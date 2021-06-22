Зеленський і Меркель обмінялися запрошеннями під час телефонної розмови

Лідери України та Німеччини Володимир Зеленський і Ангела Меркель провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни", - сказано в повідомленні.

Меркель зі свого боку запросила Зеленського зробити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України і Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

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Сторони також відзначили особливості дати - Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, наголосивши на важливості історичної відповідальності за злочини нацизму на території України і збереження пам'яті про людські жертви.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив президент України.

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