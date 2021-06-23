УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11779 відвідувачів онлайн
Новини
7 120 9

Незалежний суд зняв дискваліфікацію з української тенісистки Ястремської

Незалежний суд зняв дискваліфікацію з української тенісистки Ястремської

Незалежний трибунал зняв звинувачення в умисному прийомі забороненого препарату з української тенісистки Даяни Ястремської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації тенісу України.

"Під час слідства було встановлено, що допінг потрапив в організм нашої тенісистки через недбалість. Таким чином, Даяна може повернутися в тенісний тур! На жаль, виступити на Уїмблдоні Ястремській вже не вдасться, адже сітки були закриті вчора. Однак Даяна вже номінована в Олімпійську збірну на Ігри в Токіо! Вітаємо Даяну і бажаємо високих результатів!", - наголошується в повідомленні.

Незалежний суд зняв дискваліфікацію з української тенісистки Ястремської 01

Нагадаємо, 22 грудня 2020 року Даяні Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, після чого тенісистку тимчасово відсторонили від змагань.

У рейтингу найкращих тенісисток Ястремська посідає 37 місце. Серед українських тенісисток вище Ястремської в рейтингу тільки Еліна Світоліна.

Читайте також: Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу

Автор: 

теніс (124) допінг-контроль (242) Ястремська (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Не виноватая я, он сам пришел!" (С)
Так получается?
показати весь коментар
22.06.2021 22:28 Відповісти
Он принял допинг и сам пришёл, она не знала и соснула
показати весь коментар
23.06.2021 08:21 Відповісти
Чого ж зразу оральний шлях. Є інші способи рідинного обміну між дружніми організмами
показати весь коментар
02.08.2021 15:50 Відповісти
С неё надо не только дисквалификацию, а вообще всё снять.
показати весь коментар
22.06.2021 22:59 Відповісти
Типа перепутала с витаминкой...баночки рядрм стояли и похожие..
показати весь коментар
22.06.2021 23:07 Відповісти
Трибунал? Ахренеть
показати весь коментар
22.06.2021 23:11 Відповісти
Кстати, может кто-то забыл, но Ястремская учавствовала в 2019 году в теннисном турнире «Кубок Кремля»
https://cdn.kremlincup.ru/media/about/W-M-Rus_20191111161703__08a1053c_20191111161940__6f13184c.pdf
показати весь коментар
23.06.2021 01:10 Відповісти
Читаешь коменты и понимаешь,как богата наша земля на ублюдков
показати весь коментар
23.06.2021 08:54 Відповісти
....офигеть какой уровень отмазки)))))) а парень хоть в доле))))
показати весь коментар
05.08.2021 16:39 Відповісти
 
 