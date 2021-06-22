Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов. ФОТО
Памятник Тарасу Шевченко в столице Дании отмыли от цветов российского триколора и оскорбительных надписей.
Об этом сообщает посольство Украины в Дании, информирует Цензор.НЕТ.
"Оскверненный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очищен от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды. Спасибо коммунальным службам и всем неравнодушным за оперативную работу", - сказано в сообщении.
В посольстве отметили, что рассчитывают на оперативную реакцию датской полиции. И призвали всех, кому что-либо известно об этом акте вандализма, передать эту информацию полицейским или посольству.
Полиция Дании подтвердила, что расследует случившееся, пишет Reuters.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня неизвестные разрисовали памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене в цвета государственного флага РФ и исписали пропагандистскими российскими лозунгами. В посольстве предполагают, что это могли сделать накануне матча с Данией российские футбольные фанаты.
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Буде як завжди, а завжди імперії більш 300 років не існують (окрім Римськоїє імперії, но то виключення, бо більш сильної імперії в історії людства не існувало і не буде існувати)
Кремляндії (расії) з 1721 рока виповнилось вже як раз 300 років.
Справжній талант завжди актуальний.
больше не знают о нём ничего..." (С)
И Цензор опять не упомянул, что кацапы изгадили не только памятник Кобзарю, а ещё и памятник русалочке, который является символом Копенгагена и который там все очень любят. И если у них была цель выставить себя грёбаными петухами перед датчанами, то после русалочки у них это получилось на все 169%.
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https://twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko
Звернувся до УЄФА з проханням перенести матчі Євро-2020 з Санкт-Петербурга у зв'язку з новою хвилею коронавірусу в Росії
В связи с тем, что наши болельщики или не смогут туда попасть,
или могут стать пленными заложниками ?
ЭТО ДИКОСТЬ - как такой варварский режим может принимать спортмероприятия ?
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
МОСКАЛЬ
Т.Г.Шевченко.
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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