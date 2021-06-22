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Новини Репресії в Білорусі
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Фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" визнано в Білорусі екстремістським

Фільм-розслідування

Міністерство інформації Білорусі внесло фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" в список "екстремістських матеріалів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, фільм заборонений рішенням суду Центрального району Мінська від 10 червня 2021 року.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі Nexta 8 березня 2021. Зараз у нього понад 6,5 млн переглядів.

Канал і логотип Nexta були визнані в Білорусі екстремістськими матеріалами в жовтні 2020 року.

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Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) цензура (363)


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Топ коментарі
+7
Вусата гнида скоро життя білорусів оголосить екстремізмом.
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22.06.2021 22:25
+4
Чавунний гвинтокрил.
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22.06.2021 22:27
+4
Ну это как в Рашке - борцы с коррупцией - экстремисты, а ворье с виллами в Италии и с паспортами ЕС - патриоты ))))))
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22.06.2021 22:47
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Білорусії стало більше, ніж України.
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22.06.2021 22:20 Відповісти
У нас таких фильмов шесть сезонов можно наснимать. Тллько фамилию подставляй.
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22.06.2021 22:21 Відповісти
Вусата гнида скоро життя білорусів оголосить екстремізмом.
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22.06.2021 22:25 Відповісти
Золотой батон...или унитаз...какие варианты...
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22.06.2021 22:25 Відповісти
Чавунний гвинтокрил.
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22.06.2021 22:27 Відповісти
Улюблене визначення невгодних за паребріком.
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22.06.2021 22:25 Відповісти
Кем "признан"? А судьи кто? Больной на голову маньяк.
Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" признан в Беларуси экстремистским - Цензор.НЕТ 5488
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22.06.2021 22:33 Відповісти
Ну это как в Рашке - борцы с коррупцией - экстремисты, а ворье с виллами в Италии и с паспортами ЕС - патриоты ))))))
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22.06.2021 22:47 Відповісти
Не дочекаюся, коли вже буде кіно-розслідування про бене-квартал 95!) Бігусу нє бєспокоіцца!
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22.06.2021 23:00 Відповісти
Процес мислення ще не визнано екстреміським в Білорусі?
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23.06.2021 00:05 Відповісти
Обовязково подивлюсь . Якщо фашисти забороняють - значить фільм хороший.
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23.06.2021 07:03 Відповісти
Надо посмотреть .
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23.06.2021 09:10 Відповісти
 
 