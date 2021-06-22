Київ накрила пилова буря

За результатами моніторингу якості повітря за 22 червня 2021 року на двох автоматизованих постах спостереження у Києві було зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає Цензор.НЕТ.

За даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю "Астраханський суховій". Явище зачепило місто Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

"Шкідливі речовини накопичуються з більшою або меншою інтенсивністю в атмосфері міста залежно від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску. В атмосфері постійно відбувається перемішування повітря – так звана "турбулентна дифузія". Вона виникає завдяки різким змінам швидкості вітру, концентрацій речовин.

Завдяки змішуванню шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, а й підіймаються у верхні шари атмосфери. Якщо температура повітря стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору", - сказано в повідомленні.

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За період із 14 до 22 червня 2021 року, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньодобова температура у Києві підвищилась з 18℃ до 25,2℃.

Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни.

За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.