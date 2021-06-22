Киев накрыла пыльная буря

По результатам мониторинга качества воздуха в 22 июня на двух автоматизированных постах наблюдения в Киеве было зафиксировано повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (ул. Вербицкого 26) в Дарницком районе; пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА, передает Цензор.НЕТ.

По данным космических наблюдений над Левобережной частью Украины зафиксирована пыльная буря "Астраханский суховей". Явление затронуло город Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга.

"Вредные вещества накапливаются с большей или меньшей интенсивностью в атмосфере города в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. В атмосфере постоянно происходит перемешивание воздуха - так называемая "турбулентная диффузия". Она возникает благодаря резким изменениям скорости ветра, концентрации веществ.

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Благодаря смешиванию вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы. Если температура воздуха стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх", - сказано в сообщении.

За период с 14 до 22 июня 2021, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднесуточная температура в Киеве повысилась с 18 ℃ до 25,2 ℃.

Такие погодные условия приводят к явлению смога, который наблюдают киевляне.

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При таких условиях специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.