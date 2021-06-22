Момент гибели женщины, пытавшейся перейти восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО регистратора

ДТП, которое произошло на проспекте Победы в Киеве в ночь на вторник, 22 июня, попало в поле зрения авторегистратора.

Как информирует Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

На записи видно, что автомобиль на большой скорости сбивает женщину, находившуюся в левой крайней полосе. От удара она несколько раз переворачивается в воздухе, падает с большой высоты на асфальт и продолжает катиться еще несколько метров по дороге.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Напомним, в ночь на вторник, 22 июня, женщина решила перебежать восемь полос движения транспорта на проспекте Победы в Киеве и попала под колеса автомобиля Skoda Octavia, шансов выжить у нее не было.

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