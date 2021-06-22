Беларусь не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов и наркотрафика, - Лукашенко

Захвативший власть в стране Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?" - заявил Лукашенко.

Смотрите: Белорусские пограничники убирают веником контрольно-следовую полосу, после намеренного пропуска нелегалов в Литву. ВИДЕО

"Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно", - добавил белорусский диктатор.

Читайте: Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью