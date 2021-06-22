Зеленский и Меркель обменялись приглашениями во время телефонного разговора
Лидеры Украины и Германии Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны", - сказано в сообщении.
Меркель в свою очередь пригласила Зеленского совершить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.
Стороны также отметили особенности даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.
"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил президент Украины.
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дуже красиве
Я ****** приглашайт на Джермани на откривайтен цвайн нитка поток вмъесте с руссиш Владимир.
когда ждать опровержение от немцев и перезаливку новости от ОПы?
Миру пора выделить триллион долларов на уничтожение бешеного путинского спецоперационного коенвеера с 200 тысячами штыков. С массовыми убийствами в украине под видом наоборот и войнами. Президента даже нормального нельзя избрать, потому что пиаары всех убивают под видом несчастных случаев и смертей по слабостям в здоровье, хобби и тд.
Парашку закрыть и законсервировать на 300 лет как 4й энергоблок чернобильской аэс. Чтобы оттуда даже птица не перелела.
Сбивать все что оттуда будет вылетать.Все самолеты все спутники.
https://twitter.com/ultimo05 ultimo https://twitter.com/ultimo05 @ultimo05 https://twitter.com/ultimo05/status/1407342088769912841 2 ч
Пам'ятається що Адольф Алоїзович також з подібними аргументами виступав в парламенті, коли перебирав на себе одноосібні повноваження.
У тому числі щодо законотворчості.
І де він тепер?
Значит с вероятностью 50% это брехня.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407364699751059459 3 ч
Меркель пригласила Зеленского в Берлин.
Тема: компенсация из-за открытия СП 2.
Ну рот Вовику заткнуть легко. Вопрос только в сумме.
Геополитика и защита Украины - это настолько второстепенно, что даже неловко говорить об этом в контексте фамилии Зеленский.
- Заходите, Вольдемар, гутен так.
- Гутен так? - горько сказал Зеленский. - Гутен так?! Это все, что вы можете мне сказать, фрау Меркель? Подите прочь, я обиделся.
- Что такое? - встревожился Арестович и положил руку ему на плечо. - Чем же я обидела такого честного, порядочного человека, как вы, Вольдемар?
- Не скажу, - сказал Зеленский, стряхивая руку, и трогательно шмыгнул носом.
- Ну Володья, ну скажите, - взмолился Арестович. - Что такое?
- Ничего, - сказал Зеленский, пуская слезу. - Оставьте меня.
- Ну не плачьте же, давайте вытру слезки, - сказал Арестович и бросился к Зеленскому, но тот проворно отскочил, горестно кривя губы.
- Может, дать вам летальное оружие? - предложил Арестович, снедаемый муками совести. - Мощные корабли? Ракетные катера? Штурмовые винтовки?
- И бабло? - с надеждой спросил Зеленский.
- И бабло! - подтвердил Арестович.
- Хоба! - победно воскликнул Зеленский. - Попалась, бабка.Источник: https://censor.net/ru/r3272090