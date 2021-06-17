НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"На сухом юридическом языке - НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих цен при "Роттердам +" (в марте-мае 2019) плюс инфляция цен производителей за 2 года. Когда установили "Амстердам +" в газе при Зеленском или "Роттердам +" на бензин и дизель кто-то мог сказать что это вроде "другое", но когда это четко на электроэнергию, то комментарии излишни", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

20 мая 2021 г САП в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года. В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка