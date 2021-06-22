Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-IX, который парламент принял 2 июня 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Отмечается, что документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.
Так, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", а также определяет направления и виды такой деятельности, в частности: обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм и в участии в них и т. д.
Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.
Кроме того, закон определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта, в частности это награждение меценатов государственными наградами и почетными отличиями, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий по популяризации меценатской деятельности и т. п.
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
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Вже давно понавигадували таке => «Офіс Президента», «Голова Офісу Президента». Але якщо зазирнути у Конституцію України, то можна побачити, що органу «Офіс Президента» не існує, як і не існує посади «Голова Офісу Президента».
17:33 https://censor.net/ru/news/3272808/razumkov_podpisal_zakon_o_vydelenii_dopolnitelnyh_600_mln_na_zarplaty_sudyam
"Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх"."
21:12 https://censor.net/ru/news/3272848/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_metsenatstve_v_sporte
Це ж яким цинічним лайном потрібно бути, щоб обібрати паралімпійців, заради підкупу суддів, і перекласти фінансування на меценатів.
Чи це ради "предоставление льгот "особливим бородатим меценатам"?
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407255401670844420 10 ч
Год назад на Позняках прогремел взрыв. 5 погибших и 40 семей без квартир.
Зеленский тогда круто попиарился и раздавал сертификаты на новые квартиры под камеры.
Чем все закончилось? Х*ЕМ по людям.
Вове не до этого.
Он свое бабло через ОВГЗ прокручивает.