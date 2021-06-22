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Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" признан в Беларуси экстремистским
Министерство информации Беларуси внесло фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" в список "экстремистских материалов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, фильм запрещен решением суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.
Ролик опубликован на Youtube-канале Nexta 8 марта 2021. Сейчас у него более 6,5 млн просмотров.
Канал и логотип Nexta были признаны в Беларуси экстремистскими материалами в октябре 2020 года.
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