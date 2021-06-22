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Білорусь не буде захищати Європу від мігрантів-нелегалів і наркотрафіку, - Лукашенко

Білорусь не буде захищати Європу від мігрантів-нелегалів і наркотрафіку, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні вони (країни Заходу) зчинили виття. Ах, білоруси їх не захищають. В Литву, Латвію і в Польщу кинулися тисячі і тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу. Так і хочеться запитати, ви що там, очманіли взагалі? Ви проти нас розв'язали гібридну війну і вимагаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?" - заявив Лукашенко.

"Ви нас інформаційно душите, методично і колективно. Руйнуєте, намагаєтеся вбити нашу економіку і чекаєте, що ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів, як і раніше, на захист ваших геополітичних інтересів? Тільки божевільні можуть так думати і розраховувати на нашу підтримку. Боремося проти цього зла, як можемо. Хочете, щоб ми, як раніше, боролися, робіть у цьому напрямку кроки, а не намагайтеся нас задушити. Це безперспективно", - додав білоруський диктатор.

Читайте також: Литва звинуватила владу Білорусі в переправленні нелегальних мігрантів

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) нелегали (383)


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Топ коментарі
+34
Дебил. Больше нечего сказать.
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22.06.2021 23:13
+32
колхозник совсем кукушкой тронулся
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22.06.2021 23:14
+18
Гаплык будет теперь ЕС. Баька от них отказался!
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22.06.2021 23:20
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а шо, кордону немає з Європою?
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22.06.2021 23:12 Відповісти
немає рову з крокодилами. минулого тижня була стаття, що литва має малу частку забору, і має проблему - велика частина кордону це вода. збираються будувати далі, де немає води.
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23.06.2021 00:06 Відповісти
Насколько всем известно весь этот трафик идёт из Рашки, вот и ответ кто угрожает)))
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23.06.2021 00:46 Відповісти
Через Україну також. Мєнтовка на цьому нєхіло зароБЛЯє.
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23.06.2021 02:46 Відповісти
Им пох, они возглавят оба трафика! Наркота и мигранты потекут рекой)
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23.06.2021 01:30 Відповісти
Европа отгородится от Беларуси "железным занавесом" и все эти черножопые нищеброды и наркота останутся в Беларуси. И всем будет счастье!
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23.06.2021 04:38 Відповісти
Дебил. Больше нечего сказать.
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22.06.2021 23:13 Відповісти
Просто закроют границу с Беларусью...
НО возможно таракан именно этого и добивается - думает, что если не пойдут на поводу, то хотя бы перекроют границу белорусам - те свалить не смогут, ни к ним на подмогу не смогут приехать
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22.06.2021 23:49 Відповісти
колхозник совсем кукушкой тронулся
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22.06.2021 23:14 Відповісти
Кукушка сдохла
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23.06.2021 00:26 Відповісти
ЕС доб'ється справжньої війни. Бувши на Майдані, навіть гадки не мала, що вони будуть такі кровожерливі до білоруського народу, це неприкриті фашисти. А Лукашенко -- герой, що б тут не писали.
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23.06.2021 08:05 Відповісти
Ты, главное, уколы не пропускай. Попустить...
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23.06.2021 09:10 Відповісти
Тобі видніше, уколіст.
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23.06.2021 10:25 Відповісти
... А Лукашенко -- герой, що б тут не писали...
------------------------


