Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-IX, который парламент принял 2 июня 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Отмечается, что документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.

Так, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", а также определяет направления и виды такой деятельности, в частности: обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм и в участии в них и т. д.

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Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.

Кроме того, закон определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта, в частности это награждение меценатов государственными наградами и почетными отличиями, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий по популяризации меценатской деятельности и т. п.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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