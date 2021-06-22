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Новости Видео ДТП
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Момент гибели женщины, пытавшейся перейти восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО регистратора

ДТП, которое произошло на проспекте Победы в Киеве в ночь на вторник, 22 июня, попало в поле зрения авторегистратора.

Как информирует Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

На записи видно, что автомобиль на большой скорости сбивает женщину, находившуюся в левой крайней полосе. От удара она несколько раз переворачивается в воздухе, падает с большой высоты на асфальт и продолжает катиться еще несколько метров по дороге.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Напомним, в ночь на вторник, 22 июня, женщина решила перебежать восемь полос движения транспорта на проспекте Победы в Киеве и попала под колеса автомобиля Skoda Octavia, шансов выжить у нее не было.

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ДТП (7673) Киев (25521) смерть (9223)


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Топ комментарии
+39
схоже на самогубство
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22.06.2021 14:55
+31
Нашкодила дурепа, яка дорогу перебігала, а водію зараз доведеться докласти зусиль, щоб цапом-відбувайлом не стати!
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22.06.2021 14:57
+28
Так она не перебегала, а стояла на полосе движения...
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22.06.2021 15:02
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Страница 2 из 2
Вы не правы. Дорожные условия были нормальными. Это если бы туман, дождь, скользкое покрытие и т.д., тогда ваше замечание было бы верным.
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22.06.2021 15:44 Ответить
я же вам привёл пункт правил про темное время суток!!
предыдущий комментатор его и имел ввиду, скорее всего
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22.06.2021 16:00 Ответить
Жалко машину
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22.06.2021 15:27 Ответить
Ничему жизнь не учит тупое пешеходное стадо, хотя подобные новости каждую неделю..
Водилу жаль
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22.06.2021 15:49 Ответить
оба участника есть люди. Неизвестно что заставило женщину выйти на дорогу и что заставило водилу так гнать.
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22.06.2021 16:12 Ответить
Чужой опыт никого ничему не учит, жаль!
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22.06.2021 17:09 Ответить
как по мне, человек не пытался перебежать, а просто ВЫШЕЛ на дорогу. посмотрите на повторе куда направлены его стопы. имхо, суицид.
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22.06.2021 15:50 Ответить
пешеход делает шаги навстречу машине. это хорошо видно на записи
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22.06.2021 15:50 Ответить
Кстати да..
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22.06.2021 16:40 Ответить
Це або вона була "невменяєма", або самогубство. Але, в будь якому випадку швидкість ОГО!!!
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22.06.2021 15:52 Ответить
Чесно, я б її не побачив
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22.06.2021 16:02 Ответить
Скажіть будь ласка. НАВІЩО ЦЕ НА ЦЕНЗОР НЕТ!? Це така важлива новина? Вона впливає на суспільство якось? На повсякденне життя?

Клікбейчики срані
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22.06.2021 16:43 Ответить
Это подпитка для любителей тревожных новостей. Все идет по плану.
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22.06.2021 16:56 Ответить
Проверяется температура общества. На таких новостях сразу видно насколько успешно идёт обыдление населения.
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22.06.2021 18:44 Ответить
На видео видно что фигура погибшей строго вертикально стоит или идет по дорожной полосе, что совсем не характерно для перебегающего дорогу человека.
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22.06.2021 17:28 Ответить
Автомобіль летів а не їхав швидкість, явно не 60. Схоже вона зовсім невспіла зреагувати
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22.06.2021 20:02 Ответить
Как она может перебежать, если видит в трёх рядах приближающиеся машины ?
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22.06.2021 18:43 Ответить
вона стояла і чекала , коли проїдуть автомобілі, просто влетівший в неї автомобіль рухався зі швидкістю більш ніж 120 км. за годину
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22.06.2021 20:04 Ответить
тьі по ролику скорость вьічислил?
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22.06.2021 20:09 Ответить
Редко с тобой соглашаюсь но здесь ты прав. Принять за адекватную её сложно на 8-ми!!!! полосной дороге. На такой дороге даже подготовленный спортсмен имеет мало шансов перейти или перебежать дорогу, тем более ночью. Я уже не говорю про то что это не пешеходный переход вообще.
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23.06.2021 08:57 Ответить
кошкама самоубилсама
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22.06.2021 21:41 Ответить
вышла от отбойника лицом к автомобилю с целью умереть. по победе много камер на столбах, нужно видео оттуда. уверен многие поменяют мнение и про скорость авто и про действия пешехода.
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23.06.2021 07:52 Ответить
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