Даже удивительно, что Вы ещё не подписаны на Джамала. Надо держаться своих дебилов, Ксюха. Вместе вы сила!
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23.06.2021 09:46 Відповісти
Це вам, "спадариня", по дорозі з дебілами, -- прикро, що вас сила-силенна, аж 73%.
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23.06.2021 10:20 Відповісти
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23.06.2021 10:38 Відповісти
У нас тоже некоторые считали януковича хероем пока мыролюбец х-ло не оттяпал Крым и часть Донбасса в Вашем случае тот же мыролюбец проглотит всю Белорусь и сколько лет Украина как Вы говорите просит ее окупировать натовскими войсками ну никак они не приходят фашисты противные
В Вашем случае "И к психиатру не ходи" диагноз сами себе нарисовали
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23.06.2021 11:10 Відповісти
"Хватіт карміть Європу!" (с)
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22.06.2021 23:17 Відповісти
...берорускими креветками, мидиями, ананасами, сырами и т.п.
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22.06.2021 23:51 Відповісти
Беларусь не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов и наркотрафика, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4763
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22.06.2021 23:17 Відповісти
Гаплык будет теперь ЕС. Баька от них отказался!
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22.06.2021 23:20 Відповісти
Украина повинна был солидарна с Европой и закрыть своё воздушное пространство для самолетов с Ирака , которые перевозят нелегалов в Беларусь
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22.06.2021 23:22 Відповісти
иракские борты через Рашку летают
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22.06.2021 23:36 Відповісти
Нет , зачем через парашу ?
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22.06.2021 23:38 Відповісти
Белорусский клоун решил провернуть финт, который проделали турки в начале 2020, когда сначала шантажировали мигрантами, а потом открыли границу...
Думаю сейчас этот номер не пройдет, ЕС тогда формально границ не закрывала и законодательно была открыта для беженцев. Сейчас в связи с пандемией, границы прекрыты, кроме того, там граница не с Болгарией, а с Польшей, Литвой и Латвией, те не дадут на себе кататься любителям рускага мира - они тупо перекроют границу и вообще хрен кого будут впускать!
Как результат: поток как мигрантов, так и белорусов пойдет через Украину у которой безвизовый режим, а значит контроль границы слабее (по крайней мере так будут думать)
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23.06.2021 00:01 Відповісти
да ради Бога, принимай их у себя в фазендах)
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22.06.2021 23:32 Відповісти
вони їх пропускають в Європу.
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23.06.2021 00:07 Відповісти
у каждого бальшога хитлера, возле ширинки
всегда крутитца свой карманный муSSолини
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22.06.2021 23:33 Відповісти
картофельный ким чен ын
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22.06.2021 23:36 Відповісти
_Поганка бледная вместе с путлером вообще-то прямо угрожают обеспокоенным болтунам! В переводе с поганского евромещанам сказали: мы снова устроим вам наводнение беженцами, а сверху завалим ваш теремок наркотой по крышу.
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22.06.2021 23:37 Відповісти
Они теперь сами будут наркоту перевозить и нелегалов по всему миру собирать и отправлять в Европу, шизик наносит ответный удар😁
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22.06.2021 23:39 Відповісти
Так вот чем " зарабатывал" гауляйтер минский.. на наркотрафике и нелегалах... Напугал Ежа голой ср-кой. Единственная санкция от Лукашенко это запрет поставки бульбы в страны ЕС...
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22.06.2021 23:40 Відповісти
Не так. Это он теперь этим ХОЧЕТ зарабатывать. За неимением лучшего.
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22.06.2021 23:59 Відповісти
Так нелегали завжди перли через Білорусь - що негри що в"єтнамці що араби! На базі колишньої РЛС загоризонтної (під Любечем) ще років п"ятнадцять тому планували відкрить центр для затриманих нелегалів!
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23.06.2021 04:00 Відповісти
Справжня санкція для європейців буде, коли вони нарешті таки запхають Білорусь до раші, і ми також відчуємо на своїй шкурі. Лукашенко обіцяв, що з їхнього кордону танки не підуть в Україну, і йому можна вірити. Але якщо західним партнерам таки вдасться з нашою допомогою запхати білорусів до раші, тоді вже нам начувайся, і не тільки нам.
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23.06.2021 08:17 Відповісти
"...йому можна вырити..."
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23.06.2021 09:14 Відповісти
Так, Лука -- це людина, на яку українцям можна було покладатися до удару в спину.
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23.06.2021 10:32 Відповісти
