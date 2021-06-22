Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов. ФОТО

Памятник Тарасу Шевченко в столице Дании отмыли от цветов российского триколора и оскорбительных надписей.

Об этом сообщает посольство Украины в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

"Оскверненный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очищен от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды. Спасибо коммунальным службам и всем неравнодушным за оперативную работу", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что рассчитывают на оперативную реакцию датской полиции. И призвали всех, кому что-либо известно об этом акте вандализма, передать эту информацию полицейским или посольству.

Полиция Дании подтвердила, что расследует случившееся, пишет Reuters.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня неизвестные разрисовали памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене в цвета государственного флага РФ и исписали пропагандистскими российскими лозунгами. В посольстве предполагают, что это могли сделать накануне матча с Данией российские футбольные фанаты.



