде мерещится. Если закон был плохой, чего твоя тварь ослобородька его не отменил? Отдал на поталу честному-пречестному бабломойскому всю энергетику, увеличил цены в 2-3 раза на коммуналку? Еще и олигархам хотят списать все долги перед государством. А платить за это будешь ты и такие недоделанные зеленоопые, как ты. Иди соси у зели, и будет тебе счастье, может Порох перестанет во сне приходить))))))
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17.06.2021 10:09 Ответить
Так хто там тварь кремльовская? НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк - Цензор.НЕТ 6649 НКРЕКП затвердила цінові обмеження на рівні останніх чинних при "Роттердам+", - Вовк - Цензор.НЕТ 9525
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17.06.2021 10:21 Ответить
Что мешало ЗЕЛЕ отменить тот плохой закон который ПОРОХ подписал!! Кто ЗЕЛЮ за руки держал?!!
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17.06.2021 10:13 Ответить
Вы его прочтите сначала. В него можно вносить поправки,а не отменять. Иначе шуму будет выше крыши. Даже если начнут вносить поправки, то первым кто поднимет шумиху будет Порошенко. Причем не зависимо от того, поправки правильные или нет.
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17.06.2021 10:34 Ответить
Когда то партия регионов сильно расказывала про контракт Тимошенко что его незя отменить незя в суде опротестовать много чего расказывала а что в итоге!! ОКАЗАЛОСЬ МОЖНО И ОТМЕНИТЬ И ОПРОТЕСТОВАТЬ И ДАЖЕ КОМПЕНСАЦИЮ ПОЛУЧИТЬ!

Короче все можно отменить опротестовать переписать!! Было бы желание! Правда да!! будет много вони!! Вот тут и вопрос ЗЕЛЯ пришел чтобы не было ВОНИ или пришел выполнять то что обещал на выборах?!!
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17.06.2021 10:37 Ответить
контракт и закон - это разные вещи. Ввод рынка электроэнергии - это требование ЕЭС. Проект закона об изменениях был принят в прошлом году. Введение ценовых ограничений - это и есть попытка стабилизировать цены в условиях нашего якобы "рынка".
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17.06.2021 11:21 Ответить
А ЕЭС это кто ? Украинская партия? Какие у него или неё законные основания что то требовать?!! А если ЕЭС потребует всем трахатся в жопу то что должны выполнять?!!
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17.06.2021 12:42 Ответить
Вижу, что вы не из Украины. Идите туда, откуда пришли
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17.06.2021 14:13 Ответить
НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк - Цензор.НЕТ 6280
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17.06.2021 10:08 Ответить
Слава зимним тарифам круглый год ))) летом заполнят хранилища по дешевке - зимой вам их толкнут. Жрите- лишь бы не порох
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17.06.2021 10:09 Ответить
Начнем с того что тарифный геноцид начал ПОРОХ именно поэтому на выборах пролител (это была одна из главных причин)! ЗЕЛЯ просто так сказать всех ****** обещал этот тарифный беспредел прекратить а по факту сам с удовольствием продолжил!!
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17.06.2021 10:14 Ответить
порох летние тарифы сделал и по летним ценам можно было купить, это было в прошлом году
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17.06.2021 10:17 Ответить
Начнем с того первого шага ПОРОХА который понял тарифы в 7 раз! да потом перед выборами типа в 1.5 раза опустил но я то помню кто их поднял в 7 раз! Напомнить кто ввел ИМПОРТНЫЙ ПАРИТЕТ!!!!
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17.06.2021 10:18 Ответить
понятно все. Слава Зеленым+ОПИЗЖ+йуля. Слава прокацапским))
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17.06.2021 10:21 Ответить
Еу почему сразу СЛАВА! Все просто ЯКІ СПРАВИ ТАКА І ДЯКА! Просто не надо забывать кто чего делал!! Ну что поделать что я хорошо помню кто первым повысил тарифы и кто первы в 3.5 раза уронил гривну!! И опятьже это не значит что теперь ЗЕЛЯ хороший судя по делам ЗЕЛИ он такой же брехун как и ПЕТЯ!!
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17.06.2021 10:24 Ответить
Народ переплачивал 300 гривен за каждую тонну угля. А теперь будет переплачивать 5000 гривен за каждую тонну дизтоплива и бензина. Но доказать сверхбарыши для украинских олигархов не могут.
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17.06.2021 10:53 Ответить
Виходить що Зеленський та його московита команда бариги і мародери? Що ділять накрадені гроші з Ахметовим?
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17.06.2021 11:18 Ответить
очень важны и нужны комменты беглого жулика, проходящего по этому делу.
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17.06.2021 14:17 Ответить
 
 