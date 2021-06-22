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Новости Репрессии в Беларуси
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Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" признан в Беларуси экстремистским

Фильм-расследование

Министерство информации Беларуси внесло фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" в список "экстремистских материалов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, фильм запрещен решением суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Ролик опубликован на Youtube-канале Nexta 8 марта 2021. Сейчас у него более 6,5 млн просмотров.

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Канал и логотип Nexta были признаны в Беларуси экстремистскими материалами в октябре 2020 года.

Автор: 

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) цензура (1337)


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Топ комментарии
+7
Вусата гнида скоро життя білорусів оголосить екстремізмом.
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22.06.2021 22:25
+4
Чавунний гвинтокрил.
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22.06.2021 22:27
+4
Ну это как в Рашке - борцы с коррупцией - экстремисты, а ворье с виллами в Италии и с паспортами ЕС - патриоты ))))))
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22.06.2021 22:47
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Білорусії стало більше, ніж України.
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22.06.2021 22:20 Ответить
У нас таких фильмов шесть сезонов можно наснимать. Тллько фамилию подставляй.
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22.06.2021 22:21 Ответить
Вусата гнида скоро життя білорусів оголосить екстремізмом.
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22.06.2021 22:25 Ответить
Золотой батон...или унитаз...какие варианты...
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22.06.2021 22:25 Ответить
Чавунний гвинтокрил.
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22.06.2021 22:27 Ответить
Улюблене визначення невгодних за паребріком.
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22.06.2021 22:25 Ответить
Кем "признан"? А судьи кто? Больной на голову маньяк.
Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" признан в Беларуси экстремистским - Цензор.НЕТ 5488
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22.06.2021 22:33 Ответить
Ну это как в Рашке - борцы с коррупцией - экстремисты, а ворье с виллами в Италии и с паспортами ЕС - патриоты ))))))
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22.06.2021 22:47 Ответить
Не дочекаюся, коли вже буде кіно-розслідування про бене-квартал 95!) Бігусу нє бєспокоіцца!
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22.06.2021 23:00 Ответить
Процес мислення ще не визнано екстреміським в Білорусі?
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23.06.2021 00:05 Ответить
Обовязково подивлюсь . Якщо фашисти забороняють - значить фільм хороший.
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23.06.2021 07:03 Ответить
Надо посмотреть .
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23.06.2021 09:10 Ответить
 
 