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К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран

К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран

Ограничительные меры против режима Лукашенко ввели Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Эти государства запретили самолётам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями.

Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом ЕС, и приветствовал это решение.

В координации с ЕС санкции против режима Лукашенко были приняты США Канадой и Великобританией. На днях ожидается объявление секторальных санкций против Минска.

Читайте: Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования

Все эти меры приняты в ответ на приказ Александра Лукашенко захватить и принудить к посадке пассажирский самолёт ирландской компании Ryanair. На борту самолёта находились 126 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки сотрудники белорусских спецслужб арестовали блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

Автор: 

Беларусь (7889) санкции (11276) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+14
10 миллионов белорусов попали в ГУЛАГ Путлера...,сотни арестованных и пропавших без вести...,спецназ и крысы Путлера после прилета в Минск Патрушева по тихому мочат в сортире,в основном молодежь попала под раздачу...,впрочем все как всегда...где РАБссия там трупы...
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22.06.2021 21:12
+10
Путлер сегодня немцев предупредил : Вторая Мировая еще не закончилась...
Баран до сих пор живет в 1945 году...
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22.06.2021 21:26
+9
К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран - Цензор.НЕТ 3193
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22.06.2021 21:28
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10 миллионов белорусов попали в ГУЛАГ Путлера...,сотни арестованных и пропавших без вести...,спецназ и крысы Путлера после прилета в Минск Патрушева по тихому мочат в сортире,в основном молодежь попала под раздачу...,впрочем все как всегда...где РАБссия там трупы...
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22.06.2021 21:12 Ответить
Попали? Прошли туда торжественным маршем собственными ножками!
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22.06.2021 21:15 Ответить
Та ты шо?)))Капец...а я по своей тупости думал что Госдеп оплатил ТОПАНЬЕ...
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22.06.2021 21:18 Ответить
Ахрененно громкий список.
Ничего не напоминает?
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22.06.2021 21:14 Ответить
Дубсус ты ватный! Добавь к этому списку 7 стран все страны, входящие в ЕС, и окажется, что вся (ВСЯ!!!) Европа закрыта для авиации бульбофюрера. Пойняло, существо ватное?
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23.06.2021 07:51 Ответить
Сигареты из Белоруси идут миллионным потоком в Украину...,причем продавцы сразу кричат :прячьте сразу,бо нас повяжут ...
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22.06.2021 21:16 Ответить
не знаю кто там кричит в Киеве их открыто продают даже сегодня почти в центре раскладку видел не говоря у же про мой район
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22.06.2021 21:19 Ответить
Or нас повяжут...
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22.06.2021 21:21 Ответить
Сигареты в Украину - то ху...ня . А вот как картошку в кндр отправить , - теперь проблема . Блин , будут дохнуть теперь северокорейцы как в 90 х годах от голода . Аж жалко их .
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22.06.2021 21:25 Ответить
Я от Киева живу 700 км южнее,каким способом это дерьмо провозят я догадываюсь...,во всем виноват Барыга Порошенко...
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22.06.2021 21:23 Ответить
Рыба гниёт с головы . А чистят её с хвоста . Никогда не забывай об этом . )
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22.06.2021 21:52 Ответить
Путлер сегодня немцев предупредил : Вторая Мировая еще не закончилась...
Баран до сих пор живет в 1945 году...
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22.06.2021 21:26 Ответить
К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран - Цензор.НЕТ 3193
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22.06.2021 21:28 Ответить
На РАБссии катастрофа с демографией...дохнут РАБссиянцы тоннами,вот Путлдер купил очередное рюсскаязычное населэние в количестве 9 млн Душ Гоголя...
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22.06.2021 21:36 Ответить
Зато нацменшины на каазлабаде множатся 1.5% в 2 года. К 2060-му в нарабсее нацимены составят 98%... Прощай тупорылое отродье, як не прикро, наше..
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23.06.2021 03:23 Ответить
У популярного кацапского писателя-фантаста С.ПукЬяненко есть романчик, написанный им еще до 2013 года, в котором Росися существует как султанат. Должен напомнить, что сей писятель, не смотря на фамилию, очень даже ватная и крымнашенская сволочь.

В 2011 году еще один имперский кацапыдло с именем Андрон Кончаловсий, сводный брат Никитки МихАлкова, как-то разразился рыданиями, что твориться в Расиси. Очень полезно почитать особо упорным ватникам. Здается мне, что, прочитав прогнозы Андрона, они от обыкновенного сумашествия быстро окончательно двинутся в состояние невменяемости.
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23.06.2021 08:04 Ответить
Це вже по важкому
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22.06.2021 22:59 Ответить
Сербия!?... а Сев Корея чего ждёт?
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22.06.2021 23:07 Ответить
Дубсус ты ватный! Добавь к этому списку 7 стран все страны, входящие в ЕС, и окажется, что вся (ВСЯ!!!) Европа закрыта для авиации бульбофюрера. Пойняло, существо ватное?
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23.06.2021 08:05 Ответить
Так, понятно, что такое сарказм ты не понимаешь, но вижу с копипастом знаком. Странно что цензор это пропустил…
А может ты тролик из-за поребрика, мил человек?
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23.06.2021 17:13 Ответить
бульбафюрера аж пот прошиб --- ***** памаги и спаси дружбана --- прими в саюзное гасударство --- он уже все условия выполнил . кого посадил . кого в лесу закопал . кто за границу спрятался --- на выборах будет 99.9 проц голосов
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23.06.2021 05:33 Ответить
СЕРБИЯ????Неожиданно.Убегут и эти из "руцкого мира".Останется ток Никарагуа
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23.06.2021 09:26 Ответить
 
 