Украинец погиб в Турции, катаясь на гидроцикле, - СМИ

Трагедия произошла в Кемере. Гидроцикл, на котором катался 28-летний мужчина, лоб в лоб столкнулся с еще одним гидроциклом.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, имя погибшего - Виталий Галушко.

Издание утверждает, что он взял в аренду гидроцикл. Второй гидроцикл взяли напрокат украинские туристы Александр и Юлия. Через некоторое время транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Спасатели помогли украинцам выбраться на берег. Виталий после падения с гидроцикла был без сознания. Его доставили в ближайшую больницу. Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

Причины столкновения гидроциклов выясняет полиция.

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