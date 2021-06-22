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Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов. ФОТО

Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов. ФОТО

Памятник Тарасу Шевченко в столице Дании отмыли от цветов российского триколора и оскорбительных надписей.

Об этом сообщает посольство Украины в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

"Оскверненный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очищен от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды. Спасибо коммунальным службам и всем неравнодушным за оперативную работу", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что рассчитывают на оперативную реакцию датской полиции. И призвали всех, кому что-либо известно об этом акте вандализма, передать эту информацию полицейским или посольству.

Полиция Дании подтвердила, что расследует случившееся, пишет Reuters.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня неизвестные разрисовали памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене в цвета государственного флага РФ и исписали пропагандистскими российскими лозунгами. В посольстве предполагают, что это могли сделать накануне матча с Данией российские футбольные фанаты.

Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов 01
Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов 02

Автор: 

Дания (581) памятник (2239) посольство (1080) Шевченко Тарас (272) вандализм (600)


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Топ комментарии
+45
Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов - Цензор.НЕТ 2650
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22.06.2021 19:07
+28
Вони ненавидять нас. Прагнуть будь що знищити.
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22.06.2021 19:09
+21
"значок ГТО на груди у него,
больше не знают о нём ничего..." (С)

И Цензор опять не упомянул, что кацапы изгадили не только памятник Кобзарю, а ещё и памятник русалочке, который является символом Копенгагена и который там все очень любят. И если у них была цель выставить себя грёбаными петухами перед датчанами, то после русалочки у них это получилось на все 169%.
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22.06.2021 19:18
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Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов - Цензор.НЕТ 2650
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22.06.2021 19:07 Ответить
Вони ненавидять нас. Прагнуть будь що знищити.
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22.06.2021 19:09 Ответить
Їм залишилось недовго - що Кремляндія посіяла, те вона і пожне на своїй території
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22.06.2021 19:10 Ответить
Будемо сподіватись.
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22.06.2021 19:13 Ответить
Козляндія.
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22.06.2021 19:13 Ответить
Наверное так же думали тысячи украинцев расстрелянных козломордой ордой, сотни тысяч украинцев отправленных в Сибирь, миллионы украинцев погибших от Голодомора. А паРаша до сих пор не "пожала", то что посеяла. Китайская мудрость про труп врага плывущий по реке в украинских реалиях неуместна. Только активное противодействие.
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22.06.2021 19:27 Ответить
Одне іншого не виключає.
Буде як завжди, а завжди імперії більш 300 років не існують (окрім Римськоїє імперії, но то виключення, бо більш сильної імперії в історії людства не існувало і не буде існувати)
Кремляндії (расії) з 1721 рока виповнилось вже як раз 300 років.
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22.06.2021 19:37 Ответить
Були ще Китайські та Японські імперії, що існували сторіччя
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23.06.2021 08:21 Ответить
Вони не рахуються - не мали ніякого впливу на історію людства чи мали мізерний вплив, а от Римська імперія будоражить розуми багатьох людей які мріють ії воскресити.
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23.06.2021 12:44 Ответить
Тарас теж воював на Донбасі.
Справжній талант завжди актуальний.
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22.06.2021 19:15 Ответить
В Украине врага страшнее и наглее кацапов и кацапии не было за всю ее более 1000 летнюю историю. зависть, жрет этих кацапских передастов из нутри.... все хотят украсть и присвоить... - историю, название, землю, наших князей... и даже борщ...
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22.06.2021 20:54 Ответить
вандал сидить в кремлі, відзивається на клічку "хйло".
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22.06.2021 19:10 Ответить
Тарасик Григорович і досі палить москальські дупи.
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22.06.2021 19:10 Ответить
та они уже убыли,вслед за своей скрепной сборной
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22.06.2021 19:11 Ответить
Лапотники мелко мстят за всемирно известную кричалку.
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22.06.2021 19:12 Ответить
Лаптерылые-вот вам вандалы.
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22.06.2021 19:13 Ответить
наверное пионера не поделили...

Памятник Шевченко в Копенгагене отмыли, полиция ищет вандалов - Цензор.НЕТ 7062
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22.06.2021 19:14 Ответить
Одним цапом меньше...
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22.06.2021 19:25 Ответить
"значок ГТО на груди у него,
больше не знают о нём ничего..." (С)

И Цензор опять не упомянул, что кацапы изгадили не только памятник Кобзарю, а ещё и памятник русалочке, который является символом Копенгагена и который там все очень любят. И если у них была цель выставить себя грёбаными петухами перед датчанами, то после русалочки у них это получилось на все 169%.
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22.06.2021 19:18 Ответить
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa


https://twitter.com/GoncharenkoUa



https://twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko

Звернувся до УЄФА з проханням перенести матчі Євро-2020 з Санкт-Петербурга у зв'язку з новою хвилею коронавірусу в Росії
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22.06.2021 19:23 Ответить
В связи с войной. Какой спорт в стране, начавшей войну в Европе !
В связи с тем, что наши болельщики или не смогут туда попасть,
или могут стать пленными заложниками ?
ЭТО ДИКОСТЬ - как такой варварский режим может принимать спортмероприятия ?
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22.06.2021 19:41 Ответить
*...полиция ищет вандалов...*. Та свалили додому косматые! Командировочные кончились---а водка там дорогая.А Кобзарю не впервой с кацапами дело иметь---ответил сразу к концу второго тайма. И лафа кончилась.
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22.06.2021 19:33 Ответить
Отак подивишся здаля
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
МОСКАЛЬ
Т.Г.Шевченко.
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22.06.2021 19:40 Ответить
І вражою злою кров'ю волю окропіте !
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22.06.2021 19:42 Ответить
Видишь кацапа - бей по еп@лу!
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22.06.2021 19:57 Ответить
Кацапи такі кацапи... Пам'ятник як новий. Давайте ще. Ще не все Європа вас ненавидить...
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22.06.2021 20:03 Ответить
Ублюдки из-за паребрика....
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22.06.2021 20:05 Ответить
Кацапи де побували, там і насрали.
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22.06.2021 20:06 Ответить
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.


..
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22.06.2021 21:10 Ответить
За пол дня отмыли, а Раду два месяца рукожопые не могли....
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22.06.2021 21:12 Ответить
ТАК КАКИМ СРЕДСТВОМ !?)
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22.06.2021 21:21 Ответить
 
 