Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" признан в Беларуси экстремистским

Министерство информации Беларуси внесло фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" в список "экстремистских материалов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, фильм запрещен решением суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Ролик опубликован на Youtube-канале Nexta 8 марта 2021. Сейчас у него более 6,5 млн просмотров.

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Канал и логотип Nexta были признаны в Беларуси экстремистскими материалами в октябре 2020 года.