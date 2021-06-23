Українець загинув у Туреччині, катаючись на гідроциклі, - ЗМІ

Трагедія сталася в Кемері. Гідроцикл, на якому катався 28-річний чоловік, лоб у лоб зіткнувся зі ще одним гідроциклом.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, ім'я загиблого - Віталій Галушко.

Видання стверджує, що він взяв у оренду гідроцикл. Другий гідроцикл взяли напрокат українські туристи Олександр і Юлія. Через деякий час транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб.

Рятувальники допомогли українцям вибратися на берег. Віталій після падіння з гідроцикла був непритомний. Його доставили в найближчу лікарню. Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Причини зіткнення гідроциклів з'ясовує поліція.

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