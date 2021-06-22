Независимый трибунал снял дисквалификацию с украинской теннисистки Ястремской

Независимый трибунал снял обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата с украинской теннисистки Дайаны Ястремской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Украины.

"В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки по небрежности. Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур! К сожалению, выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, ведь сетки были закрыты вчера. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио! Поздравляем Даяну и желаем высоких результатов!", - отмечается в сообщении.

Напомним, 22 декабря 2020 года Даяне Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, после чего теннисистку временно отстранили от соревнований.

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В рейтинге лучших теннисисток Ястремская занимает 37-е место. Среди украинских теннисисток выше Ястремской в рейтинге только Элина Свитолина.