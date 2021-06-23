Незалежний суд зняв дискваліфікацію з української тенісистки Ястремської

Незалежний трибунал зняв звинувачення в умисному прийомі забороненого препарату з української тенісистки Даяни Ястремської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації тенісу України.

"Під час слідства було встановлено, що допінг потрапив в організм нашої тенісистки через недбалість. Таким чином, Даяна може повернутися в тенісний тур! На жаль, виступити на Уїмблдоні Ястремській вже не вдасться, адже сітки були закриті вчора. Однак Даяна вже номінована в Олімпійську збірну на Ігри в Токіо! Вітаємо Даяну і бажаємо високих результатів!", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня 2020 року Даяні Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, після чого тенісистку тимчасово відсторонили від змагань.

У рейтингу найкращих тенісисток Ястремська посідає 37 місце. Серед українських тенісисток вище Ястремської в рейтингу тільки Еліна Світоліна.

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