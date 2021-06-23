Українець загинув у Туреччині, катаючись на гідроциклі, - ЗМІ
Трагедія сталася в Кемері. Гідроцикл, на якому катався 28-річний чоловік, лоб у лоб зіткнувся зі ще одним гідроциклом.
Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, ім'я загиблого - Віталій Галушко.
Видання стверджує, що він взяв у оренду гідроцикл. Другий гідроцикл взяли напрокат українські туристи Олександр і Юлія. Через деякий час транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб.
Рятувальники допомогли українцям вибратися на берег. Віталій після падіння з гідроцикла був непритомний. Його доставили в найближчу лікарню. Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося.
Причини зіткнення гідроциклів з'ясовує поліція.
Топ коментарі
+21 Константин Горда
показати весь коментар23.06.2021 02:38
+10 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар23.06.2021 03:15
+4 Гарри Гарриссон #482664
показати весь коментар23.06.2021 07:31
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в Китае вон каждый день от смога 5000 дохнет, а в Бельгии - 2 - Бельгия в 2500 раз безопасней. "математик" ты эйнштейнонобелевский
"В Турции всё есть..." (с) и даже дверь "на тот свет".
Как пишут турецкие СМИ, пара ужинала в ресторане, возвращаясь домой, ссорились в такси из-за ревности.
Камера безопасности зафиксировала, как пара зашла домой. Через некоторое время девушка выпала с балкона пятого этажа. По словам ее сожителя, они действительно поссорились. Он пошел в туалет, когда вышел, девушка висела на перилах балкона, вроде бы хотела напугать. Он начал снимать это на телефон.
Планета перенаселена.
Стало тесно на Земле.