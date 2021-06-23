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Украинец погиб в Турции, катаясь на гидроцикле, - СМИ

Украинец погиб в Турции, катаясь на гидроцикле, - СМИ

Трагедия произошла в Кемере. Гидроцикл, на котором катался 28-летний мужчина, лоб в лоб столкнулся с еще одним гидроциклом.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, имя погибшего - Виталий Галушко.

Издание утверждает, что он взял в аренду гидроцикл. Второй гидроцикл взяли напрокат украинские туристы Александр и Юлия. Через некоторое время транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Спасатели помогли украинцам выбраться на берег. Виталий после падения с гидроцикла был без сознания. Его доставили в ближайшую больницу. Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

Причины столкновения гидроциклов выясняет полиция.

Смотрите: Момент гибели женщины, пытавшейся перейти восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО регистратора

Автор: 

смерть (9216) туризм (1543) Турция (3379) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+21
Це ось реально новина?! Цензор, ти з глузду з'їхав
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23.06.2021 02:38
+10
чувак сидит в окопе, и тут читает что бубочка развлеклся на гидроцикле...
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23.06.2021 03:15
+4
Боевой диван еще не протер, воин?
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23.06.2021 07:31
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Погиб в больнице, а не катаясь.
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23.06.2021 02:23 Ответить
Вполне возможно.. тоже слышал какое там отношение и действия к простым смертным... А цензор недавно новость пропустил, где турок убил украинскую девушку выбросив её из окна(есть видео и.т.д)
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23.06.2021 06:03 Ответить
Це ось реально новина?! Цензор, ти з глузду з'їхав
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23.06.2021 02:38 Ответить
Це - парна новина до іншої, де перепоховали скіфського воїна. А над дибілом хто насипле високу могилу?
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23.06.2021 06:13 Ответить
дебил, лучше бы коцапа зашкварил. но бубочка вещал косить от защиты родины
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23.06.2021 03:09 Ответить
чувак сидит в окопе, и тут читает что бубочка развлеклся на гидроцикле...
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23.06.2021 03:15 Ответить
Боевой диван еще не протер, воин?
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23.06.2021 07:31 Ответить
галушко - это какой-то анекот. а ниче что чуваки сидят под огнем снайперов сейчас? катайся дальше...
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23.06.2021 03:19 Ответить
факт - передовая с расосисткофашистской бухой солдатнёй более безопасное место, чем вся Украина и курорты Турции, ибо только в ДТП в Украине, каждый день, погибает 7-10 человек в ДЕНЬ!!! и в эту статистику не попадают те, кто умер вследствии ДТП уже по дороге или в больнице!
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23.06.2021 04:37 Ответить
а ниче шо на туроцкотатарских курортах слегка не столько как на фронте? а ниче шо на шосседорогах тоже не столько?
в Китае вон каждый день от смога 5000 дохнет, а в Бельгии - 2 - Бельгия в 2500 раз безопасней. "математик" ты эйнштейнонобелевский
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23.06.2021 07:49 Ответить
для кетая 5000 это как для Украины "какая-то муха сдохла"
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23.06.2021 10:50 Ответить
Сам то ти під яким "снайперським вогнем" сидиш, окрім "вогню" адміна по твоєму бойовому дивану?
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23.06.2021 06:54 Ответить
- не пересчитать погибших, пропавших без вести на курортах Турции...
"В Турции всё есть..." (с) и даже дверь "на тот свет".
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23.06.2021 05:22 Ответить
Это стеб или всерьез?Кстати,это "в Греции все есть",если уж помечено,что ээто цитата.
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23.06.2021 08:22 Ответить
да. в Греции. Но турки ближе этнически к грекам нежели мы так. что литературный герой и автор могли бы гостя и турком обозвать...
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23.06.2021 09:06 Ответить
В Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц родом из Сум, которая несколько лет жила в Стамбуле с местным мужчиной.

Как пишут турецкие СМИ, пара ужинала в ресторане, возвращаясь домой, ссорились в такси из-за ревности.

Камера безопасности зафиксировала, как пара зашла домой. Через некоторое время девушка выпала с балкона пятого этажа. По словам ее сожителя, они действительно поссорились. Он пошел в туалет, когда вышел, девушка висела на перилах балкона, вроде бы хотела напугать. Он начал снимать это на телефон.
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23.06.2021 06:06 Ответить
Така була хороша українка! Сра-як-там-далі?
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23.06.2021 06:15 Ответить
Пер по зустрічній полосі?
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23.06.2021 06:38 Ответить
Не виконав вимоги знаку 2.1
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23.06.2021 06:55 Ответить
Мавзолейного быдла сдохло от Ковида что тихий ужос,каже известный российский дядька Леонид Гозман,а вы про какого то квадроциклиста плачете наглотавшегося пиваса...
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23.06.2021 06:46 Ответить
"Опустела без тебя Земля..."
Планета перенаселена.
Стало тесно на Земле.
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23.06.2021 07:11 Ответить
"Парезвились"! Бачив не раз, як такі "катаються"! "Самий ШИК" - вийти "в лоб" на інший гідроцикл, а прямо перед ним закласти віраж і піти вбік, щоб хвилею відкинуло "супротивника" чи перевернуло. Особливо часто таке ********** робить, "на груди прийнявши" . Але тоді "Глазомер нарушается". Прямо як в цьому випадку!
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23.06.2021 07:52 Ответить
Ну, катался , несчастный случай, погиб -при чем тут жирный шрифт?
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23.06.2021 08:10 Ответить
Новость из категории "Срочно и важно"!
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23.06.2021 08:48 Ответить
Катался, как привык в Украине- без правил. Вот и докатался.
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23.06.2021 09:13 Ответить
Мене не здивує коли за трупом бубочка виділить спец рейс.
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23.06.2021 08:47 Ответить
как можно в море столкнуться ))
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23.06.2021 11:18 Ответить
Есть прок от таких новостей, если подавать их с акцентом на необходимость соблюдать технику безопасности.
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23.06.2021 12:48 Ответить
Нада проста пєрєстать сталкиватся .
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23.06.2021 13:35 Ответить
Не свернул...
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23.06.2021 21:47 Ответить
 
 