Его обещаниям 3 копейки в базарный день. Типа он там что то решает. Путин просто разрешает ему пока править в этом протекторате, пока он ищет замену и место для проживания для минского генерал губернатора Луки Бульбашского и его отпрыска Коли.. И по танкам там будет решать Путин а не Лука.. И нам нужно понимать эту ситуацию. Те кто думают иначе просто выдают желаемое за действительное.
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23.06.2021 11:00 Відповісти
Бульбяний сцарь теж бажає дурь толкати, як ху#ло???
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22.06.2021 23:42 Відповісти
В Европе появилась своя северная корея.
Осталось только подогнать идеи чучхе под реалии Белорусии.
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22.06.2021 23:46 Відповісти
Priamyje reisi s Iraka Minsk zdelal i teper govorit pro nelegalov.Tak konecno ix budet tem boleje etot bandit sam etu sxemu pridumal, pogranicniki soprovazdajet nelegalov do granici.Vot za eto pojdut ecio sankciji dlia rezima.MI s teroristom nebudem govorit
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22.06.2021 23:49 Відповісти
Лука Мудищев заявляет что он как бы значимый для Европы
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22.06.2021 23:49 Відповісти
_Мал клоп, да вонюч чрезвычайно. Всего одна маленькая гайка, брошенная в двигатель, может его угробить. А у путлера своих гаек на Западе на ключевых узлах до немало...
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22.06.2021 23:57 Відповісти
В 2014 г. "..что Евросоюз выделит Беларуси и Украине 11 миллионов евро для обустройства границы. В рамках проекта СУРКАП-2 Беларусь в общей сложности получит более трёх миллионов евро. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, для органов пограничной службы Беларуси приобретены 2 катера, 11 портативных тепловизоров и 5 полноприводных автомобилей. Бюджет второй фазы проекта составляет порядка 5 млн евро ".
2019 г. "Посол ФРГ в Минске подписал соглашение с ПРООН в Беларуси о предоставлении РБ 1,5 млн долларов для защиты ее границы от попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов."
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22.06.2021 23:58 Відповісти
Пора эти деньги затребовать обратно.
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23.06.2021 02:17 Відповісти
100%. Просто в таракана рот зайнятий членом путіна . Тільки зглотне - одразу й затребує . Лука такий .
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23.06.2021 07:11 Відповісти
Истерика и шантаж. Примитивно. Ещё больше люлей обгребёт в результате.
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22.06.2021 23:58 Відповісти
2012 г.
Отвечая на вопросы белорусских парламентариев, он сообщил, что поручил главе Госпогранкомитета Игорю Рачковскому "идти в Брюссель и просить деньги на охрану границы".
"Мы деньги тратим, не один миллион долларов в год, а они нам еще и санкции", - выразил свое возмущение белорусский лидер, слова которого цитирует ИТАР-ТАСС. Во время рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко по этому поводу заявил, что когда контроль на выезд в ЕС из Беларуси был ослаблен - "на Западе получили целую волну мигрантов из Афганистана, Пакистана и Азии".
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23.06.2021 00:07 Відповісти
Что будет делать Беларусь с этими эмигрантами , когда ЕС отправлять их обратно ?
Как ?
Вот в Дании был такой случай , бели беженцы с России , им дали отказ на политическое убежище в Дании, но за это время , как дело рассматривали у них родился сын в Дании и они не хотели его записывать в посольстве России в гражданство России , и Россия их не хотела из за этого ребёнка принимать , мол он не наш гражданин , а родителей без ребёнка не могли отправить .
Дания подала в суд на Россию и суд обязал Россию принять их разом с их сыном , так как при рождении ребёнок получает гражданство родителей .
Вот если суд решит , что беженцы пришли с Беларусь и их обратно обязана принят Беларусь , что будете делать в Беларусь с ними ?
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23.06.2021 00:21 Відповісти
Я знаю что будут делать беженцы с белорусами! Их будут насиловать беженцы а в ответ белорусы будут дарить им цветочки!
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23.06.2021 06:14 Відповісти
Ix v Irak obratno vyslet,posle 6 mesiacev kogda obsudit dat li ubezyce.Irake tam vojni net, kakix to pricin ne vernut netu.Konecno ix nemalo pobezit v zapadnuju Evropu poskolku vet ix neoxraniajet po zakonu i te paprobujet ujexat dalse za to vremia.
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23.06.2021 07:00 Відповісти
В Дании уже беженцам не дают ПМЖ , только временный , когда будет возможность вернут обратно на родину строит своё государство. Пускай в Литве тоже так делают .
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23.06.2021 10:22 Відповісти
Якщо біженцям на їхній землі загрожує війна, то вони по міжнародним правилам можуть отримати тимчасовий притулок (у Польщі було 1 рік), якщо потім в продовженні притулку країна перебування їм відмовляє, вони мають право просити в другій країні. Якщо й друга відмовить, то вже третя зобов'язана їх прийняти (зі слів бувалих емігрантів).
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23.06.2021 10:44 Відповісти
