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Українець загинув у Туреччині, катаючись на гідроциклі, - ЗМІ

Українець загинув у Туреччині, катаючись на гідроциклі, - ЗМІ

Трагедія сталася в Кемері. Гідроцикл, на якому катався 28-річний чоловік, лоб у лоб зіткнувся зі ще одним гідроциклом.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, ім'я загиблого - Віталій Галушко.

Видання стверджує, що він взяв у оренду гідроцикл. Другий гідроцикл взяли напрокат українські туристи Олександр і Юлія. Через деякий час транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб.

Рятувальники допомогли українцям вибратися на берег. Віталій після падіння з гідроцикла був непритомний. Його доставили в найближчу лікарню. Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Причини зіткнення гідроциклів з'ясовує поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські туристи можуть в'їжджати в Грецію із негативним експрес-тестом

Автор: 

смерть (6744) туризм (1561) Туреччина (3499) українці (2537)


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Топ коментарі
+21
Це ось реально новина?! Цензор, ти з глузду з'їхав
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23.06.2021 02:38
+10
чувак сидит в окопе, и тут читает что бубочка развлеклся на гидроцикле...
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23.06.2021 03:15
+4
Боевой диван еще не протер, воин?
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23.06.2021 07:31
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Погиб в больнице, а не катаясь.
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23.06.2021 02:23 Відповісти
Вполне возможно.. тоже слышал какое там отношение и действия к простым смертным... А цензор недавно новость пропустил, где турок убил украинскую девушку выбросив её из окна(есть видео и.т.д)
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23.06.2021 06:03 Відповісти
Це ось реально новина?! Цензор, ти з глузду з'їхав
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23.06.2021 02:38 Відповісти
Це - парна новина до іншої, де перепоховали скіфського воїна. А над дибілом хто насипле високу могилу?
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23.06.2021 06:13 Відповісти
дебил, лучше бы коцапа зашкварил. но бубочка вещал косить от защиты родины
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23.06.2021 03:09 Відповісти
чувак сидит в окопе, и тут читает что бубочка развлеклся на гидроцикле...
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23.06.2021 03:15 Відповісти
Боевой диван еще не протер, воин?
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23.06.2021 07:31 Відповісти
галушко - это какой-то анекот. а ниче что чуваки сидят под огнем снайперов сейчас? катайся дальше...
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23.06.2021 03:19 Відповісти
факт - передовая с расосисткофашистской бухой солдатнёй более безопасное место, чем вся Украина и курорты Турции, ибо только в ДТП в Украине, каждый день, погибает 7-10 человек в ДЕНЬ!!! и в эту статистику не попадают те, кто умер вследствии ДТП уже по дороге или в больнице!
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23.06.2021 04:37 Відповісти
а ниче шо на туроцкотатарских курортах слегка не столько как на фронте? а ниче шо на шосседорогах тоже не столько?
в Китае вон каждый день от смога 5000 дохнет, а в Бельгии - 2 - Бельгия в 2500 раз безопасней. "математик" ты эйнштейнонобелевский
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23.06.2021 07:49 Відповісти
для кетая 5000 это как для Украины "какая-то муха сдохла"
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23.06.2021 10:50 Відповісти
Сам то ти під яким "снайперським вогнем" сидиш, окрім "вогню" адміна по твоєму бойовому дивану?
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23.06.2021 06:54 Відповісти
- не пересчитать погибших, пропавших без вести на курортах Турции...
"В Турции всё есть..." (с) и даже дверь "на тот свет".
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23.06.2021 05:22 Відповісти
Это стеб или всерьез?Кстати,это "в Греции все есть",если уж помечено,что ээто цитата.
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23.06.2021 08:22 Відповісти
да. в Греции. Но турки ближе этнически к грекам нежели мы так. что литературный герой и автор могли бы гостя и турком обозвать...
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23.06.2021 09:06 Відповісти
В Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц родом из Сум, которая несколько лет жила в Стамбуле с местным мужчиной.

Как пишут турецкие СМИ, пара ужинала в ресторане, возвращаясь домой, ссорились в такси из-за ревности.

Камера безопасности зафиксировала, как пара зашла домой. Через некоторое время девушка выпала с балкона пятого этажа. По словам ее сожителя, они действительно поссорились. Он пошел в туалет, когда вышел, девушка висела на перилах балкона, вроде бы хотела напугать. Он начал снимать это на телефон.
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23.06.2021 06:06 Відповісти
Така була хороша українка! Сра-як-там-далі?
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23.06.2021 06:15 Відповісти
Пер по зустрічній полосі?
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23.06.2021 06:38 Відповісти
Не виконав вимоги знаку 2.1
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23.06.2021 06:55 Відповісти
Мавзолейного быдла сдохло от Ковида что тихий ужос,каже известный российский дядька Леонид Гозман,а вы про какого то квадроциклиста плачете наглотавшегося пиваса...
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23.06.2021 06:46 Відповісти
"Опустела без тебя Земля..."
Планета перенаселена.
Стало тесно на Земле.
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23.06.2021 07:11 Відповісти
"Парезвились"! Бачив не раз, як такі "катаються"! "Самий ШИК" - вийти "в лоб" на інший гідроцикл, а прямо перед ним закласти віраж і піти вбік, щоб хвилею відкинуло "супротивника" чи перевернуло. Особливо часто таке ********** робить, "на груди прийнявши" . Але тоді "Глазомер нарушается". Прямо як в цьому випадку!
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23.06.2021 07:52 Відповісти
Ну, катался , несчастный случай, погиб -при чем тут жирный шрифт?
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23.06.2021 08:10 Відповісти
Новость из категории "Срочно и важно"!
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23.06.2021 08:48 Відповісти
Катался, как привык в Украине- без правил. Вот и докатался.
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23.06.2021 09:13 Відповісти
Мене не здивує коли за трупом бубочка виділить спец рейс.
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23.06.2021 08:47 Відповісти
как можно в море столкнуться ))
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23.06.2021 11:18 Відповісти
Есть прок от таких новостей, если подавать их с акцентом на необходимость соблюдать технику безопасности.
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23.06.2021 12:48 Відповісти
Нада проста пєрєстать сталкиватся .
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23.06.2021 13:35 Відповісти
Не свернул...
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23.06.2021 21:47 Відповісти
 
 