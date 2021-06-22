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Фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" визнано в Білорусі екстремістським
Міністерство інформації Білорусі внесло фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" в список "екстремістських матеріалів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, фільм заборонений рішенням суду Центрального району Мінська від 10 червня 2021 року.
Ролик опубліковано на Youtube-каналі Nexta 8 березня 2021. Зараз у нього понад 6,5 млн переглядів.
Канал і логотип Nexta були визнані в Білорусі екстремістськими матеріалами в жовтні 2020 року.
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