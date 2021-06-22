Білорусь не буде захищати Європу від мігрантів-нелегалів і наркотрафіку, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні вони (країни Заходу) зчинили виття. Ах, білоруси їх не захищають. В Литву, Латвію і в Польщу кинулися тисячі і тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу. Так і хочеться запитати, ви що там, очманіли взагалі? Ви проти нас розв'язали гібридну війну і вимагаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?" - заявив Лукашенко.

"Ви нас інформаційно душите, методично і колективно. Руйнуєте, намагаєтеся вбити нашу економіку і чекаєте, що ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів, як і раніше, на захист ваших геополітичних інтересів? Тільки божевільні можуть так думати і розраховувати на нашу підтримку. Боремося проти цього зла, як можемо. Хочете, щоб ми, як раніше, боролися, робіть у цьому напрямку кроки, а не намагайтеся нас задушити. Це безперспективно", - додав білоруський диктатор.

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