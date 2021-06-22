К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран
Ограничительные меры против режима Лукашенко ввели Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".
Эти государства запретили самолётам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями.
Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом ЕС, и приветствовал это решение.
В координации с ЕС санкции против режима Лукашенко были приняты США Канадой и Великобританией. На днях ожидается объявление секторальных санкций против Минска.
Все эти меры приняты в ответ на приказ Александра Лукашенко захватить и принудить к посадке пассажирский самолёт ирландской компании Ryanair. На борту самолёта находились 126 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки сотрудники белорусских спецслужб арестовали блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.
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Баран до сих пор живет в 1945 году...
В 2011 году еще один имперский кацапыдло с именем Андрон Кончаловсий, сводный брат Никитки МихАлкова, как-то разразился рыданиями, что твориться в Расиси. Очень полезно почитать особо упорным ватникам. Здается мне, что, прочитав прогнозы Андрона, они от обыкновенного сумашествия быстро окончательно двинутся в состояние невменяемости.
А может ты тролик из-за поребрика, мил человек?