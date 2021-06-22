Момент гибели женщины, пытавшейся перейти восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО регистратора
ДТП, которое произошло на проспекте Победы в Киеве в ночь на вторник, 22 июня, попало в поле зрения авторегистратора.
Как информирует Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице dtp.kiev.ua в Telegram.
На записи видно, что автомобиль на большой скорости сбивает женщину, находившуюся в левой крайней полосе. От удара она несколько раз переворачивается в воздухе, падает с большой высоты на асфальт и продолжает катиться еще несколько метров по дороге.
Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Напомним, в ночь на вторник, 22 июня, женщина решила перебежать восемь полос движения транспорта на проспекте Победы в Киеве и попала под колеса автомобиля Skoda Octavia, шансов выжить у нее не было.
Топ комментарии
+39 AV77
показать весь комментарий22.06.2021 14:55
+31 Ned Stark
показать весь комментарий22.06.2021 14:57
+28 Алексей Иванович #361728
показать весь комментарий22.06.2021 15:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
предыдущий комментатор его и имел ввиду, скорее всего
Водилу жаль
Клікбейчики срані