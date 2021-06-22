Засідання суду щодо звільнення членів НКРЕКП відбудеться 23 червня

Шостий окружний адміністративний суд 23 червня розгляне апеляційну скаргу керівника НКРЕКП і ще 3 членів комісії на рішення суду першої інстанції про їхнє звільнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненому в єдиному держреєстрі судових рішень.

Судове засідання заплановано на 9:30 під головуванням судді Грибан.

Суд першої інстанції виніс своє рішення про звільнення 4 членів НКРЕКП ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 з 6 членів закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово терміном на 3 місяці.

У кінці квітня всі 4 члени комісії подали апеляції на це рішення.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішло на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень. Махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./КВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями. НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.

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