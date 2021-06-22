Зеленський і Меркель обмінялися запрошеннями під час телефонної розмови
Лідери України та Німеччини Володимир Зеленський і Ангела Меркель провели телефонну розмову.
Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни", - сказано в повідомленні.
Меркель зі свого боку запросила Зеленського зробити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України і Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.
Сторони також відзначили особливості дати - Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, наголосивши на важливості історичної відповідальності за злочини нацизму на території України і збереження пам'яті про людські жертви.
"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив президент України.
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дуже красиве
Я ****** приглашайт на Джермани на откривайтен цвайн нитка поток вмъесте с руссиш Владимир.
когда ждать опровержение от немцев и перезаливку новости от ОПы?
Миру пора выделить триллион долларов на уничтожение бешеного путинского спецоперационного коенвеера с 200 тысячами штыков. С массовыми убийствами в украине под видом наоборот и войнами. Президента даже нормального нельзя избрать, потому что пиаары всех убивают под видом несчастных случаев и смертей по слабостям в здоровье, хобби и тд.
Парашку закрыть и законсервировать на 300 лет как 4й энергоблок чернобильской аэс. Чтобы оттуда даже птица не перелела.
Сбивать все что оттуда будет вылетать.Все самолеты все спутники.
https://twitter.com/ultimo05 ultimo https://twitter.com/ultimo05 @ultimo05 https://twitter.com/ultimo05/status/1407342088769912841 2 ч
Пам'ятається що Адольф Алоїзович також з подібними аргументами виступав в парламенті, коли перебирав на себе одноосібні повноваження.
У тому числі щодо законотворчості.
І де він тепер?
Значит с вероятностью 50% это брехня.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407364699751059459 3 ч
Меркель пригласила Зеленского в Берлин.
Тема: компенсация из-за открытия СП 2.
Ну рот Вовику заткнуть легко. Вопрос только в сумме.
Геополитика и защита Украины - это настолько второстепенно, что даже неловко говорить об этом в контексте фамилии Зеленский.
- Заходите, Вольдемар, гутен так.
- Гутен так? - горько сказал Зеленский. - Гутен так?! Это все, что вы можете мне сказать, фрау Меркель? Подите прочь, я обиделся.
- Что такое? - встревожился Арестович и положил руку ему на плечо. - Чем же я обидела такого честного, порядочного человека, как вы, Вольдемар?
- Не скажу, - сказал Зеленский, стряхивая руку, и трогательно шмыгнул носом.
- Ну Володья, ну скажите, - взмолился Арестович. - Что такое?
- Ничего, - сказал Зеленский, пуская слезу. - Оставьте меня.
- Ну не плачьте же, давайте вытру слезки, - сказал Арестович и бросился к Зеленскому, но тот проворно отскочил, горестно кривя губы.
- Может, дать вам летальное оружие? - предложил Арестович, снедаемый муками совести. - Мощные корабли? Ракетные катера? Штурмовые винтовки?
- И бабло? - с надеждой спросил Зеленский.
- И бабло! - подтвердил Арестович.
- Хоба! - победно воскликнул Зеленский. - Попалась, бабка.Источник: https://censor.net/ru/r3272090