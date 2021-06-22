К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран

Ограничительные меры против режима Лукашенко ввели Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Эти государства запретили самолётам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями.

Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом ЕС, и приветствовал это решение.

В координации с ЕС санкции против режима Лукашенко были приняты США Канадой и Великобританией. На днях ожидается объявление секторальных санкций против Минска.

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Все эти меры приняты в ответ на приказ Александра Лукашенко захватить и принудить к посадке пассажирский самолёт ирландской компании Ryanair. На борту самолёта находились 126 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки сотрудники белорусских спецслужб арестовали блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.