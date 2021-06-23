Украинец погиб в Турции, катаясь на гидроцикле, - СМИ
Трагедия произошла в Кемере. Гидроцикл, на котором катался 28-летний мужчина, лоб в лоб столкнулся с еще одним гидроциклом.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, имя погибшего - Виталий Галушко.
Издание утверждает, что он взял в аренду гидроцикл. Второй гидроцикл взяли напрокат украинские туристы Александр и Юлия. Через некоторое время транспортные средства столкнулись лоб в лоб.
Спасатели помогли украинцам выбраться на берег. Виталий после падения с гидроцикла был без сознания. Его доставили в ближайшую больницу. Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.
Причины столкновения гидроциклов выясняет полиция.
Топ комментарии
+21 Константин Горда
показать весь комментарий23.06.2021 02:38
+10 Vadym Tsyrkalyuk
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+4 Гарри Гарриссон #482664
показать весь комментарий23.06.2021 07:31
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в Китае вон каждый день от смога 5000 дохнет, а в Бельгии - 2 - Бельгия в 2500 раз безопасней. "математик" ты эйнштейнонобелевский
"В Турции всё есть..." (с) и даже дверь "на тот свет".
Как пишут турецкие СМИ, пара ужинала в ресторане, возвращаясь домой, ссорились в такси из-за ревности.
Камера безопасности зафиксировала, как пара зашла домой. Через некоторое время девушка выпала с балкона пятого этажа. По словам ее сожителя, они действительно поссорились. Он пошел в туалет, когда вышел, девушка висела на перилах балкона, вроде бы хотела напугать. Он начал снимать это на телефон.
Планета перенаселена.
Стало тесно на Земле.