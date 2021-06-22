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Независимый трибунал снял дисквалификацию с украинской теннисистки Ястремской

Независимый трибунал снял дисквалификацию с украинской теннисистки Ястремской

Независимый трибунал снял обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата с украинской теннисистки Дайаны Ястремской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Украины.

"В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки по небрежности. Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур! К сожалению, выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, ведь сетки были закрыты вчера. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио! Поздравляем Даяну и желаем высоких результатов!", - отмечается в сообщении.

Независимый трибунал снял дисквалификацию с украинской теннисистки Ястремской 01

Напомним, 22 декабря 2020 года Даяне Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, после чего теннисистку временно отстранили от соревнований.

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В рейтинге лучших теннисисток Ястремская занимает 37-е место. Среди украинских теннисисток выше Ястремской в рейтинге только Элина Свитолина.

Автор: 

теннис (156) допинг-контроль (334) Ястремская (8)


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"Не виноватая я, он сам пришел!" (С)
Так получается?
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22.06.2021 22:28 Ответить
Он принял допинг и сам пришёл, она не знала и соснула
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23.06.2021 08:21 Ответить
Чого ж зразу оральний шлях. Є інші способи рідинного обміну між дружніми організмами
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02.08.2021 15:50 Ответить
С неё надо не только дисквалификацию, а вообще всё снять.
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22.06.2021 22:59 Ответить
Типа перепутала с витаминкой...баночки рядрм стояли и похожие..
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22.06.2021 23:07 Ответить
Трибунал? Ахренеть
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22.06.2021 23:11 Ответить
Кстати, может кто-то забыл, но Ястремская учавствовала в 2019 году в теннисном турнире «Кубок Кремля»
https://cdn.kremlincup.ru/media/about/W-M-Rus_20191111161703__08a1053c_20191111161940__6f13184c.pdf
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23.06.2021 01:10 Ответить
Читаешь коменты и понимаешь,как богата наша земля на ублюдков
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23.06.2021 08:54 Ответить
....офигеть какой уровень отмазки)))))) а парень хоть в доле))))
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05.08.2021 16:39 Ответить
 
 