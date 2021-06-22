Білорусь не буде захищати Європу від мігрантів-нелегалів і наркотрафіку, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Сьогодні вони (країни Заходу) зчинили виття. Ах, білоруси їх не захищають. В Литву, Латвію і в Польщу кинулися тисячі і тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу. Так і хочеться запитати, ви що там, очманіли взагалі? Ви проти нас розв'язали гібридну війну і вимагаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?" - заявив Лукашенко.
"Ви нас інформаційно душите, методично і колективно. Руйнуєте, намагаєтеся вбити нашу економіку і чекаєте, що ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів, як і раніше, на захист ваших геополітичних інтересів? Тільки божевільні можуть так думати і розраховувати на нашу підтримку. Боремося проти цього зла, як можемо. Хочете, щоб ми, як раніше, боролися, робіть у цьому напрямку кроки, а не намагайтеся нас задушити. Це безперспективно", - додав білоруський диктатор.
Будь ласка, зачекайте...
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НО возможно таракан именно этого и добивается - думает, что если не пойдут на поводу, то хотя бы перекроют границу белорусам - те свалить не смогут, ни к ним на подмогу не смогут приехать
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Даже удивительно, что Вы ещё не подписаны на Джамала. Надо держаться своих дебилов, Ксюха. Вместе вы сила!
В Вашем случае "И к психиатру не ходи" диагноз сами себе нарисовали
Думаю сейчас этот номер не пройдет, ЕС тогда формально границ не закрывала и законодательно была открыта для беженцев. Сейчас в связи с пандемией, границы прекрыты, кроме того, там граница не с Болгарией, а с Польшей, Литвой и Латвией, те не дадут на себе кататься любителям рускага мира - они тупо перекроют границу и вообще хрен кого будут впускать!
Как результат: поток как мигрантов, так и белорусов пойдет через Украину у которой безвизовый режим, а значит контроль границы слабее (по крайней мере так будут думать)
всегда крутитца свой карманный муSSолини
Осталось только подогнать идеи чучхе под реалии Белорусии.
донемало...
2019 г. "Посол ФРГ в Минске подписал соглашение с ПРООН в Беларуси о предоставлении РБ 1,5 млн долларов для защиты ее границы от попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов."
Отвечая на вопросы белорусских парламентариев, он сообщил, что поручил главе Госпогранкомитета Игорю Рачковскому "идти в Брюссель и просить деньги на охрану границы".
"Мы деньги тратим, не один миллион долларов в год, а они нам еще и санкции", - выразил свое возмущение белорусский лидер, слова которого цитирует ИТАР-ТАСС. Во время рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко по этому поводу заявил, что когда контроль на выезд в ЕС из Беларуси был ослаблен - "на Западе получили целую волну мигрантов из Афганистана, Пакистана и Азии".
Как ?
Вот в Дании был такой случай , бели беженцы с России , им дали отказ на политическое убежище в Дании, но за это время , как дело рассматривали у них родился сын в Дании и они не хотели его записывать в посольстве России в гражданство России , и Россия их не хотела из за этого ребёнка принимать , мол он не наш гражданин , а родителей без ребёнка не могли отправить .
Дания подала в суд на Россию и суд обязал Россию принять их разом с их сыном , так как при рождении ребёнок получает гражданство родителей .
Вот если суд решит , что беженцы пришли с Беларусь и их обратно обязана принят Беларусь , что будете делать в Беларусь с ними ?
схема проста
мацкали дают оружие-Таракан отдает его Венесуэле и Колумбии-
взамен получает кокс и другую лабуду-часть отдает мацкалям-часть направляет в Европу
Мацкали-"нас тут нет"-Таракан с деньгами
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Ну, как бы, нелегалы на то и нелегалы, чтобы не через пункты пропуска ходить через границу.