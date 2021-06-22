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Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-IX, который парламент принял 2 июня 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Отмечается, что документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.

Так, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", а также определяет направления и виды такой деятельности, в частности: обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм и в участии в них и т. д.

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Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.

Кроме того, закон определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта, в частности это награждение меценатов государственными наградами и почетными отличиями, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий по популяризации меценатской деятельности и т. п.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20290) спорт (2426) меценатство (16)


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Топ комментарии
+7
И в честь этого забрали 600млн грн у паралимпийцев и отдали нуждающимся судьям. Перемога!
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22.06.2021 21:24
+5
теперь судьи - это меценаты спорта
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22.06.2021 21:35
+3
Вооооот !!!! - Теперь зе-зе имеет полное право на очередной отдых .
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22.06.2021 21:23
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Наконец-то. Самый важный Закон в жизни украинцев подписан.))
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22.06.2021 21:15 Ответить
Вооооот !!!! - Теперь зе-зе имеет полное право на очередной отдых .
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22.06.2021 21:23 Ответить
И в честь этого забрали 600млн грн у паралимпийцев и отдали нуждающимся судьям. Перемога!
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22.06.2021 21:24 Ответить
теперь судьи - это меценаты спорта
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22.06.2021 21:35 Ответить
Потом и для политики такой закон придумают. Будут не олигархи, а меценаты!
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22.06.2021 21:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/396408 - "......... такой закон придумают...."

Вже давно понавигадували таке => «Офіс Президента», «Голова Офісу Президента». Але якщо зазирнути у Конституцію України, то можна побачити, що органу «Офіс Президента» не існує, як і не існує посади «Голова Офісу Президента».
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22.06.2021 21:46 Ответить
Спустя минуту поиска в гугле я нашел "Указ Президента України Про Положення про Офіс Президента України", а статья 106 п28 про полномочия Президента гласит :"створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби", коей и является Офис Президента. Не благодарите.
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22.06.2021 21:56 Ответить
"Священные тексты" зе-Шоблы могут противоречить основному закону Украины (Конституции Украины)?
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22.06.2021 22:20 Ответить
Прочитайте мой предыдущий ответ внимательно еще раз, не пишите чепухи.
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23.06.2021 12:32 Ответить
...предоставление льгот меценатамИсточник: https://censor.net/ru/n3272848 легальная схема списания налогов...построил платный корт - получи год без налогов и грамоту...
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22.06.2021 21:42 Ответить
Сук@! "Орёл-меценат" (с)
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22.06.2021 21:43 Ответить
Картина маслом...
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22.06.2021 21:48 Ответить
Феєрично !!! В один день.

17:33 https://censor.net/ru/news/3272808/razumkov_podpisal_zakon_o_vydelenii_dopolnitelnyh_600_mln_na_zarplaty_sudyam
"Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх"."

21:12 https://censor.net/ru/news/3272848/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_metsenatstve_v_sporte

Це ж яким цинічним лайном потрібно бути, щоб обібрати паралімпійців, заради підкупу суддів, і перекласти фінансування на меценатів.
Чи це ради "предоставление льгот "особливим бородатим меценатам"?
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22.06.2021 21:51 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407255401670844420 10 ч

Год назад на Позняках прогремел взрыв. 5 погибших и 40 семей без квартир.
Зеленский тогда круто попиарился и раздавал сертификаты на новые квартиры под камеры.
Чем все закончилось? Х*ЕМ по людям.
Вове не до этого.
Он свое бабло через ОВГЗ прокручивает.
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22.06.2021 22:07 Ответить
Пошла теперь вода в хату. В смысле бабло тыреное прятать в меценатство. Там же кажись налогом не облагают. Во как умненько и кстати. Мячами с крокодиловой шкуры играть будут в 3 лиге. А в 1 из страуса кожи. Из слоновой кости ракетки для тениса-пениса заблестят.
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22.06.2021 22:44 Ответить
У нашего всенародно избранного Президента Всея Украины многия работных потуг: надо принять Закон о Магнатах, Закон о Феоде, Закон в Крестных Отцах-Кумов, Закон о материальном нерастлении широких народных масс
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23.06.2021 05:36 Ответить
 
 