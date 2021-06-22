Пам'ятник Шевченку в Копенгагені відмили, поліція шукає вандалів. ФОТО

Пам'ятник Тарасу Шевченку в столиці Данії відмили від кольорів російського триколора та образливих написів.

Про це повідомляє посольство України в Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Спаплюжений пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені вже очищено від кольорів прапора країни-агресора і ганебних слоганів російської пропаганди. Дякуємо комунальним службам і всім небайдужим за оперативну роботу", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що розраховують на оперативну реакцію данської поліції. І закликали всіх, кому що-небудь відомо про цей акт вандалізму, передати цю інформацію поліцейським або посольству.

Поліція Данії підтвердила, що розслідує подію, пише Reuters.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 21 червня невідомі розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені в кольори державного прапора РФ та обписали пропагандистськими російськими гаслами. У посольстві припускають, що це могли зробити напередодні матчу з Данією російські футбольні фанати.

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