Пам'ятник Шевченку в Копенгагені відмили, поліція шукає вандалів. ФОТО
Пам'ятник Тарасу Шевченку в столиці Данії відмили від кольорів російського триколора та образливих написів.
Про це повідомляє посольство України в Данії, інформує Цензор.НЕТ.
"Спаплюжений пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені вже очищено від кольорів прапора країни-агресора і ганебних слоганів російської пропаганди. Дякуємо комунальним службам і всім небайдужим за оперативну роботу", - сказано в повідомленні.
У посольстві зазначили, що розраховують на оперативну реакцію данської поліції. І закликали всіх, кому що-небудь відомо про цей акт вандалізму, передати цю інформацію поліцейським або посольству.
Поліція Данії підтвердила, що розслідує подію, пише Reuters.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 21 червня невідомі розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені в кольори державного прапора РФ та обписали пропагандистськими російськими гаслами. У посольстві припускають, що це могли зробити напередодні матчу з Данією російські футбольні фанати.
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Буде як завжди, а завжди імперії більш 300 років не існують (окрім Римськоїє імперії, но то виключення, бо більш сильної імперії в історії людства не існувало і не буде існувати)
Кремляндії (расії) з 1721 рока виповнилось вже як раз 300 років.
Справжній талант завжди актуальний.
больше не знают о нём ничего..." (С)
И Цензор опять не упомянул, что кацапы изгадили не только памятник Кобзарю, а ещё и памятник русалочке, который является символом Копенгагена и который там все очень любят. И если у них была цель выставить себя грёбаными петухами перед датчанами, то после русалочки у них это получилось на все 169%.
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https://twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko
Звернувся до УЄФА з проханням перенести матчі Євро-2020 з Санкт-Петербурга у зв'язку з новою хвилею коронавірусу в Росії
В связи с тем, что наши болельщики или не смогут туда попасть,
или могут стать пленными заложниками ?
ЭТО ДИКОСТЬ - как такой варварский режим может принимать спортмероприятия ?
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
МОСКАЛЬ
Т.Г.Шевченко.
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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