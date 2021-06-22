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Новини
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Київ накрила пилова буря

Київ накрила пилова буря

За результатами моніторингу якості повітря за 22 червня 2021 року на двох автоматизованих постах спостереження у Києві було зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає Цензор.НЕТ.

За даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю "Астраханський суховій". Явище зачепило місто Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

"Шкідливі речовини накопичуються з більшою або меншою інтенсивністю в атмосфері міста залежно від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску. В атмосфері постійно відбувається перемішування повітря – так звана "турбулентна дифузія". Вона виникає завдяки різким змінам швидкості вітру, концентрацій речовин.

Завдяки змішуванню шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, а й підіймаються у верхні шари атмосфери. Якщо температура повітря стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору", - сказано в повідомленні.

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За період із 14 до 22 червня 2021 року, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньодобова температура у Києві підвищилась з 18℃ до 25,2℃.

Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни.

За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19441) буря (15)


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Топ коментарі
+11
Скоро Зе посадить міліард дерев і будемо як в раю.
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22.06.2021 18:32
+8
В області вирізають посадки дерев на опалення, бо газ дорогий. А їх насаджували саме тому, щоб пересушену землю вітер не здіймав у повітря. За Сім років тарифи на газ вирісли вдесятеро і продовжують рости. Неможливо видоювати з корови більше, ніж вона їла. А Пєця і Зєля намагаються.
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22.06.2021 18:16
+8
Надо больше вырубать лесов.
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22.06.2021 18:23
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В області вирізають посадки дерев на опалення, бо газ дорогий. А їх насаджували саме тому, щоб пересушену землю вітер не здіймав у повітря. За Сім років тарифи на газ вирісли вдесятеро і продовжують рости. Неможливо видоювати з корови більше, ніж вона їла. А Пєця і Зєля намагаються.
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22.06.2021 18:16 Відповісти
Надо больше вырубать лесов.
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22.06.2021 18:23 Відповісти
Скоро Зе посадить міліард дерев і будемо як в раю.
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22.06.2021 18:32 Відповісти
а где он их садить будет после того как землю продадут? новому собственнику интереснее олию и зерно растить
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22.06.2021 18:49 Відповісти
Власноруч !
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22.06.2021 23:33 Відповісти
Астраханський суховій дійшов до Києва !
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22.06.2021 18:40 Відповісти
та то таке , главное чтоб предупредили когда будет чернобыльский
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22.06.2021 18:46 Відповісти
Что за бред! Нет никакой пыльной бури!
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22.06.2021 19:28 Відповісти
В северном Дагестане, из за неконтролируемого выпаса скота Ногайская степь превратилась в пустыню. Дальше - больше...
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22.06.2021 19:30 Відповісти
Москва разрабатывает климатическое оружие с 70-х годов прошлого века, чтобы искусственным путем вызывать бури, ураганы, наводнения, засухи и т.п. По-ходу начали испытания. На прошлой неделе - Керчь, Ялта, Севастополь.
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22.06.2021 20:22 Відповісти
 
 