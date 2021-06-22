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Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора

Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора

Лидеры Украины и Германии Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны", - сказано в сообщении.

Меркель в свою очередь пригласила Зеленского совершить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Читайте: У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки: Путин не заинтересован в партнерстве

Стороны также отметили особенности даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил президент Украины.

Автор: 

Германия (6943) Зеленский Владимир (20290) Меркель Ангела (2125)


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Топ комментарии
+4
Хай Фрау Рібентроп подивиться на Велике Крадівництво, Велике Садівництво.... короче, на Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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22.06.2021 20:34
+3
Отдать на усыновление (или что там у него)...

Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора - Цензор.НЕТ 47
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22.06.2021 19:09
+2
смелая бабушка... Фрау, помнишь чем прошлый приезд зебила отметился
Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора - Цензор.НЕТ 2733
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22.06.2021 18:56
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А Меркель про це знає?
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22.06.2021 18:49 Ответить
Знає. 😁І радо погодилась! Адже зовсім скоро вона буде пенмюсіонеркою і поїздка "на халяву" навіть в Україну для неї буде призом. 😁 От дюлише не зрозуміло, навіщо це Зєлєнскому і чи підтвердить запрошення наступник цієї самої Мєркєль? Радив би Зєлжнскому не зупинятися на "кульгавій качці" Мєркєль, а запросити також Біла Клвнтома, Ніколя Саркозі і інших елітних пенсіонерів. 😊
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22.06.2021 18:54 Ответить
Хай Фрау Рібентроп подивиться на Велике Крадівництво, Велике Садівництво.... короче, на Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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22.06.2021 20:34 Ответить
запрошення Меркель Віва поставить у сєрвант
дуже красиве
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22.06.2021 18:52 Ответить
смелая бабушка... Фрау, помнишь чем прошлый приезд зебила отметился
Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора - Цензор.НЕТ 2733
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22.06.2021 18:56 Ответить
Меркель подивиться на Вовкине шоу з **************?
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22.06.2021 18:58 Ответить
О, данкешон, Вальдемар, гуд-гуд.
Я ****** приглашайт на Джермани на откривайтен цвайн нитка поток вмъесте с руссиш Владимир.
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22.06.2021 19:00 Ответить
Фрау Рібентроп запросила Зеленського після своєї відставки та відїзду до "Газпрому"?
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22.06.2021 19:06 Ответить
Вася , как -бы там не было , но Меркель позвонила Зеленскому и пригласила приехать в Берлин в ближайшее время . И кажется мне , что она хочет поговорить с Зеленским до своего визита к Байдену , где будет допробивать Северный поток - 2 ... . И это перед запланированным визитом Зеленского в Америку на конец июля .
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22.06.2021 19:24 Ответить
Отдать на усыновление (или что там у него)...

Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора - Цензор.НЕТ 47
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22.06.2021 19:09 Ответить
Скажите этому приглашальщику кловану,что Меркель уже фактически никто. А в принципе,кому говорить? Такому же.
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22.06.2021 19:19 Ответить
интересно, а как было на самом деле?
когда ждать опровержение от немцев и перезаливку новости от ОПы?
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22.06.2021 19:19 Ответить
Парашке -саркофаг чернобильского 4 блока.
Миру пора выделить триллион долларов на уничтожение бешеного путинского спецоперационного коенвеера с 200 тысячами штыков. С массовыми убийствами в украине под видом наоборот и войнами. Президента даже нормального нельзя избрать, потому что пиаары всех убивают под видом несчастных случаев и смертей по слабостям в здоровье, хобби и тд.
Парашку закрыть и законсервировать на 300 лет как 4й энергоблок чернобильской аэс. Чтобы оттуда даже птица не перелела.
Сбивать все что оттуда будет вылетать.Все самолеты все спутники.
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22.06.2021 23:47 Ответить
Судя по фото,у них похожие взгляды на жизнь,одной-удачный конец каръеры,другому-конкретный пестец...
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22.06.2021 19:21 Ответить
Судя по фото где двое---бабушка аж зарделась---молодой ведь рядом! А там где трусит, то давно было. Не считается. А наш то сурово так, как профиль на монете. Калиброваный!
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22.06.2021 19:26 Ответить
Вполне успешньій контакт с руководителем ведущей европейской страньі : официальньій визит президента Украиньі в ФРГ и последующее участие канцлера Германии в "Крьімской платформе" - явньій успех внешней политики Украиньі. Так держать !
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22.06.2021 19:41 Ответить
https://twitter.com/ultimo05

https://twitter.com/ultimo05 ultimo https://twitter.com/ultimo05 @ultimo05 https://twitter.com/ultimo05/status/1407342088769912841 2 ч

Пам'ятається що Адольф Алоїзович також з подібними аргументами виступав в парламенті, коли перебирав на себе одноосібні повноваження.
У тому числі щодо законотворчості.
І де він тепер?

Зеленський і Меркель обмінялися запрошеннями під час телефонної розмови - Цензор.НЕТ 2759
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22.06.2021 19:44 Ответить
Від них обох стільки "користі" Україні, що краще б вони "запросили" один одного накуй.
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22.06.2021 19:54 Ответить
Об этом сообщает https://www.president.gov.ua/news/vidbulasya-telefonna-rozmova-prezidenta-********-z-federalni-69141 пресс-служба президента Украины

Значит с вероятностью 50% это брехня.
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22.06.2021 20:48 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407364699751059459 3 ч

Меркель пригласила Зеленского в Берлин.
Тема: компенсация из-за открытия СП 2.
Ну рот Вовику заткнуть легко. Вопрос только в сумме.
Геополитика и защита Украины - это настолько второстепенно, что даже неловко говорить об этом в контексте фамилии Зеленский.
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22.06.2021 21:54 Ответить
Зе їде продавати українську землю !!! Тому і запросили !
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22.06.2021 22:15 Ответить
Нєфіг чмо називати лідером. Лідер він хіюа для такого ж віслюка, як і той, хто надряпав цього поста.
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22.06.2021 23:01 Ответить
хорошо.
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23.06.2021 01:57 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3272090/ofis_sokrovisch (с)
- Заходите, Вольдемар, гутен так.
- Гутен так? - горько сказал Зеленский. - Гутен так?! Это все, что вы можете мне сказать, фрау Меркель? Подите прочь, я обиделся.
- Что такое? - встревожился Арестович и положил руку ему на плечо. - Чем же я обидела такого честного, порядочного человека, как вы, Вольдемар?
- Не скажу, - сказал Зеленский, стряхивая руку, и трогательно шмыгнул носом.
- Ну Володья, ну скажите, - взмолился Арестович. - Что такое?
- Ничего, - сказал Зеленский, пуская слезу. - Оставьте меня.
- Ну не плачьте же, давайте вытру слезки, - сказал Арестович и бросился к Зеленскому, но тот проворно отскочил, горестно кривя губы.
- Может, дать вам летальное оружие? - предложил Арестович, снедаемый муками совести. - Мощные корабли? Ракетные катера? Штурмовые винтовки?
- И бабло? - с надеждой спросил Зеленский.
- И бабло! - подтвердил Арестович.
- Хоба! - победно воскликнул Зеленский. - Попалась, бабка.Источник: https://censor.net/ru/r3272090
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23.06.2021 06:34 Ответить
А Меркель аж сі завстидала!
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23.06.2021 07:21 Ответить
А Єрмак вже заготовив для Вовочки варіанти відповідей, які той буде зачитувати з папірця.
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23.06.2021 09:30 Ответить
 
 