Kakaja voina idiot Irake?Vot Siriji i LIbiji tam s etimi sloznej i afganistanci kazetsia,a drugim u nas otkazyvajet.Ecio tam jest u nas Sri lanka,pakistanci,tadziki i kirgizi s etimi takze mozno vernut konecno potom vycytajet s Belorus,tam razberatsia nebudet arestujet ix dengi xot i posolstva
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23.06.2021 12:06 Відповісти
Ix jest deneg sanatorija ili Portu,nasi uze vozbudili delo po etomu povodu i jesli sud skazet vozmesti ucerb,a eto on skazet,tak i budet.Tak prodadut i vozmut dengi so vsemi procentami.Ecio i sankciji dobavim ot vsego ES
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23.06.2021 12:24 Відповісти
Tak nedajut takim,ja posmotrel sirijcam dajut tam mozet realno idiot vojna no ix tut malo vsego mozet 100.I ix cel vsio taki jest Germanija ili drugije strani gde platit bolsije posobyje,oni konecno budet probyvat tam popast uze s Litvi.Mi nemozem ix zakrit po zakonu ES,oni imejet pravo guliat Litve gde xocet,vot eto ploxo
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23.06.2021 12:10 Відповісти
Ударим автопробегом по бездорожью
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23.06.2021 00:56 Відповісти
Ай дурбыцал: это же явно явка с повинной в Гаагу.
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23.06.2021 02:16 Відповісти
Лука визнав, що Біларусь прохідний двір для наркоти і нелегалів.
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23.06.2021 02:26 Відповісти
Ну конечно все нелегалы и наркотрафик идут через Лаптестан! А у Белорусов есть граница с лаптестаном? Отож!
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23.06.2021 06:15 Відповісти
так и слышу все эти слова от "Ника и Майка" )))
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23.06.2021 02:46 Відповісти
Только бизнес и ничего личного. . Приглашения батьки к сотруднечеству наркотрафика и нелегалов. За что боролись на то и напоролись. Закрыть границу Запад не сможет это по сути шелковый путь в Европу через Россию. Украину то отодвинули в сторону с пути. Доигрались с санкциями.
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23.06.2021 04:55 Відповісти
Задушить таки Білорусь економіку великої сімки . Задавить санкціями . Бугага-гага
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23.06.2021 06:41 Відповісти
Фантомас разбушевался.
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23.06.2021 06:43 Відповісти
Это уже было. Старому обмудку нечем удивить.
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23.06.2021 07:08 Відповісти
Таракан уссатый о таком кричал Европе еще в1998году
схема проста
мацкали дают оружие-Таракан отдает его Венесуэле и Колумбии-
взамен получает кокс и другую лабуду-часть отдает мацкалям-часть направляет в Европу
Мацкали-"нас тут нет"-Таракан с деньгами
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23.06.2021 07:31 Відповісти
Иными словами будет способствовать, вот за это усатого и опустят по полной.
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23.06.2021 07:45 Відповісти
Читаем = Я вам регулярно теперь буду поставлять мигрантов и наркоту 😁😁😁😁😁
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23.06.2021 07:48 Відповісти
ну так все у тебя и осядут
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23.06.2021 07:54 Відповісти
Ну не зашчышчай. Оставляй их у себя - пускай вкалывают за бесплатно на твоих заводах. Проезд назад отработают, и тебе помогут...
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23.06.2021 07:58 Відповісти
Наркота і нелегали залишаються в Білорусії, ібо нєфіг.
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23.06.2021 08:15 Відповісти
В ЕС пока никто не вопит. И кто сказал что ЕС пропустит нелегалов? Все они останутся в БССР
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23.06.2021 09:18 Відповісти
... И кто сказал что ЕС пропустит нелегалов?...
---------------------
Ну, как бы, нелегалы на то и нелегалы, чтобы не через пункты пропуска ходить через границу.
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23.06.2021 09:33 Відповісти
Как только вижу в комментариях что-то типа: "Я не поклонник Лукашенко, но..." или "Я не поклонник Путина, но...", дальше можно не читать...
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23.06.2021 09:22 Відповісти
а будете, суки, выеживатся, я, великий и ужасный лукашеску, еще и Землю перестану вращать! вот тогда вы у меня попляшете!
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23.06.2021 09:11 Відповісти
А еще от пришельцев, зомби и снежного человека.
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23.06.2021 09:30 Відповісти
кто слушает плешивое куйло тот потом становится лукашенкой
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23.06.2021 09:53 Відповісти
А хто слухає тільки одну сторону, той голосує за зе.
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23.06.2021 10:51 Відповісти
У деда крыша сьехала окончательно..
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23.06.2021 10:27 Відповісти
кто-нибудь... дайте придурку селедки.....
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23.06.2021 11:51 Відповісти
це ж погрози завалити європу контрабандою та нелегалами.
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23.06.2021 12:06 Відповісти
 
 